Kyo York và giọng ca nhí Gabi Bảo Uyên hát Hello Việt Nam với màu sắc dân ca ba miền

Ca khúc Hello Việt Nam vừa được giới thiệu trở lại với phiên bản mới do nhà sản xuất DTAP thực hiện với phần thể hiện của ca sĩ Kyo York và giọng ca nhí Gabi Bảo Uyên. Bản remake mang màu sắc hòa âm đương đại, kết hợp cùng chất liệu dân ca ba miền Bắc – Trung – Nam, tạo nên cách tiếp cận mới cho một ca khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Phiên bản này được trình diễn lần đầu trong khuôn khổ sự kiện Angel Stars Awards 2025. Tiết mục thu hút sự chú ý nhờ cách dàn dựng gọn gàng, tập trung vào yếu tố âm nhạc và thông điệp văn hóa thông qua sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ.

Kyo York và giọng ca nhí Gabi Bảo Uyên

Điểm đáng chú ý của bản phối mới nằm ở phần xử lý mashup các làn điệu dân ca ba miền trên nền hòa âm hiện đại. Các chất liệu dân gian được lồng ghép tiết chế, tạo không gian âm nhạc gần gũi nhưng vẫn mang hơi thở đương đại.

Trong dự án, Gabi Bảo Uyên thể hiện phần hát với giọng ca trong trẻo, giữ vai trò kết nối tinh thần thiếu nhi với thông điệp yêu quê hương. Kyo York tiếp tục góp mặt trong một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc văn hóa Việt Nam – lĩnh vực anh theo đuổi nhiều năm qua trong sự nghiệp tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa Kyo York và Gabi Bảo Uyên mang đến góc nhìn đa thế hệ cho ca khúc, đồng thời cho thấy cách một tác phẩm âm nhạc quen thuộc có thể được làm mới bằng hướng tiếp cận phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Gabi Bảo Uyên

Sau phần trình diễn tại Angel Stars Awards 2025, phiên bản mới của Hello Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi trên các nền tảng âm nhạc và truyền thông trong thời gian tới.

Gabi Bảo Uyên là gương mặt ca sĩ nhí nổi bật với nhiều hoạt động và ghi nhận trong thời gian gần đây như danh hiệu "Ca sĩ nhí Ấn tượng 2025", "Ca sĩ nhí Truyền cảm hứng 2025" tại Vietnam Iconic Awards; Á quân Tài năng Nhí Việt Nam 2025; Best Performance 2025 – Angel Stars Awards; Đại sứ Ca sĩ nhí Toàn quốc 2026 và Đại sứ Angel Stars Awards 2026.