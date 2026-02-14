Câu chuyện về quê ăn Tết được chia sẻ trên trang Sohu ngày 8/2 bởi anh Hình, hiện sinh sống tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng nước này.

Theo thông tin được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội và được một số trang tin địa phương Trung Quốc dẫn lại, tối 7/2, hai anh em xuất phát từ thành phố Thái Châu (tỉnh Chiết Giang) để về quê đón Tết tại trấn Chu Trại, huyện Phụ Nam, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy. Đây là cung đường họ đã quen thuộc nhiều năm qua.

Tuy nhiên, lần này mọi chuyện lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Biển chỉ dẫn lúc rạng sáng khiến cả hai "lạnh sống lưng"

Khoảng 21 giờ tối, anh Hình cầm lái chặng đầu, sau đó đổi cho anh trai điều khiển xe. Trên suốt quãng đường, hai anh em vừa di chuyển vừa trò chuyện nên không để ý quá kỹ đến từng điểm mốc.

Đến rạng sáng hôm sau, khi ứng dụng bản đồ thông báo chỉ còn vài km nữa là tới nơi, anh Hình bất ngờ nhìn thấy biển chỉ dẫn có dòng chữ "Bái huyện". Linh cảm có điều không ổn, anh lập tức kiểm tra lại thông tin.

"Bái huyện ở khá xa quê tôi. Sao lại xuất hiện biển chỉ dẫn này?", anh Hình kể lại trong đoạn video chia sẻ.

Lái xe về quê ăn Tết như mọi năm, hai anh em tá hỏa khi đi lạc tới nơi không ngờ chỉ vì 3 ký tự. (Ảnh: Sohu)

Lúc này, cả hai mới tá hỏa nhận ra họ đã đi nhầm tới trấn Chu Trại thuộc huyện Bái, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô thay vì trấn Chu Trại ở huyện Phụ Nam, tỉnh An Huy như dự định ban đầu. Hai địa danh trùng tên nhưng nằm ở hai tỉnh khác nhau, cách nhau hơn 300 km.

Theo chia sẻ của anh trai anh Hình, nguyên nhân xuất phát từ việc anh vừa đổi điện thoại mới. Khi nhập điểm đến trên bản đồ, anh chỉ gõ "Chu Trại trấn" rồi chọn ngay kết quả đầu tiên hiển thị mà không kiểm tra kỹ tỉnh, thành phố cụ thể.

Trớ trêu ở chỗ, quãng đường và thời gian di chuyển từ Thái Châu đến hai trấn Chu Trại này gần như tương đương, khiến sai sót không bị phát hiện suốt hành trình dài hàng trăm km.

"Chúng tôi tự lái xe về quê nhiều năm nay, chưa từng gặp tình huống nhầm lẫn nghiêm trọng như vậy. Thật sự rất ngượng", anh trai anh Hình chia sẻ.

Hành trình về quê ăn Tết đúng hướng

Sau khi xác định đã đi nhầm tỉnh, hai anh em buộc phải tiếp tục di chuyển thêm gần 4 tiếng, vượt hơn 300 km từ Giang Tô sang An Huy để về đúng quê nhà. Họ đến nơi vào chiều cùng ngày trong trạng thái mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhõm vì cuối cùng đã "về đúng nhà".

Câu chuyện đi lạc xuyên tỉnh nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng dịp Tết, lưu lượng xe cộ lớn, lại di chuyển ban đêm nên rất dễ xảy ra sai sót nếu không kiểm tra kỹ thông tin. Không ít cư dân mạng cũng chia sẻ từng gặp tình huống tương tự do địa danh trùng tên hoặc chọn nhầm điểm trên bản đồ.

Một hành trình tưởng chừng quen thuộc về quê ăn Tết đã trở thành kỷ niệm "nhớ đời" với hai anh em. (Ảnh: Sohu)

Qua trải nghiệm của mình, hai anh em nhắn nhủ những người di chuyển đường dài dịp lễ, đặc biệt là Tết Nguyên đán, nên kiểm tra kỹ tỉnh, thành phố và huyện khi nhập điểm đến trên ứng dụng chỉ đường. Ngoài ra, cần thường xuyên đối chiếu biển báo thực tế trên đường để kịp thời phát hiện bất thường.

Sự cố dở khóc dở cười này tuy không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng là lời nhắc nhở rõ ràng rằng chỉ một thao tác nhỏ thiếu kiểm tra cũng có thể khiến hành trình về nhà kéo dài thêm hàng trăm kilomet.

Theo Sohu, Sina