Lâm Đồng: 60 người tìm kiếm bé gái bị nước lũ cuốn trôi

Trường Nguyên
Cơn mưa rất lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, cuốn trôi bé gái học lớp 6 tại phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tối 24-5, khoảng 60 người thuộc các đơn vị chức năng phường Lang Biang – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang tích cực tìm kiếm bé gái lớp 6 bị nước lũ cuốn trôi trong buổi chiều cùng ngày.

Lâm Đồng: 60 Người tìm kiếm bé gái lớp 6 bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng triển khai tìm tung tích bé gái lớp 6 bị nước cuốn

Thông tin ban đầu, từ đầu giờ chiều cùng ngày, nhiều phường ở trung tâm Đà Lạt xuất hiện mưa rất lớn.

Trong đó, khu vực con suối giáp ranh giữa tổ dân phố B'Nơr B và Đăng Gia Dềt B (phường Lang Biang – Đà Lạt) nước dâng cao do thượng nguồn đổ về nhanh và cuốn trôi một bé gái học lớp 6 đang ở khu vực này.

Phát hiện vụ việc, nhiều người nhanh chóng tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nạn nhân. Đến tối, lực lượng tìm kiếm khoảng 60 người vẫn tỏa ra các khu vực để tìm kiếm.

Nhiều người tham gia lực lượng cứu hộ mong rằng sẽ có phép màu giúp bé gái học lớp 6 vượt qua tai nạn này.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

