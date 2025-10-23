Làm cách nào để chống lại bom lượn tầm xa 200 km?

Theo Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR), Liên bang Nga đã chuẩn bị cho việc sử dụng hàng loạt bom tầm xa gắn động cơ phản lực, có cự ly tác chiến 150 - 200 km.

Điều này có nghĩa là phạm vi sát thương của những quả "bom phản lực" này lên tới 100 - 150 km, tính cả đường thả bom tương đối an toàn cho máy bay từ địa điểm cách tiền tuyến 50 km.

Trong bối cảnh này, câu hỏi về khả năng chống lại mối đe dọa trên, rất có thể là một phiên bản mới của module UMPK gắn động cơ phản lực và sử dụng cùng phương pháp điều khiển - dẫn đường, rõ ràng là yêu cầu cấp thiết.

Do vậy, trước tiên cần phải xem xét cách bom gắn module UMPK hoạt động. Như đã được báo cáo chính thức vào tháng 4 năm nay, một phương pháp hiệu quả để chống lại chúng là tác chiến điện tử.

Tất nhiên bản thân tác chiến điện tử không vô hiệu hóa được chúng, nhưng nó gây nhiễu hệ thống định vị vệ tinh bằng cách chế áp và/hoặc thay đổi tọa độ. Nhờ đó, có thể đánh lạc hướng quả bom bằng UMPK khỏi mục tiêu dự định.

Và biện pháp đối phó từ phía Nga là tăng số lượng thành phần trong ăng ten Comet-M lên 12 đơn vị, và đây không phải mức tối đa. Điều này có nghĩa là để chế áp một hệ thống như vậy, nếu được đơn giản hóa, cần tới 12 nguồn nhiễu.

Đồng thời đối với bom lượn của Nga, mục tiêu thường là một số điểm, ví dụ như các trạm quan sát và hỗ trợ trên tiền tuyến. Do vậy việc đánh lạc hướng bom KAB bằng tác chiến điện tử, dù chỉ 100 - 200 mét, thường sẽ giải quyết được vấn đề.

Nhưng tình hình sẽ thay đổi đáng kể nếu mục tiêu không phải là một điểm mà là một khu vực, ví dụ một thành phố. Khi đó sai số 200, 500, hay thậm chí 1.000 mét sẽ không còn quan trọng đối với người Nga.

Và do đó, tác động của chiến tranh điện tử lên hệ thống dẫn đường của một quả bom lượn sẽ không có tác dụng gì trong việc ngăn nó lao vào mục tiêu, tức là bất kỳ tòa nhà nào trong một khu định cư.

Bom lượn tầm xa của Nga đang ngày càng trở nên đáng sợ.

Trong tình huống này, biện pháp đối phó duy nhất sẽ là bắn hạ, nhưng ở đây câu hỏi đặt ra là nên bắn hạ cái gì, bởi vì tên lửa phòng không cho mục đích như vậy đơn giản là không đủ.

Việc sử dụng pháo cao xạ, hay "máy bay không người lái đánh chặn có trí tuệ nhân tạo" trên lý thuyết - nếu chúng ta xem xét kết quả cuộc thi hackathon do NATO phát động nhằm tìm cách chống lại bom lượn, đồng nghĩa với việc cần phải triển khai các phương tiện như vậy ở hầu hết mọi khu định cư với độ sâu 100 - 150 km tính từ tiền tuyến.

Cũng cần lưu ý rằng việc chống lại Không quân Nga bằng cái gọi là "Patriot du mục", vốn đã bị cô lập, có thể hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Với tầm bay 150 - 200 km của bom, máy bay ném bom Su-34 đơn giản là không tiến vào tầm bắn hiệu quả của tên lửa phòng không Patriot.

Nói chung, cần phải hiểu rằng Quân đội Nga đã tìm ra một phương tiện hủy diệt hàng loạt tầm xa tương đối rẻ và có thể sử dụng từ khoảng cách an toàn.

Theo đánh giá, bất kỳ phản ứng nào trước mối đe dọa như vậy đều chỉ phải ở mức toàn diện. Ngoài việc phòng thủ trực tiếp bằng cách bắn hạ mục tiêu, còn bao gồm các cuộc tấn công có chọn lọc vào các sân bay và cơ sở sản xuất vũ khí của Nga, nhưng điều này đòi hỏi nắm trong tay phương tiện phù hợp, như tên lửa hành trình Tomahawk.

Theo Defense Express



