Công việc là gì mà tiền lương cao đến vậy?

Theo tờ South China Morning Post đưa tin, Luo Fuli - Cô gái sinh năm 1995, đã trở thành tâm điểm chú ý vào giữa tháng 10/2026, sau khi Xiaomi công bố quyết định thăng chức cho cô lên cấp 22 - Cấp chuyên môn cao nhất trong hệ thống quản lý của tập đoàn. Đáng chú ý hơn, thành công này đến với Luo Fuli chỉ khoảng 10 tháng sau khi cô gia nhập Xiaomi.

Một trong những yếu tố khiến cộng đồng dân công nghệ nói riêng và dân văn phòng nói chung không khỏi xôn xao, chính là mức lương mà Lei Jun - Ceo Xiaomi, đưa ra để tuyển Luo Fuli về làm: 10 triệu NDT/năm (khoảng 38 tỷ đồng).

Luo Fuli

Trước khi gia nhập Xiaomi, Luo Fuli từng làm việc tại DeepSeek, công ty AI nổi tiếng của Trung Quốc. Cô là một trong những nhân sự chủ chốt tham gia phát triển DeepSeek-V2, mô hình AI mã nguồn mở ra mắt năm 2024, góp phần đưa doanh nghiệp này trở thành đối thủ đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh với các nhà phát triển AI hàng đầu thế giới.

Chính kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển mô hình AI được cho là một trong những yếu tố khiến Lei Jun quan tâm đến việc tuyển dụng cô. Sau khi chuyển sang Xiaomi vào tháng 11/2025, Luo Fuli đảm nhận vai trò phụ trách nhóm phát triển mô hình ngôn ngữ lớn, nền tảng công nghệ có khả năng xử lý, hiểu và tạo ra văn bản, suy luận cũng như thực hiện những nhiệm vụ phức tạp.

Công việc của cô không chỉ dừng lại ở nghiên cứu thuật toán. Đội ngũ do Luo Fuli dẫn dắt chịu trách nhiệm phát triển dòng mô hình AI MiMo, một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng năng lực trí tuệ nhân tạo của Xiaomi. Các mô hình nền tảng này có thể được ứng dụng vào nhiều sản phẩm và dịch vụ, từ trợ lý ảo đến hệ sinh thái thiết bị thông minh của doanh nghiệp.

Vai trò của nhóm MiMo càng được mở rộng sau đợt điều chỉnh cơ cấu phát triển trợ lý ảo XiaoAI của Xiaomi vào tháng 7/2026. Theo cơ cấu mới, nhóm của Luo Fuli tập trung phát triển các mô hình AI nền tảng, trong khi những bộ phận khác phụ trách hạ tầng điện toán đám mây và tích hợp công nghệ vào điện thoại, ô tô cùng các thiết bị khác.

Việc được thăng lên cấp 22 sau khoảng 10 tháng làm việc đưa Luo Fuli vào nhóm nhân sự có vị trí chuyên môn cao nhất tại Xiaomi. Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ cạnh tranh quyết liệt để thu hút nhân tài AI, trường hợp của cô cũng cho thấy năng lực nghiên cứu chuyên sâu có thể mở ra những cơ hội nghề nghiệp đặc biệt trong ngành.

Quá khứ của “thiên tài AI”

Mặc dù sự nghiệp và công việc hiện tại của Luo Fuli khá thành công, nhưng trước đây, con đường học tập của cô lại không mấy thuận lợi. Sinh ra trong một gia đình ở vùng nông thôn tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cô là con gái của một thợ điện và một giáo viên. Gia đình không khá giả, nhưng cha mẹ luôn khuyến khích cô và em gái học tập.

Luo Fuli theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh trước khi tiếp tục học cao học ngành ngôn ngữ học tính toán tại Đại học Bắc Kinh. Năm 2019, cô gây chú ý trong cộng đồng nghiên cứu khi có tên trong danh sách tác giả của 8 công trình được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán, một sự kiện học thuật lớn trong lĩnh vực này.

Dù đạt được những thành tích đáng kể, cô từng thừa nhận bản thân không có lợi thế về kiến thức máy tính khi mới bắt đầu học đại học. Trong năm học đầu tiên, cô nằm trong nhóm sinh viên có kết quả thấp, một phần do chưa có nền tảng về máy tính trước đó. Có những bài tập mà bạn học chỉ mất khoảng 3 phút để giải quyết, nhưng cô phải dành tới 3 giờ mới hoàn thành.

Thay vì xem đó là giới hạn của bản thân, Luo Fuli kiên trì bổ sung kiến thức và cải thiện năng lực. Chưa đầy 2 năm sau, cô đã vươn lên nhóm sinh viên có thành tích tốt nhất lớp. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc tại Viện Nghiên cứu DAMO của Alibaba, rồi chuyển sang High-Flyer Quant, công ty đầu tư định lượng sở hữu DeepSeek, trước khi gia nhập Xiaomi.

Lei Jun - Ceo Xiaomi

Sự nghiệp phát triển nhanh chóng không khiến Luo Fuli thoải mái với danh xưng “thiên tài AI” mà truyền thông dành cho mình. Cô từng bày tỏ mong muốn có không gian riêng tư để tập trung làm việc, đồng thời nhấn mạnh rằng mình chỉ muốn kiên trì theo đuổi những vấn đề khó nhưng có ý nghĩa.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với nhà sáng tạo nội dung Liang Zi trên nền tảng Bilibili, Luo Fuli ví bản thân như một con ốc sên: Không nhất thiết phải di chuyển nhanh nhất, nhưng từng bước tiến đều rõ ràng. Cô cũng chia sẻ mong muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp mà vẫn duy trì cuộc sống gia đình hạnh phúc. Chồng cô hiện làm việc trong ngành công nghệ cao.

Từ một sinh viên từng mất hàng giờ để giải những bài tập cơ bản đến vị trí chuyên môn cao nhất tại Xiaomi, hành trình của Luo Fuli gắn liền với nhiều năm tích lũy kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu.

(Nguồn: SCMP)