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Làm vlog đi ăn "sương sương", hot girl Bảo Trân ẵm nhẹ 2,4 triệu lượt xem

Hoàng Dương
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Video đã nhanh chóng chạm mốc 2,4 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn.

Ngẩn người ngắm nụ cười tỏa nắng

Trong thị trường sáng tạo nội dung số ngày càng bão hòa, để thu hút hàng triệu lượt xem chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, hot girl Instagram Bảo Trân (Nguyễn Bảo Trân) vừa khiến cư dân mạng không khỏi chú ý khi tung ra một đoạn vlog ngắn ghi lại khoảnh khắc đi ăn uống cùng bạn bè. Đáng chú ý, video đã nhanh chóng chạm mốc 2,4 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn.

Khác với những video mukbang phức tạp hay các bài đánh giá ẩm thực cầu kỳ, đoạn vlog của Bảo Trân kéo dài chỉ vài chục giây nhưng lại mang đến năng lượng tươi trẻ, tự nhiên và vô cùng cuốn hút.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Xuất hiện trong không gian ấm cúng của một nhà hàng, Bảo Trân gây ấn tượng mạnh mẽ với gu thời trang quyến rũ và thanh lịch. Cô chọn chiếc áo croptop tông xanh nhạt xẻ sâu khoe trọn vóc dáng thon gọn, kết hợp cùng chiếc quần jeans trẻ trung. Làn da trắng sáng, mái tóc suôn mượt cùng nụ cười rạng rỡ giúp người đẹp tỏa sáng ở mọi góc quay.

Nội dung video xoay quanh khoảnh khắc cô cùng bạn bè thưởng thức những món ăn quen thuộc như đồ nướng, salad và đồ uống. Dù chỉ là những hành động hết sức thường ngày như trò chuyện, gắp thức ăn hay check-in bằng điện thoại, sự tự nhiên và thần thái rạng rỡ của Bảo Trân đã biến đoạn vlog bình thường thành một tác phẩm cuốn hút thị giác.

Vì sao video dễ dàng chạm mốc 2,4 triệu lượt xem?

Sự thành công của vlog đi ăn "sương sương" khẳng định sức ảnh hưởng không nhỏ của hot girl Bảo Trân trên các nền tảng mạng xã hội. Việc kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc nổi bật, phong cách thời trang ấn tượng và năng lượng tích cực giúp cô tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những gương mặt được cộng đồng mạng đặc biệt yêu thích.

Cũng ở đây, rõ ràng con số 2,4 triệu lượt xem không chỉ là sự may mắn mà đến từ nhiều yếu tố hấp dẫn. Đó là sự kết hợp giữa nét quyến rũ trong trang phục và nụ cười rạng rỡ giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả. Cùng với đó, khán giả ngày nay có xu hướng yêu thích những khoảnh khắc đời thường, không qua chỉnh sửa quá đà hay kịch bản dàn dựng gượng ép.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Lướt trang cá nhân của cô, dễ thấy, không chỉ trong vlog đi ăn mà ngay cả ở những bộ trang phục đời thường như váy lụa trắng hay đầm ôm body họa tiết hoa, Bảo Trân luôn biết cách tôn lên đường cong quyến rũ và gu thẩm mỹ hiện đại.

Tags

bảo trân

Hot girl

vlog

Instagram

ẩm thực

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