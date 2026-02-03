"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời: Mình đã đến tận nhà của bé rồi

Gần đây, "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng gây xúc động khi chia sẻ đoạn clip trò chuyện cùng một cậu bé bán hàng rong. Trong clip, nam ca sĩ hỏi han cậu bé bán gì rồi quyết định mua hết số hàng với mức giá cao gấp nhiều lần. Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ đây không phải lần đầu anh gặp cậu bé này mà là một cuộc gặp gỡ đầy "hữu duyên".

Chia sẻ kèm đoạn clip, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Hôm nay hát xong đi ăn cháo lòng giang hồ thì gặp lại chú nhóc đẹp trai hôm trước. Mình đã đến tận nhà của bé rồi. Ép và năn nỉ dữ lắm thì ba anh em mới chịu đi học (học bổ túc riêng gần nhà). Và mỗi tháng mình đóng tiền học trực tiếp cho cô giáo dạy riêng cho 3 anh em của bé! Hy vọng các con kiên trì trong việc học hành nhé".

Đàm Vĩnh Hưng mua hết hàng cho cậu bé.

Dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự xúc động và dành nhiều lời khen cho tấm lòng nhân ái của nam ca sĩ. "Tấm lòng của anh Hưng thật tuyệt vời, mong các cháu cố gắng học hành tốt"; "Gặp lại lần thứ hai đúng là duyên, mong em không phải mưu sinh sớm nữa"; "Anh Hưng luôn xuất hiện đúng lúc với trái tim trắc ẩn và ấm áp"… là bình luận của người theo dõi.

Có thể thấy, hành động thiết thực, lặng lẽ nhưng đầy tình người của Đàm Vĩnh Hưng một lần nữa khiến công chúng thêm yêu mến nam ca sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại TP.HCM, là một trong những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu của làng nhạc Việt. Anh bắt đầu được biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1990 và nhanh chóng ghi dấu ấn với dòng nhạc trữ tình, bolero. Với phong cách biểu diễn mạnh mẽ, cá tính cùng lượng fan đông đảo, Đàm Vĩnh Hưng từng được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Việt". Bên cạnh sự nghiệp ca hát, anh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện và là gương mặt quen thuộc trong vai trò giám khảo nhiều chương trình âm nhạc lớn.