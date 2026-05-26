Tiêm kích tàng hình Su-57D.

Máy bay đa chức năng

Sự khác biệt của Su-57D so với nguyên bản được UAC chỉ ra. Thứ nhất, Su-57D sẽ được sử dụng để huấn luyện lại phi công từ các loại máy bay khác sang loại Su-57 một chỗ ngồi.

Nhờ hệ thống điều khiển kép, phi công hướng dẫn ở ghế phụ sẽ có thể điều chỉnh chuyến bay của học viên và cung cấp hướng dẫn cần thiết. Hiện tại, Yak-130 hai chỗ ngồi là máy bay huấn luyện chiến đấu chính của Lực lượng Không quân Vũ trụ.

Thứ hai, biến thể hai chỗ ngồi có thể được sử dụng như một máy bay chiến đấu đa năng với một người điều khiển vũ khí, có khả năng tấn công các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển bằng vũ khí có điều khiển và không điều khiển.

Phi công thứ hai tập trung vào việc phân bổ mục tiêu, theo dõi và điều khiển tên lửa và bom chính xác. Theo thời gian, nó có thể thay thế máy bay chiến đấu Su-30SM hai chỗ ngồi thế hệ trước.

Thứ ba, Su-57 hai chỗ ngồi có tiềm năng được sử dụng như một đơn vị điều khiển cho các nhóm máy bay có người lái và không người lái hỗn hợp.

Trong trường hợp này, thành viên phi hành đoàn thứ hai đóng vai trò là điều phối viên chiến thuật: Xử lý thông tin tình báo, gây nhiễu, lập kế hoạch đường bay cho máy bay không người lái và phối hợp với các đơn vị trên không và trên mặt đất khác.

Do đó, Su-57D sẽ trở thành một nhân tố trung tâm trong các hoạt động trên không.

Thứ tư, Su-57D sẽ có khả năng hoạt động như một "tài xế chỉ huy đội hình". Nhiệm vụ chính của nó là đóng vai trò là sở chỉ huy trên không cho một nhóm UAV hạng nặng S-70 Okhotnik, dẫn dắt đội hình trong một chiến thuật tác chiến dựa trên mạng lưới.

Thành viên phi hành đoàn thứ hai chịu trách nhiệm về cảm biến, tác chiến điện tử và điều khiển UAV, giúp phi công giảm bớt gánh nặng phải đồng thời tiến hành chiến đấu và quản lý đội hình.

Các phi công phụ sẽ thực hiện các chức năng tấn công thực tế. Tuy nhiên, bản thân máy bay cũng có thể tham gia chiến đấu nếu cần thiết.

Vũ khí mới

Ngoài việc thử nghiệm biến thể máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi, chương trình Su-57 một chỗ ngồi cũng đang được phát triển.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này đang dần được trang bị các loại vũ khí tấn công mặt đất tiên tiến, chẳng hạn như máy bay không người lái phóng từ trên không S-71K "Kover" và S-71M "Monochrome".

Loại thứ nhất, tương tự như UAV Geranium, tiếp cận mục tiêu bằng cách sử dụng tọa độ được thiết lập sẵn.

"Monochrome" là phiên bản tiên tiến hơn của máy bay không người lái, có khả năng bay lượn, tự động tìm kiếm và tấn công mục tiêu dựa trên thông tin được tải xuống từ cơ sở dữ liệu.

Nói một cách đơn giản, S-71M có khả năng tự quyết định mục tiêu nào cần tiêu diệt và mục tiêu nào cần chờ đợi.

Ưu điểm rất rõ ràng. Máy bay cất cánh, thiết lập đường bay chiến đấu và thả máy bay không người lái, sau đó chúng sẽ kích hoạt động cơ và hướng về mục tiêu. Phi công không cần phải bay vào tầm phòng không của đối phương.

Do đó, máy bay chiến thuật trở nên gần như bất khả xâm phạm. Cách tiếp cận của phương Tây đối với không chiến là tránh giao chiến trực diện với máy bay chiến đấu của đối phương nếu có thể bắn hạ nó từ xa.

Ngoài ra, Su-57 còn được trang bị tên lửa chống radar Kh-58UShKE mới với tầm bắn lên đến 250km. Đầu dò thụ động đa băng tần bao phủ các tần số từ 0,1 đến 11 gigahertz, bao trùm tất cả các tần số được sử dụng bởi các radar phòng không do phương Tây sản xuất từ AN/MPQ-53 (hệ thống Patriot của Mỹ) đến TRML-4D (IRIS-T của Đức).

Điều này thể hiện một cấp độ hoàn toàn mới. Su-57 vốn đã tàng hình nay có khả năng phá hủy các hệ thống phòng không của đối phương mà không cần tiến vào vùng tiêu diệt. Phi công thậm chí không cần biết vị trí chính xác của trận địa tên lửa.

Động cơ đầy triển vọng

Nhưng yếu tố thiết kế then chốt của một chiếc máy bay đầy triển vọng không phải là vũ khí và hệ thống điện tử hàng không, mà là động cơ.

Cho dù máy bay chiến đấu có tinh vi đến đâu về mặt cấu tạo bên trong, nếu nó điều khiển kém, nếu nó không đủ cơ động, nhanh hoặc mạnh sẽ thua trong trận không chiến. Máy bay tốt nhất cần động cơ tốt nhất. Và một động cơ như vậy đã tồn tại.

Động cơ Izdeliye 30, còn được gọi là AL-51, đang được phát triển để thay thế động cơ AL-41F1 hiện đang trang bị cho máy bay Su-35S. Động cơ mới có ít tầng hơn và hiệu suất cao hơn, giúp tiết kiệm tới 18% nhiên liệu và lực đẩy so với động cơ tiền nhiệm.

Theo Tập đoàn Động cơ Thống nhất (United Engine Corporation), Izdeliye 30 tạo ra lực đẩy từ 17,5 đến 19,5 tấn, cao hơn đáng kể so với AL-41F1 ở chế độ không đốt sau, đảm bảo chuyến bay ổn định.

Izdeliye 30 được quảng cáo là giải pháp hiệu quả hơn về mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể trong khi vẫn duy trì lực đẩy tương đương. Điều này giúp tăng tầm bay và thời gian tuần tra của máy bay. Hơn nữa, AL-51 có vòi phun phẳng trong khi vẫn duy trì khả năng điều hướng lực đẩy.

Điều này có nghĩa là máy bay chiến đấu vẫn giữ được khả năng cơ động cao trong khi vẫn tàng hình trước các hệ thống phát hiện của đối phương. Những chiếc Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên được trang bị động cơ tầng hai dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2027.