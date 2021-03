Làm chủ chưa chắc là làm lãnh đạo: 4 thói quen của một người làm nên đại sự

Chuyên gia Nguyễn Phi Vân hiện là thành viên sáng lập và phát triển của Công ty World Franchise Associates khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là Chủ tịch Công ty Retail & Franchise Asia, Cố vấn về nhượng quyền thương hiệu cho Chính phủ Malaysia…

Nguyễn Phi Vân từng phụ trách các thương hiệu quốc tế thuộc tập đoàn Unilever, Nestlé, Abbott, San Miguel, Mastercard, Johnson & Johnson, Gloria Jean’s… và cũng là tác giả của hàng loạt đầu sách bán chạy như: "Quảy gánh băng đồng ra thế giới", "Nhượng quyền khởi nghiệp", và "Con đường ngắn để bước ra thế giới".

Theo nữ chuyên gia, làm chủ cũng phải học. Đặc biệt, nữ chuyên gia nhấn mạnh, làm chủ chưa chắc là làm lãnh đạo.

"Khi ta lập ra một doanh nghiệp, ta làm chủ. Nhưng làm chủ không đồng nghĩa với làm lãnh đạo. Lãnh đạo cần cái đầu đủ tầm, có kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm chuyên nghiệp, có thể nhìn xa trông rộng, kiên định hướng về phía tầm nhìn. Lãnh đạo cần trái tim đủ mênh mang để dung nạp những con người khác nhau, những tính cách và tài năng khác nhau, yêu thương không phân biệt. Lãnh đạo cần sự quyết liệt, một khi đã quyết, đã chọn, đã cam kết sẽ bắt tay vào làm cho đến cùng, không nao núng, không phân tâm, không vừa đi vừa quay đầu. Lãnh đạo biết trọng người tài, lánh xa kẻ tiểu nhân, chơi chiêu để giành giật lợi danh.

Giờ, bạn có thể kiểm tra xem mình có làm 4 việc sau đây là thói quen của người làm lãnh đạo hay không. Nếu không, thì chắc đã đến lúc bạn nên bắt đầu luyện tập, nhưng chỉ khi bạn thật sự muốn làm lãnh đạo thôi nhé!

1. Let go of the day-to-day: giao việc vận hành, quản trị hàng ngày lại cho cấp quản lý. Công việc của người lãnh đạo không phải là nhảy chồm chồm vào giải quyết sự vụ, và hưởng nhầm khoái cảm là ta thật giỏi, thật hiệu quả khi ra tay xử xong cả ngàn chuyện linh tinh mỗi ngày. Lãnh đạo người ta tập trung làm gì biết không? Là xây dựng nền tảng vững bền cho doanh nghiệp tiến xa, là nghĩ về tương lai để chuẩn bị nguồn lực từ hiện tại, là đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo để doanh nghiệp hội nhập và phát triển bền vững trong tương lai. Nếu còn lo xông vào trận đánh đằng này đỡ đằng kia, nghe chuyện nhỏ xử chuyện to, nghe đầu này dày đầu kia thì thật ra ta chỉ làm trò chứ đâu có làm lãnh đạo.

2. Connect the dots: có khả năng tìm kiếm, đọc hiểu, phân tích và tìm ra quan hệ giữa dữ liệu và chiến lược, từ dữ liệu thành chiến lược, từ chiến lược thành kiến trúc quản trị bằng dữ liệu. Thế kỷ 21 mà dốt tech, không đọc nổi hay hiểu được insight từ dữ liệu để quản trị và phát triển công ty thì khó có thể trở thành lãnh đạo. Vậy, là làm thầy bói mù xem voi chứ không phải làm lãnh đạo.

3. Prioritize time to think: dành thời gian để tư duy, suy nghĩ. Vẫn là câu nói kinh điển của Abraham Lincoln, "If I had eight hours to chop down a tree, I’d spend six hours sharpening my axe" (Nếu có 8 tiếng để chặt 1 cái cây, tôi sẽ dành 6 tiếng để mài rìu). Người không dành thời gian phản tư, suy nghĩ, tư duy về mục tiêu, đối tượng, cách làm, không dàn quân xếp tướng mà cứ đụng chuyện nhảy vào đánh tán loạn là hữu dũng vô mưu, đánh loạn xạ có khi đâm lộn chính bản thân mình. Không có chiến lược, kế hoạch, mà cứ lo quánh trận không phải là trận, hay trận do chính mình rảnh quá bày ra thì trước sau gì cũng hại mình hại người. Vậy, là làm lính cho doanh nghiệp của mình chứ không phải làm lãnh đạo.

4. Be proactive: luôn chủ động làm việc của tương lai. Nếu cứ lo việc của hôm nay, tuần này, tháng này, lo chữa cháy thay vì dập tắt khả năng sinh ra cháy nổ cho nhiều năm sau, bạn sẽ lăn lăn trong cái vòng lẩn quẩn của sự vụ và sẽ chẳng bao giờ đưa mình về với thế chủ động kiến tạo tương lai. Vậy, thì là làm culi cho chính doanh nghiệp của mình chứ không phải làm lãnh đạo.

Làm chủ rất dễ. Chỉ cần đăng ký mở công ty, lớn nhỏ chưa bàn, là có thể làm chủ. Nhưng làm lãnh đạo cần học, cần tôi luyện, cần bền bỉ phát triển bản thân mỗi ngày. Làm chủ chưa chắc là làm lãnh đạo."