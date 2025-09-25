Làm ơn đừng đưa nước tẩy trang cho 5 mỹ nhân showbiz này kẻo lại thất vọng!

Showbiz Trung Quốc vốn có vô số mỹ nhân cực phẩm, với diện mạo mỗi người 1 vẻ, khí chất ngời ngời. Dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật make-up, filter và công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, minh tinh nào cũng như hàng tuyển nhan sắc khi xuất hiện trên màn ảnh hay đi sự kiện. Tuy nhiên, khi xa rời những "chiếc mặt nạ bổ trợ" này, không ít người đẹp lộ nguyên hình. Mới đây, tờ 163 đã chọn ra danh sách 5 mỹ nhân Cbiz có gương mặt mộc kém sắc của giới giải trí Trung Quốc sau khi "tẩy trang".

Dương Tử

Dương Tử sinh năm 1992, là diễn viên nhí nổi tiếng, tiểu hoa đán 92 nổi tiếng bậc nhất Cbiz. Tuy nhiên, cô cũng là nữ diễn viên có nhan sắc gây tranh cãi bậc nhất Cbiz. Dương Tử được xếp vào nhóm sao nhí dậy thì thất bại nhất trong lịch sử showbiz xứ tỷ dân. Cô được cho được cho là đã thực hiện phẫu thuật nâng mũi, thu gọn cánh mũi, hạ gò má, gọt cằm, cắt mắt và nhiều lần tiêm filler để chỉnh đường nét ngũ quan cho gương mặt trông thời thượng hơn để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Trước khi "dao kéo", Dương Tử sở hữu khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi má bánh bao, nước da ngăm đen, gò má cao, mũi lớn, đôi môi dày và kém sắc.

Theo tờ 163, dưới sự hỗ trợ của filter làm đẹp, công nghệ photoshop và lớp trang điểm kỹ càng, Dương Tử cũng có thể được xem là 1 mỹ nhân. Tuy nhiên, khi để mặt mộc, nhan sắc của cô lập tức “biến đổi” khó tin. Da thô ráp, đôi lông mày ngang thô kệch, mí mắt to nhỏ không đều kém tự nhiên, mũi to của Dương Tử gây thất vọng. Sự khác biệt trước và sau trang điểm của Dương Tử rõ như ban ngày. Khi không son phấn, nữ diễn viên được nhận xét cũng chỉ như người bình thường giữa đám đông.

Khi không son phấn, nhan sắc của Dương Tử được nhận xét "tầm thường"

Dương Tử được xem là sao nhí dậy thì thất bại nhất Cbiz

Nữ diễn viên đã can thiệp thẩm mỹ toàn bộ gương mặt để trông ưa nhìn, thời thượng hơn

Tống Dật

Tống Dật sinh năm 1989, được công chúng Trung Quốc yêu mến gọi là “cô gái cây sơn trà”, "mỹ nhân mặc xường xám đẹp bậc nhất", "nữ thần dân quốc". Cô luôn xuất hiện với hình tượng đoan trang, thanh nhã và sang trọng. Thế nhưng, sau khi gỡ bỏ lớp son phấn đậm với lớp nền dày và son môi đỏ rực, khí chất của Tống Dật tụt dốc không phanh với diện mạo trông khá phờ phạc, lộ rõ quầng thâm mắt, ngũ quan bình thường.

Nhan sắc của Tống Dật được nâng tầm thấy rõ khi make-up kỹ càng

Kiều Hân

Kiều Hân sinh năm 1993. Nữ diễn viên là tiểu thư nhà tài phiệt đích thực ở Trung Quốc. Cha mẹ Kiều Hân đều là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực tài chính, nhà hàng, khách sạn... Với gia thế khủng, cô được mệnh danh là "Công chúa Thượng Hải", "mỹ nhân 9X giàu nhất showbiz Trung Quốc". Cũng giống như Tống Dật, nhan sắc của Kiều Hân hậu tẩy trang cũng khiến khán giả phải dụi mắt 1.000 lần mới nhận ra. Vắng bóng lớp trang điểm, gương mặt Kiều Hân lộ rõ sự nhợt nhạt, thiếu sức sống khiến fan hoàn toàn vỡ mộng.

Khi không trang điểm, khí chất tiểu thư tài phiệt của Kiều Hân cũng tan biến

Quan Hiểu Đồng

Nữ diễn viên sinh năm 1997, vào showbiz đóng phim từ năm 4 tuổi. Cô hiện được mệnh danh là "mỹ nữ gen Z có đôi chân dài triệu đô", sở hữu "vũ khí" có thể chặt đẹp mọi nữ đồng nghiệp. Dù vậy, Quan Hiểu Đồng từng có thời điểm lộ gương mặt kém sắc muốn quên nhất trong sự nghiệp. Lúc đi thi vào trường nghệ thuật và bị cấm trang điểm, cô gây thất vọng tràn trề với nhan sắc kém rạng rỡ, đôi mắt long lanh to tròn biến mất.

Quan Hiểu Đồng chỉ đẹp không chỗ chê khi trang điểm đậm

Vương Âu

Vương Âu sinh năm 1982, được biết đến với nhan sắc sắc sảo và sang trọng. Tuy nhiên, cô chỉ đẹp khi có son phấn. Bởi vì sau khi tẩy trang... Vương Âu được nhận xét chẳng còn xinh như nữ thần với làn da sẫm màu thiếu sức sống, rãnh cười sâu và chảy xệ. Chính Vương Âu khi xuất hiện trên sóng truyền hình còn tự nhận bản thân có mặt mộc kém sắc: "Nhìn tôi khi không trang điểm mọi người có sợ không?".

Nhìn Vương Âu trước và sau khi trang điểm khán giả khó có thể nhận ra đó là cùng 1 người

Nguồn: 163, Weibo