Lạ mắt thiết kế kiến trúc cầu vượt nút giao nghìn tỷ

Tuy nhiên, tuyến đường không thể phát huy hiệu quả khi khu vực giao cắt với Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam vẫn tồn tại nút thắt chưa được giải quyết triệt để. Theo những quy định đã ban hành không cho phép địa phương mở thêm một đường ngang cắt qua đường sắt ở vị trí này. Chính vì vậy, tuyến đường không thể thông. Ảnh chụp Google map vị trí ngã tư sắp xây dựng cầu vượt đảo xuyến 2 tầng.