Theo ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, bãi đá lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ vốn có của Nhơn Châu, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất tiền tiêu của Tổ quốc. Với người dân địa phương, đây không chỉ là một thắng cảnh mà còn là niềm tự hào về quê hương giàu tiềm năng du lịch.