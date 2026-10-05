Lãi suất ngân hàng 5/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 5/10 tại 35 ngân hàng trong nước, mức lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 12 tháng là 7,5%/năm, thuộc về Sacombank. Xếp sau là LPBank và Saigonbank cùng ở mức 7,2%/năm, trong khi 4 ngân hàng Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm.

Nhóm lãi suất cao nhất

Trong bảng lãi suất ngày 5/10, Sacombank đang niêm yết mức cao nhất tại kỳ hạn 12 tháng, ở mức 7,5%/năm. Ngân hàng này cũng áp dụng mức 7,5%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Đứng tiếp theo là LPBank và Saigonbank, cùng niêm yết 7,2%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Ở kỳ hạn 18 tháng, LPBank áp dụng 7,15%/năm, trong khi Saigonbank ở mức 7%/năm.

VPBank và Bac A Bank cùng niêm yết 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Tại kỳ hạn 18 tháng, VPBank tiếp tục ở mức 7,1%/năm, còn Bac A Bank là 6,95%/năm.

Nhóm niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng gồm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB. Như vậy, theo bảng được cung cấp, có 10 ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm Big4 cùng ở mức 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, cả 4 ngân hàng cùng áp dụng mức 6,6%/năm. Với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất của cả 4 ngân hàng cũng ở mức 6,8%/năm.

Ngoài Big4, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Techcombank ở mức 6,75%/năm, trong khi Nam A Bank niêm yết 6,6%/năm.

Nhóm lãi suất từ 6,3-6,9%/năm

Nằm ở nhóm dưới 7%/năm, BVBank niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoVietBank và SHB cùng ở mức 6,5%/năm. NCB niêm yết 6,4%/năm, còn MB ở mức 6,35%/năm.

Ở mức 6,25%/năm có ABBank và TPBank.

Trong khi đó, Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm có lãi suất dưới 6%/năm

Ở nhóm dưới 6%/năm, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Tiếp theo là GPBank với 5,55%/năm và KienlongBank với 5,5%/năm.

Eximbank và HDBank cùng áp dụng mức 5,3%/năm, trong khi SeABank niêm yết 5%/năm.

SCB có mức lãi suất thấp nhất trong bảng, ở 3,7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo biểu lãi suất khảo sát ngày 5/10/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.