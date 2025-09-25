Bất ngờ với giá "xả kho" của hàng trăm chiếc điện thoại iPhone 12, 12 Pro và iPhone 13

Mới đây, một công ty đấu giá đã tổ chức phiên đấu giá với tài sản là hàng hóa tịch thu đã được phê duyệt chuyển bán của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội.

Lô tài sản gồm khoảng 500 chiếc iPhone đã qua sử dụng, sản xuất tại nước ngoài. Trong đó có hơn 70 chiếc iPhone 12/12 Pro, gần 400 chiếc iPhone 13 với giá khởi điểm chỉ từ 2,5 - 4 triệu đồng/chiếc (thấp hơn nhiều so với giá thị trường hiện nay khoảng 7 – 11 triệu đồng).

Tổng giá khởi điểm cả lô là hơn 2,01 tỷ đồng, bình quân khoảng 4 triệu đồng/chiếc.

Phiên đấu giá này có 13 người tham gia, lô hàng đã trải qua tới 10 vòng trả giá, sau hơn 1h đáu giá mới xác định được mức trúng. Lô 500 iPhone đã được bán thành công với giá hơn 3,48 tỷ đồng, cao hơn gần 1,4 tỷ đồng so với mức khởi điểm. Như vậy, mỗi chiếc iPhone có giá trúng bình quân khoảng 6,97 triệu đồng.

Nhiều mẫu điện thoại iPhone 13 trong danh sách đấu giá đã qua sử dụng có giá 4 triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Tại sao giá đấu giá lại tăng vọt?

Giá trúng đấu giá thực tế cao hơn khá nhiều so với mức giá được đề xuất là bởi nhiều nguyên nhân.

Nhu cầu thị trường lớn

iPhone là dòng smartphone phổ biến và có sức hút cao nhất tại Việt Nam. Dù đã qua sử dụng, iPhone 12, 13 vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.Với số lượng gần 500 máy, phiên đấu giá trở thành "cơ hội gom hàng" cho các nhà buôn, cửa hàng nhỏ lẻ, vì họ có thể phân phối lại dễ dàng.

iPhone giữ giá tốt

Khác với nhiều thương hiệu điện thoại Android, iPhone có giá trị bán lại (resale value) ổn định. iPhone 13 cũ trên thị trường hiện nay vẫn dao động từ 8 – 12 triệu đồng/máy, cao gấp đôi so với mức khởi điểm chỉ 4 triệu đồng/máy. Vì vậy, kể cả sau khi đấu giá, trúng với giá bình quân khoảng 7 triệu/máy, người mua vẫn có biên lợi nhuận nếu phân phối lại.

Giá khởi điểm thấp hơn nhiều so với thực tế

Giá khởi điểm chỉ 4 triệu đồng/máy, thấp hơn 40 - 60% so với giá thị trường. Đây là mức "giá mồi" dễ tạo ra cạnh tranh mạnh mẽ, khiến giá nhanh chóng được đẩy lên gần sát giá trị thật.

Tính khan hiếm và "tâm lý gom hàng"

Các lô hàng đấu giá từ Quản lý thị trường không thường xuyên, số lượng lớn và hợp pháp là điều kiện làm tăng giá trị sản phẩm. Người tham gia thường chấp nhận trả cao hơn khởi điểm vì nếu bỏ lỡ cơ hội này, khó có lô tương tự trong ngắn hạn.

Giá iPhone 13 cũ hiện ra sao?

Giá iPhone 13 cũ biến động nhiều tùy theo ngoại hình, tình trạng pin, số chu kỳ sạc, dung lượng lưu trữ và xuất xứ. Các phiên bản "like new" hoặc "99% đẹp" giá thường cao hơn đáng kể so với máy có dấu trầy xước hay tình trạng lộ ra khuyết điểm.

Dưới đây là giá tham khảo tại một số chuỗi cửa hàng di động lớn trong tháng 9/2025:

Tại XTmobile

iPhone 13 (128GB) cũ 99%: khoảng 8.699.000 đồng

iPhone 13 Pro 128GB cũ 99%: khoảng 10.999.000 đồng

iPhone 13 Pro Max 128GB cũ 99%: khoảng 12.499.000 đồng

Tại Di Động Việt

iPhone 13 Pro 128GB likenew: 13.290.000 đồng

iPhone 13 128GB (Fullbox, Likenew): 9.190.000 đồng

Tại MobileCity

• iPhone 13 128GB (cũ 99%): 8.950.000 đồng

• iPhone 13 256GB (cũ 98-99%): 9,550,000 - 9.950.000 đồng

Tại CellphoneS (hàng cũ bán tại cửa hàng):

• iPhone 13 128GB cũ đẹp: ~ 10.190.000 đồng

• iPhone 13 Pro 128GB cũ đẹp: 12.490.000 đồng

Khi mua iPhone 13 cũ, nên kiểm tra cẩn thận: pin (tình trạng pin), IMEI, iCloud, ngoại hình, các bộ phận như màn hình, camera, loa...