Lâm Đồng: 60 người tìm kiếm bé gái bị nước lũ cuốn trôi

Tối 24-5, khoảng 60 người thuộc các đơn vị chức năng phường Lang Biang – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang tích cực tìm kiếm bé gái lớp 6 bị nước lũ cuốn trôi trong buổi chiều cùng ngày.



Lực lượng chức năng triển khai tìm tung tích bé gái lớp 6 bị nước cuốn

Thông tin ban đầu, từ đầu giờ chiều cùng ngày, nhiều phường ở trung tâm Đà Lạt xuất hiện mưa rất lớn.

Trong đó, khu vực con suối giáp ranh giữa tổ dân phố B'Nơr B và Đăng Gia Dềt B (phường Lang Biang – Đà Lạt) nước dâng cao do thượng nguồn đổ về nhanh và cuốn trôi một bé gái học lớp 6 đang ở khu vực này.

Phát hiện vụ việc, nhiều người nhanh chóng tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nạn nhân. Đến tối, lực lượng tìm kiếm khoảng 60 người vẫn tỏa ra các khu vực để tìm kiếm.

Nhiều người tham gia lực lượng cứu hộ mong rằng sẽ có phép màu giúp bé gái học lớp 6 vượt qua tai nạn này.