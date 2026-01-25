.t1 { text-align: justify; }

Trong chuyến tham quan các quốc gia châu Phi và Trung Đông, máy bay L-39NG Skyfox đã vượt qua hơn 23.000 km mà không cần hỗ trợ kỹ thuật từ nhân viên mặt đất - tất cả công tác bảo trì đều do chính phi công thực hiện, điều này đã được tờ báo Armádní Noviny đưa tin.

Như bài báo đã ghi nhận, chiếc L-39NG đã lần đầu tiên đến Nam bán cầu trong "sự nghiệp" của mình và chứng tỏ độ tin cậy vượt trội cũng như dễ vận hành. Hầu hết hành trình được thực hiện bởi phi hành đoàn gồm 2 phi công, không có sự hỗ trợ của nhân viên kỹ thuật.

Trong chuyến trình diễn kéo dài hơn 6 tuần qua châu Phi và Trung Đông, chiếc L-39NG Skyfox, do công ty Aero Vodochody của Cộng hòa Séc sản xuất, đã bay tổng cộng 23.018 km.

Trên suốt hành trình, máy bay không có nhân viên kỹ thuật đi kèm như thường lệ. Tất cả các nhiệm vụ đều do chỉ 2 phi công của nhà máy thực hiện. Họ phải lập kế hoạch, điều khiển máy bay, và đồng thời đảm bảo việc kiểm tra và bảo dưỡng sau khi hạ cánh.

Bản đồ lộ trình bay của L-39NG Skyfox tại châu Phi.

“Chuyến đi đến Dubai, rồi đến châu Phi, là chuyến hành trình dài nhất của Aero trong 20 năm qua. Châu Phi là một khu vực rất quan trọng đối với Aero, và một số lực lượng không quân địa phương muốn tận dụng cơ hội để xem máy bay cận cảnh và hiểu rõ hơn về nó”, phi công điều khiển David Yagoda cho biết.

Trong hơn 6 tuần hành trình, L-39NG Skyfox đã bay hơn 56 giờ mà không gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng nào. Máy bay không cần bất kỳ sửa đổi đặc biệt nào cho nhiệm vụ cực kỳ phức tạp này. Quá trình huấn luyện kỹ thuật hoàn toàn giống với những gì diễn ra trong các hoạt động bình thường.

“Điểm khác biệt duy nhất là các phi công đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt tập trung vào việc chuẩn bị máy bay trước, trong và sau chuyến bay. Nhờ đó, họ có được kiến thức và chứng chỉ cần thiết để chăm sóc L-39NG không chỉ trên không mà còn cả dưới mặt đất”, ông Petr Jinda - Phó Chủ tịch Phát triển tại Aero Vodochody, giải thích.

Máy bay Skyfox, được biết đến với tên gọi L-39NG, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2018, và việc sản xuất hàng loạt bắt đầu vào năm 2022. Chiếc phi cơ được trang bị động cơ phản lực cánh quạt Williams FJ44 do Mỹ sản xuất, cũng như hệ thống điện tử hàng không mới trên khoang.

Máy bay L-39NG Skyfox trong cấu hình chống máy bay không người lái.

Vào tháng 11 năm 2025, tại Triển lãm Hàng không Dubai, Aero Vodochody đã giới thiệu phiên bản mới của L-39NG Skyfox, được cải tiến để đánh chặn máy bay không người lái.

Máy bay này được trang bị hai bệ phóng LAU-32 dành cho tên lửa dẫn đường bằng laser loại AGR-20 APKWS hoặc Thales FZ275 LGR , 2 thùng chứa súng máy 12,7 mm và pod ngắm bắn Sinab Phoenix với cảm biến quang điện và hồng ngoại cùng hệ thống chiếu sáng mục tiêu bằng laser.

Hệ thống vũ khí được bổ sung bằng một thùng chứa trạm quang học Scar Pod của công ty Airborne Technologies (Áo) để phát hiện và khóa mục tiêu.

Hãng Aero Vodochody đã đề nghị bán máy bay L-39NG Skyfox cho Ukraine như một lựa chọn thay thế cho các phi cơ L-159 cũ hơn, việc chuyển giao loại máy bay này đã được Tổng thống Séc Petr Pavel đề xuất.