Bất ngờ với cách xưng hô của Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ hơn 17 tuổi

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng có cuộc hôn nhân kín tiếng với bà Liên Phạm – một bầu show kiêm doanh nhân Việt kiều Mỹ – từ năm 2004. Phải đến năm 2021, khi bà Liên Phạm nộp đơn ly hôn tại Mỹ, thông tin về cuộc hôn nhân này mới được công chúng biết đến.

Theo hồ sơ ly hôn được báo chí đăng tải, cặp đôi ly thân từ năm 2018 và trong quá trình chung sống không có con chung cũng như tranh chấp tài sản.

Một năm sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục gây "chấn động" showbiz Việt khi công khai có con trai, thời điểm đó vừa tròn ba tuổi. Kể từ đây, nam ca sĩ thường xuyên xuất hiện với hình ảnh người cha đơn thân, dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho con.

Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ.

Bình luận của Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ.

Sau khi ly hôn, mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ tiếp tục nhận được sự chú ý từ dư luận. Trên mạng xã hội, có thể thấy cả hai giữ cách ứng xử văn minh, thoải mái. Bà Liên Phạm hiện đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, trẻ trung và thường xuyên để lại bình luận dưới các bài đăng của chồng cũ. Bà cũng thể hiện sự quan tâm, yêu thương con trai của Đàm Vĩnh Hưng, xem cậu bé như cháu trong gia đình.

Đáng chú ý, cách xưng hô giữa Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ hiện tại khiến nhiều người quan tâm. Dưới một bài đăng gần đây, khi nam ca sĩ chia sẻ về không gian vườn cây và quán cafe sắp khai trương, bà Liên Phạm bình luận: "Nếu đã có bàn tay Mr Đàm là đỉnh tuyệt vời thôi". Đáp lại, Đàm Vĩnh Hưng lễ phép trả lời: "Dạ em cảm ơn".

Không chỉ một lần, trước đó tại sinh nhật của bà Liên Phạm ở TP.HCM năm 2025, Đàm Vĩnh Hưng cũng xưng hô với vợ cũ là chị: "Chúc chị thật nhiều sức khỏe, tất cả mọi việc trong sự nghiệp của chị sẽ được tốt đẹp, thành công như chị mong muốn".

Cách xưng hô này cho thấy mối quan hệ của cả hai hiện tại dừng ở sự tôn trọng, thân tình sau khi không còn là vợ chồng.