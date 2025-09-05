Lai lịch công ty bắt tay VinFast làm xe tự lái: Ẩn mình suốt 1 thập kỷ trong thung lũng Silicon, từng ra mắt đội robotaxi hoàn toàn không người lái tại Trung Quốc

Trong một thông báo mới đây của Vinventures, VinFast sẽ hợp tác với Tensor Auto để sản xuất xe Robocar.

Đây được giới thiệu là mẫu xe tự lái cấp độ 4 đầu tiên trên thế giới được bán thương mại, vì thế nên người tiêu dùng cá nhân có thể mua về sử dụng thay vì chỉ có thể thuê/đặt xe qua dịch vụ của một doanh nghiệp khác.

Trải qua tiến trình phát triển, đến nay ngành công nghiệp ô tô thế giới có 5 cấp độ đối với xe tự hành. Bao gồm: - Cấp độ 1: Là cấp độ cơ bản nhất, phần mềm hỗ trợ lái xe giữ làn đường và kiểm soát hành trình tự động. Tuy nhiên ở cấp độ này, người lái xe vẫn phải can thiệp nhiều đến quá trình vận hành, di chuyển. - Cấp độ 2: Cấp độ này phần mềm đã đảm nhiệm được nhiều chức năng vận hành hơn và đủ thông minh trong phân tích dữ liệu bao gồm định hướng, tự động phanh, giữ khoảng cách trong di chuyển, hỗ trợ lùi xe, chuyển làn đường hay tự đỗ xe. - Cấp độ 3: Cấp độ 3 được đánh giá là có thể tự động hóa có điều kiện với sự hỗ trợ của cảm biến, radar và các bộ xử lý... Phần mềm có thể tự lái và đảm bảo an toàn trong một số trường hợp nhất định. - Cấp độ 4: Cấp độ giúp người lái xe có thể được nghỉ ngơi do xe tự vận hành an toàn trong khu vực kiểm soát. Dự kiến những chiếc xe tự hành cấp độ 4 sẽ được lập bản đồ HD một cách chi tiết và cập nhật thường xuyên cho phép xe vận hành được trong các khu đô thị dễ dàng. - Cấp độ 5: Đây là cấp độ tự hành lý tưởng với mọi địa hình và trình điều khiển tự chọn. Chúng ta hoàn toàn có thể rảnh tay và thư thái đầu óc trên mọi hành trình.

Tensor Auto được thành lập năm 2016 và đặt trụ sở tại thung lũng Silicon, California, bởi một nhóm các nhà khoa học và kỹ sư AI người Mỹ, dưới thương hiệu AutoX.

Tháng 2 năm 2017, startup này đã nhận được giấy phép thử nghiệm xe tự lái đầu tiên và bắt đầu thử nghiệm trên đường công cộng ở California.

Từ năm 2018, Tensor Auto đã triển khai dịch vụ giao hàng tự động tại San Jose cho hơn 1000 đơn hàng giao hàng tự động, hoạt động cho đến khi hết lệnh phong tỏa do Covid.﻿

Năm 2020, Tensor Auto đã nhận được giấy phép xe tự lái thứ hai của California.

Dưới thương hiệu AutoX, Tensor Auto đã ra mắt đội xe robotaxi hoàn toàn không người lái tại Trung Quốc trong thời gian phong tỏa do đại dịch. Hiện tại, thương hiệu AutoX và hoạt động tại Trung Quốc đã ngừng hoàn toàn.﻿

Theo giới thiệu, mẫu xe do VinFast lắp ráp là ﻿Tensor Robocar sẽ được trang bị tới hơn 100 cảm biến các loại, trong đó bao gồm 37 camera, 5 cảm biến LiDAR khác nhau, 11 radar. Với lượng cảm biến lớn, xe có thể nhận biết tốt tình huống giao thông xung quanh khi vận hành.

Do là xe tự hành, vô lăng của Tensor Robocar có thể gập lại, bàn đạp ga-thắng cũng có thể tự động thu lại khi xe trong chế độ tự hành.﻿

Để có thể tự vận hành, ﻿Tensor Robocar dựa vào hệ thống trí tuệ nhân tạo Tensor Foundation Model (Mô hình Nền tảng Tensor), vốn là sự kết hợp giữa hai hệ thống khác nhau. Trong khi một hệ thống hoạt động dựa trên cách bắt chước, mô phỏng để xử lý đa số tình huống trong thời gian thực, hệ thống còn lại ứng dụng mô hình thị giác-ngôn ngữ dựa trên Transformer nhằm diễn giải các trường hợp biên và độ phức tạp của môi trường.

Kết hợp hai hệ thống cho thấy Tensor đang nỗ lực cân bằng giữa ra quyết định nhanh với diễn giải bối cảnh rộng, nhằm biến việc bán xe tự hành thương mại trở nên khả thi hơn.﻿