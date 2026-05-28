Làm được đúng một chiếc Su-47 rồi "thẳng tay" bỏ đi

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khát vọng cháy bỏng của Nga về việc tạo ra những đổi mới công nghệ nhằm mang lại lợi thế chiến đấu thực tế đã dẫn đến sự ra đời của Sukhoi Su-47 Berkut.

Mang diện mạo thoát ly hoàn toàn khỏi hình bóng của một chiếc chiến đấu cơ thông thường để khoác lên mình vẻ ngoài như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng, Su-47 sở hữu cấu hình cánh ngược vô cùng táo bạo, lớp sơn đen tuyền như đá mã não, các cánh mũi phụ và khoang vũ khí giấu trong thân. Dẫu vậy, Moscow chỉ chế tạo duy nhất một nguyên mẫu thử nghiệm có thể bay được cho thiết kế đầy ngẫu hứng này.

Dù vị thế mang tính huyền thoại trong lòng những người đam mê hàng không, chiếc máy bay này chưa bao giờ được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Siêu phẩm Su-47 của Nga được khai sinh từ nhu cầu cấp bách của Liên Xô giai đoạn cuối trong việc sở hữu một dòng tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ mới, đủ sức đối đầu với các máy bay tàng hình tương lai của Mỹ.

Các thiết kế ban đầu bao gồm mã định danh S-32 và S-37, trước khi Sukhoi chính thức lựa chọn cái tên "Berkut" (Đại bàng vàng). Tuy nhiên, Sukhoi – phòng thiết kế biểu tượng của nước Nga – chưa bao giờ có ý định biến Su-47 thành một chiếc tiêm kích sản xuất đại trà để tham gia chiến đấu nơi tiền tuyến.

Nó thực chất là một chiếc máy bay khái niệm.

Chính vì lý do đó, Moscow chỉ sử dụng nguyên mẫu Su-47 duy nhất này như một phương tiện trình diễn công nghệ. Các phi công Nga đã dùng Su-47 để thử nghiệm các đặc tính khí động học tiên tiến, hệ thống điều khiển bay qua dây dẫn, vật liệu composite mới và các khái niệm tàng hình – những nền tảng sau này được tích hợp trực tiếp lên dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Su-57 "Felon" của Nga.

Tại sao đôi cánh ngược lại là yếu tố cốt lõi?

Sukhoi đã trang bị cho Su-47 một đặc điểm độc nhất vô nhị – một dấu ấn định hình thực sự – đó chính là cấu hình cánh quét về phía trước. Thay vì kiểu cánh vuốt về phía sau như thường thấy, Sukhoi đã thiết kế nguyên mẫu "Đại bàng vàng" với đôi cánh hướng về phía trước từ thân máy bay.

Chính vì thế, ngoại hình của Su-47 trông không khác gì một chiếc phi thuyền chiến đấu bước ra từ loạt phim Star Wars.

Tuy nhiên, thiết kế cánh ngược mang tính cách mạng của Sukhoi không chỉ đơn thuần là để tạo ra một diện mạo hầm hố, mang hơi hướng tương lai cho chiếc chiến đấu cơ độc đáo này. Nó mang lại những lợi thế chiến thuật vô cùng thực tế. Chính đôi cánh ngược đó đã đem đến cho Su-47 khả năng siêu cơ động vượt trội.

Thiết kế này giúp tối ưu hóa dòng khí chạy qua các bề mặt điều khiển, đồng nghĩa với việc máy bay có thể duy trì góc tấn công cực cao. Nếu cấu hình này từng được đưa vào thực chiến, đó sẽ là một lợi thế chiến thuật áp đảo trước hầu hết các chiến đấu cơ của NATO vào thời điểm bấy giờ. Nhờ đôi cánh độc nhất này, Su-47 có khả năng trì hoãn hiện tượng thất tốc và sở hữu độ linh hoạt đáng kinh ngạc ở tốc độ cận âm.

Nó chắc chắn sẽ là một sát thủ cận chiến xuất chúng.

Sukhoi đã mang lại cho Liên Xô những gì họ luôn khao khát ở một chiếc chiến đấu cơ: Khả năng siêu cơ động – đặc tính vốn đã được phô diễn trên các dòng Flanker sở hữu động cơ đẩy vector đổi hướng, nhưng Su-47 đã đẩy khái niệm này lên đến mức cực đoan.

Tử huyệt chí mạng

Có một sự thật là, dù đôi cánh ngược mang lại rất nhiều lợi thế và trông vô cùng bắt mắt, chúng lại chính là nguyên nhân dẫn đến một hiện tượng cực kỳ nguy hiểm mang tên: Mất ổn định đàn hồi khí động.

Về cơ bản, dưới áp lực tải bay ở tốc độ cao, đôi cánh có xu hướng bị vặn xoắn ra phía ngoài thay vì tự cân bằng một cách tự nhiên. Hiện tượng vặn xoắn này làm tăng lực nâng ở đầu cánh, từ đó trầm trọng hóa áp lực lên cấu trúc và có thể dẫn đến kịch bản thảm khốc là cánh bị gãy rời ngay trên không.

Kiểu cánh vuốt về phía sau truyền thống, chẳng hạn như thiết kế định hình nên chiếc Grumman F-14 Tomcat, có khả năng chống lại sự cố phức tạp này một cách tự nhiên. Ngược lại, cánh quét về phía trước lại khuếch đại tử huyệt đó lên nhiều lần.

Để giải quyết bài toán này, Sukhoi đã phải dựa dẫm rất lớn vào các vật liệu composite tiên tiến nhằm tăng độ cứng cho cánh, giúp chúng sống sót qua các chuyến bay tốc độ cao.

Tuy nhiên, cả Liên Xô và sau này là nước Nga hậu Xô Viết, đơn giản là không có đủ năng lực công nghiệp lẫn tiềm lực tài chính để sản xuất hàng loạt những cấu trúc phức tạp, đắt đỏ như vậy một cách kinh tế vào thập niên 1990.

Chiếc "tiêm kích suýt tàng hình" của Nga

Rõ ràng, Su-47 Berkut là nỗ lực đầu tiên của Liên Xô trong việc chế tạo một chiến đấu cơ tàng hình. Nó hội tụ đầy đủ các yếu tố như vật liệu composite, kiểu dáng tối ưu hóa để giảm diện tích phản xạ radar, khoang vũ khí giấu trong thân và hệ thống hàng không điện tử tân tiến.

Nếu đặt lên bàn cân với chiếc Lockheed Martin F-22 Raptor của Mỹ, Su-47 chưa phải là một "tiêm kích tàng hình thực thụ". Thế nhưng đối với nước Nga vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, đây không nghi ngờ gì chính là chiếc chiến đấu cơ tham vọng nhất mà họ có thể đặt bút thiết kế.

Tuy nhiên, điểm khiến Su-47 mất điểm trong bài kiểm tra tàng hình lại nằm ở chính các cánh mũi phụ đầy phong cách. Bộ phận này vô tình tạo ra đủ loại phản xạ sóng radar, từ đó triệt tiêu hoàn toàn khả năng ẩn mình của máy bay.

Dẫu vậy, nền tảng này vẫn là một bước tiến vượt thời đại, cho phép người Xô Viết, và sau đó là người Nga, thử nghiệm một loạt các công nghệ tiên tiến mà nếu không có nó, họ sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp cận.

Yếu tố thời điểm đã giáng một đòn nặng nề vào tương lai của Su-47. Vì hệ thống này xuất hiện ngay đúng vào thời điểm Liên Xô tan rã, số phận của chiếc máy bay đã bị định đoạt.

Bối cảnh hỗn loạn của nước Nga hậu Xô Viết những năm 1990 không cho phép duy trì chương trình Su-47 vượt quá một chiếc duy nhất mà Sukhoi đã chế tạo. Thêm vào đó, đến giữa thập niên 1990, Sukhoi cũng bắt đầu chuyển hướng sang các thiết kế mang tính thực tiễn và có tính kế thừa cao hơn, được phát triển từ gia đình chiến đấu cơ Flanker (Su-27).

Nhiều chuyên gia nhận định rằng Su-47 là một chương trình thất bại. Nhưng đó là một sự gán mác không công bằng. Sukhoi sau đó đã đúc kết những bài học xương máu từ chương trình Su-47 Berkut để áp dụng vào các thiết kế tương lai của Nga, tiêu biểu là chiếc Su-57 đã đề cập ở trên và thậm chí là cả Su-35.

Do đó, Berkut không phải là một chiếc tiêm kích đi vào ngõ cụt, mà đúng hơn, nó là chiếc cầu nối lịch sử giữa nền hàng không quân sự cuối thời kỳ Xô Viết và ngành thiết kế hàng không vũ trụ hiện đại của Nga.

Chiếc máy bay này thực sự là một tạo tác độc nhất vô nhị và tiếp tục để lại tầm ảnh hưởng lâu dài lên tiến trình phát triển của hàng không quân sự Nga ngày nay. Nhiều khả năng, hào quang của nó sẽ còn tiếp tục tác động đến các thế hệ máy bay chiến đấu tiếp theo của Nga trong tương lai. Và một di sản như thế, chắc chắn không thể coi là một thất bại.