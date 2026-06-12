“Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”: Đây chính là đáp án!

Muốn nuôi dưỡng những "Steve Jobs Việt Nam" trong tương lai, có lẽ chúng ta cần nhìn lại cách mà chính vị tỷ phú này nhìn nhận về tổ ấm - nơi ông coi là bến đỗ duy nhất sau những sóng gió thương trường.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa chính thức tạo nên một cơn sốt truyền thông lớn khi đưa cái tên Steve Jobs vào câu hỏi nghị luận xã hội: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?". Đề tài này ngay lập tức mở ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Ai cũng biết Steve Jobs là một thiên tài công nghệ, người đã thay đổi thế giới bằng iPhone, iPad và định hình lại toàn bộ nền công nghiệp kỹ thuật số toàn cầu.

Thế nhưng, đằng sau hào quang chói lọi của một nhà sáng lập vĩ đại, cuộc sống đời tư, quan điểm chọn bạn đời và góc nhìn về hai chữ "gia đình" của ông mới là chiếc chìa khóa thực sự tạo nên một tư duy kiệt xuất. Muốn nuôi dưỡng những "Steve Jobs Việt Nam" trong tương lai, có lẽ chúng ta cần nhìn lại cách mà chính vị tỷ phú này nhìn nhận về tổ ấm - nơi ông coi là bến đỗ duy nhất sau những sóng gió thương trường.

Thành tựu thay đổi thế giới và cuộc hôn nhân định mệnh

Steve Jobs (1955 - 2011) là linh hồn của Apple, người đã biến một công ty khởi nghiệp trong garage gia đình thành một đế chế công nghệ nghìn tỷ đô. Sự ra đời của dòng sản phẩm Macintosh, iPod, iPhone không chỉ là đỉnh cao của công nghệ mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và tư duy tối giản.

Dẫu có một bộ óc vĩ đại trên thương trường, cuộc đời của Steve Jobs chỉ thực sự tìm thấy sự cân bằng khi ông gặp Laurene Powell vào năm 1989 tại Trường Kinh doanh Stanford. Cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 1991 bằng một đám cưới giản dị do một thiền sư chủ trì. Laurene Powell - một người phụ nữ tri thức, sở hữu tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh không chỉ là một người vợ, mà còn là người duy nhất có thể thấu hiểu, kiềm chế và đồng điệu với cá tính lập dị, nóng nảy của huyền thoại Apple. Cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm cho đến ngày ông nhắm mắt xuôi tay là minh chứng cho một lựa chọn bạn đời vô cùng tỉnh táo của Steve Jobs.

Triết lý chọn bạn đời: Tìm kiếm một nửa có trí tuệ độc lập

Steve Jobs không chọn một bóng hồng để làm cảnh hay một người phụ nữ chỉ biết phục tùng. Quan điểm của ông về người bạn đời rất rõ ràng: Đó phải là người có tư duy độc lập và có khả năng định hướng cuộc sống riêng.

Bà Laurene Powell Jobs là một nhà đầu tư, một nhà hoạt động xã hội tích cực. Chính sự bận rộn một cách có giá trị của vợ đã khiến Steve Jobs nể phục. Ông từng chia sẻ rằng chính sự thông minh và lòng trắc ẩn của Laurene đã cứu rỗi cuộc đời ông khỏi những góc tối cô độc của một thiên tài. Đối với ông, một người bạn đời xuất sắc là người không bị lu mờ trước hào quang của chồng, mà ngược lại, có thể đứng độc lập để tạo nên một vùng ảnh hưởng tri thức tương xứng.

Nhà sản xuất công nghệ tối tân nhưng cấm con dùng iPad

Một trong những sự thật chính xác 100% về gia đình Steve Jobs từng khiến giới báo chí phương Tây phải kinh ngạc: Những đứa trẻ nhà Apple bị hạn chế tiếp cận công nghệ một cách tối đa.

Trong một cuộc phỏng vấn nổi tiếng với The New York Times, khi phóng viên hỏi: "Chắc hẳn các con ông rất thích chiếc iPad chứ?", Steve Jobs đã trả lời thẳng thắn: "Chúng chưa từng sử dụng nó. Ở nhà, chúng tôi giới hạn thời gian các con tiếp cận công nghệ".

Thay vì ném cho con một thiết bị thông minh để chúng ngồi im lặng, Steve Jobs và vợ thiết lập một quy tắc nuôi dạy con đậm chất truyền thống nhưng cực kỳ sâu sắc:

Bữa ăn gia đình không màn hình: Mỗi buổi tối, cả gia đình 5 người sẽ cùng ngồi ăn tại một chiếc bàn gỗ dài trong bếp. Tại đây, tuyệt đối không có sự xuất hiện của điện thoại, iPad hay máy tính.

Tập trung vào đối thoại tư duy: Thời gian ăn tối là lúc Steve Jobs cùng các con thảo luận về sách, về lịch sử, về các quan điểm sống và những vấn đề thời sự. Ông kích thích tư duy phản biện của các con thông qua những cuộc trò chuyện trực tiếp thay vì để trí tuệ của chúng bị thao túng bởi các thuật toán mạng xã hội.

Chính sự nghiêm khắc này đã giúp các con của ông trưởng thành một cách lành mạnh, không bị phụ thuộc vào thế giới ảo và có được một nền tảng tư duy sâu sắc.

Tỷ phú hay thiên tài, đích đến cuối cùng vẫn là mái nhà

Quay trở lại với câu hỏi của đề thi Ngữ văn năm nay: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?". Câu trả lời dường như không nằm ở những điều đao to búa lớn như dòng vốn đầu tư hay các công viên phần mềm hiện đại. Nó nằm ở một triết lý đơn giản hơn rất nhiều: Sự định hình của một gia đình.

Steve Jobs, một người đàn ông có thể hô mưa gọi gió trên toàn cầu, sở hữu khối tài sản mà nhiều thế hệ không tiêu hết, nhưng khi bước chân qua cánh cửa nhà, ông lựa chọn rũ bỏ chiếc áo tỷ phú. Ông chọn ngồi bên chiếc bàn ăn bằng gỗ, chọn đối thoại với vợ con thay vì đắm mình vào màn hình xanh, và chọn một cuộc hôn nhân đồng điệu về tri thức thay vì những giá trị vật chất hào nhoáng bên ngoài.

Canh bạc lớn nhất và thành công nhất của Steve Jobs không phải là Apple, mà chính là việc ông đã dựng xây được một tổ ấm bình lặng giữa tâm bão của sự nổi tiếng. Để có được những thiên tài làm thay đổi thế giới, xã hội cần những bệ phóng gia đình vững chãi - nơi mà dù bạn có là ai ở ngoài xã hội, thì khi trở về, gia đình vẫn là thánh đường của tư duy nguyên bản, của tình yêu thương và sự kết nối chân thành giữa người với người.