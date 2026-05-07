“Lá dừa nước” khổng lồ gần 1.000 tỷ đồng dần hiện ra giữa sông Sài Gòn, dự kiến đưa vào sử dụng dịp Quốc Khánh 2/9

Được khởi công xây dựng từ tháng 3/2025, dự án cầu đi bộ vượt sông Sài được xây dựng tại vị trí giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ vốn, kết nối khu vực công viên Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TPHCM).