Là 1 người vợ, người mẹ tôi thật sự phẫn uất khi đọc lời xin lỗi của anh cầu thủ nọ!

Tôi vốn là người lười xem drama. Giữa cuộc đời vốn đã quá chằng chịt những lo toan, tôi chỉ muốn nép mình vào những thứ tích cực, những chuyện tử tế để thấy lòng còn chút bình yên. Thế nhưng hôm nay, tôi phải dừng lại thật lâu trước một lời xin lỗi của một người đàn ông nổi tiếng - người mà vốn dĩ đang sở hữu một kho báu ai cũng thèm khát.

Lời xin lỗi "đúng quy trình" nhưng sai bản chất

Ngắn gọn vụ việc là anh ta nhắn tin trêu đùa 1 cô gái mà anh ta quen (chắc quen sơ vì nếu quen kĩ thì đã biết cô ấy có người yêu). Và rồi người yêu cô gái ấy nhìn thấy nhanh tay "bê hết" lên story mà không che tên có tick xanh rất "uy tín".

Đọc lời xin lỗi của anh ta, tôi thấy nực cười: Bước một là xin lỗi vì bị phát hiện; bước hai là thanh minh tất cả chỉ là hiểu lầm không đáng có; và cuối cùng là khẩn thiết nhờ "xóa story phốt" kèm lời hứa rút kinh nghiệm sâu sắc.

Anh ta xin lỗi vì "không biết cô gái kia có người yêu". Một lý do nghe thật đầy trách nhiệm nhưng lại rỗng tuếch đến vô cùng. Nực cười ở chỗ, anh ta ý thức được quyền sở hữu của một người đàn ông khác đối với cô gái kia, nhưng lại hoàn toàn quên mất quyền sở hữu của chính mình đối với một gia đình. Anh ta quên mình là chồng của một người vợ xinh đẹp, ngoan hiền, người đã yêu anh ta bất chấp mọi giông bão. Anh ta quên mình là cha của một đứa trẻ kháu khỉnh đang nhìn vào mình như một tấm gương.

Hóa ra, trong mắt những người đàn ông ấy, ranh giới giữa "đúng" và "sai" không nằm ở lòng chung thủy, mà nằm ở việc "bị phát hiện hay chưa".

Khi vẹn toàn cũng không ngăn nổi sự phản bội của bản năng

Tôi từng rất ngưỡng mộ cặp đôi ấy. Không phải vì họ giàu sang hay nổi tiếng, mà vì cách họ yêu nhau, cách cô vợ "bảo vệ" tình yêu và gia đình nhỏ của mình mỗi ngày. Khi anh ta sa sút phong độ, khi cả thế giới mỉa mai, cô ấy chưa một lời trách móc, luôn đứng ra làm lá chắn, gom nhặt mọi sự tích cực để vun vén cho chồng.

Người ta vẫn bảo phụ nữ phải đẹp, phải giỏi, phải biết điều mới giữ được chồng. Nhưng nhìn xem, một người tài sắc vẹn toàn, bao dung đến tận cùng như thế vẫn không thể khóa chặt trái tim người đàn ông của mình. Anh ta vẫn có đủ "cảm xúc" để đi trêu đùa một cô gái khác

Đàn ông không ngoại tình vì vợ họ chưa đủ tốt, họ ngoại tình vì bản thân họ chưa thấy đủ.

Chưa phải lên giường, chưa phải bỏ nhà đi theo người khác, nhưng sao cái "tin nhắn trêu đùa" ấy lại đau đến thế? Bởi vì nó chứng minh rằng: Ngay cả khi bạn đã cho đi tất cả, người ta vẫn sẵn sàng mang cái "tất cả" đó ra làm trò đùa.

Phụ nữ đừng bao giờ tự hỏi "Mình sai ở đâu?"

Sự việc này là một cái tát vào niềm tin của rất nhiều phụ nữ, nhưng nó cũng là một lời thức tỉnh: Trong hôn nhân, chẳng có gì là bảo chứng tuyệt đối. Ngoại hình, học vấn, tiền bạc hay sự hy sinh... tất cả đều trở nên vô nghĩa khi một người muốn vun vào, còn một người "ngồi trong nhà mình mà mắt vẫn liếc sang hàng xóm".

Vậy nên, hỡi những người phụ nữ, nếu một ngày bạn chẳng may bị phản bội, xin đừng vội nhìn vào gương để tìm kiếm những thiếu sót. Đừng tự hỏi mình kém cỏi ở đâu, mình chưa đủ đẹp hay chưa đủ khéo ở chỗ nào. Khi một người đã không biết trân trọng những gì mình có, thì dù bạn có là thiên thần, họ vẫn sẽ thấy thiên đường... chưa đủ vui.

Bí quyết giữ chồng thực ra không tồn tại, vì trái tim đàn ông không phải là thứ để ta "giữ", nó là thứ họ phải tự "gìn".