Lạm phát Mỹ bất ngờ tăng thấp hơn dự kiến, chứng khoán nhảy vọt: Thị trường thêm kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất tháng 9

Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố ngày 12/8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Con số này thấp hơn so với dự báo của Dow Jones là 2,8%.

Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi tháng 7 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo trước đó lần lượt là tăng 0,3% và 3%. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thường xem CPI lõi là chỉ báo phù hợp hơn cho xu hướng dài hạn.

Giá cổ phiếu tăng khi các nhà đầu tư thở phào nhẹ nhõm trước báo cáo lạm phát tích cực hơn dự kiến. Trong đó, Dow Jones tăng 200 điểm đầu phiên. ﻿.S&P 500 tăng 0,4% và Nasdaq Composite tăng 0,6%.

CPI Mỹ tính đến tháng 7/2025

Chi phí nhà ở tăng 0,2% là yếu tố chính đẩy CPI tăng. Giá thực phẩm không thay đổi. Giá năng lượng giảm 1,1%. Giá xe mới không biến động dù thuộc nhóm hàng nhạy cảm với thuế nhập khẩu. Giá xe đã qua sử dụng và xe tải tăng 0,5%. Chi phí dịch vụ vận tải và dịch vụ y tế cùng tăng 0,8%.

Báo cáo này được công bố trong bối cảnh kinh tế Mỹ và chính BLS đề trong giai đoạn nhạy cảm. BLS đang bị ông Trump chỉ trích với cáo buộc cơ quan này có động cơ chính trị. Đầu tháng 8, ông đã sa thải một Ủy viên BLS sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 đặc biệt thấp. Đầu tuần này, ông Trump thông báo sẽ đề cử E.J. Antoni làm lãnh đạo mới.

Trong khi đó, các quan chức Fed vẫn theo dõi sát sao các thước đo lạm phát để cân nhắc quyết định lãi suất trong tháng 9.

Vấn đề đặt ra là liệu thuế quan sẽ chỉ gây ra một đợt tăng giá ngắn hạn, hay sẽ tạo ra xu hướng lạm phát kéo dài. Phần lớn các nhà kinh tế nhận định tác động sẽ chỉ mang tính tạm thời. Tuy nhiên, một loạt các mặt hàng nằm trong phạm vi sắc lệnh của ông Trump đang làm dấy lên lo ngại về tác động lâu dài.

Dữ liệu cho thấy thị trường kỳ vọng cao vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, một loạt số liệu công bố từ nay đến thời điểm đó có thể ảnh hưởng tới quyết định và định hướng chính sách sau này. Gần đây, các quan chức Fed ngày càng lo ngại về thị trường lao động, một yếu tố có thể củng cố khả năng hạ lãi suất.

CPI không phải là chỉ báo chính mà Fed sử dụng để dự báo lạm phát. Fed ưu tiên chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Bộ Thương mại. Tuy nhiên, CPI và chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng là những dữ liệu đầu vào quan trọng trong tính toán của Fed.

Theo CNBC﻿