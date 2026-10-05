Làm rõ clip dùng ô tô con để lu lèn đường nhựa ở Đắk Lắk

Chính quyền xã Ea Wer xác minh chiếc ô tô xuất hiện trong clip lan truyền trên TikTok không phải phương tiện của đơn vị thi công dùng để lu mặt đường.

Ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Ea Wer (Đắk Lắk), cho biết địa phương vừa tổ chức cuộc họp khẩn để làm rõ thông tin trên mạng xã hội phản ánh việc dùng ô tô con lu lèn mặt đường trong quá trình thi công một tuyến đường trên địa bàn.

Trước đó, trưa 3/10, tài khoản TikTok N.H đăng tải clip cho rằng tại một công trình giao thông ở xã Ea Wer, đơn vị thi công sử dụng ô tô con để lu mặt đường sau khi thảm bê tông nhựa nguội. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người đặt câu hỏi về quy trình thi công cũng như chất lượng tuyến đường.

Chiếc xe bị cho là “lu đường” xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Wer, qua xác minh, chiếc ô tô xuất hiện trong clip do ông Nguyễn Đức Oai, trú thôn 8, xã Ea Wer, lái. Theo trình bày, ông Oai cho biết gia đình đang kinh doanh ăn uống ngay trên tuyến đường thi công. Sáng 2/10, sau khi tuyến đường được thảm bê tông nhựa nguội Carboncor và được phép đi, ông lái ô tô cá nhân đi qua đoạn đường trước nhà.

Ông Oai nói việc cho ô tô chạy qua lại nhiều lần xuất phát từ việc nhìn thấy dòng chữ “đẹp hơn khi lưu thông” trên bao bì vật liệu Carboncor nên muốn mặt đường trước nhà đẹp hơn.

Ông khẳng định chiếc ô tô xuất hiện trong clip là phương tiện cá nhân của gia đình, không phải xe của đơn vị thi công.

Cũng theo ông Oai, trong lúc ông lái xe qua lại, một người đàn ông đến quán ăn sáng, hỏi một số thông tin liên quan đến công trình rồi dùng điện thoại ghi hình. Sau đó, người này lấy biển báo “công trình đang thi công” đặt giữa đường và tiếp tục quay clip.

Ông Nguyễn Hữu Truyền cho biết ngày 1/10, đơn vị thi công đã hoàn thành việc thảm bê tông nhựa nguội tại tuyến đường nhỏ trên địa bàn xã.

Theo trình bày của đơn vị thi công, nhà sản xuất khuyến cáo phương tiện có thể đi lại trên mặt đường sau 4-8 giờ kể từ khi hoàn thành rải thảm.

Từ kết quả xác minh, Chủ tịch UBND xã Ea Wer khẳng định hình ảnh ô tô xuất hiện trong clip không phải cảnh đơn vị thi công sử dụng ô tô con để lu lèn mặt đường như nội dung được đăng tải.

“Thông tin trong clip được đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến công trình giao thông trên địa bàn xã Ea Wer là không chính xác, thiếu thông tin kiểm chứng, tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến uy tín của địa phương và niềm tin của người dân đối với chất lượng công trình”, ông Truyền nói.

Trước sự việc, Chủ tịch UBND xã Ea Wer yêu cầu Công an xã chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh toàn diện vụ việc.

“Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các hành vi vi phạm, không để thông tin sai lệch gây ảnh hưởng” , ông Truyền nhấn mạnh.