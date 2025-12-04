Kyo York làm mới ca khúc Hello Vietnam cùng giọng ca nhí Gabi Bảo Uyên

Vừa qua, tại TP.HCM, sự kiện Vietnam Iconic Awards 2025 đã diễn ra với sự tham gia của nhiều tài năng trẻ, nghệ sĩ và đại diện các đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc. Trong chương trình, ca sĩ nhí Gabi Bảo Uyên xuất hiện với vai trò đặc biệt khi cùng nam ca sĩ Kyo York đảm nhiệm phần mở màn với tiết mục Hello Vietnam – Một Vòng Việt Nam, kết hợp cùng vũ đoàn GDT.

Kyo York và Gabi Bảo Uyên.

Gabi Bảo Uyên nhỏ tuổi nhưng tự tin, bản lĩnh sân khấu.

Sự kết hợp giữa Kyo York và Gabi Bảo Uyên trong phần mở màn mang đến màu sắc tươi mới cho hai ca khúc vừa giữ được tinh thần nguyên bản vừa tạo điểm nhấn nhờ năng lượng trẻ trung từ giọng ca nhí.

Màn trình diễn được ghi nhận bởi khả năng xử lý bài hát bằng hai ngôn ngữ Anh – Việt, kỹ thuật ổn định và sự tự tin trên sân khấu của Bảo Uyên. Phong thái biểu diễn tự nhiên cùng giọng hát sáng giúp tiết mục mở màn tạo được không khí trang trọng và tích cực cho toàn bộ sự kiện.

Tại đêm vinh danh, Bảo Uyên được trao giải “Ca sĩ nhí Ấn tượng 2025”, ghi nhận nỗ lực của cô bé trong hoạt động nghệ thuật thiếu nhi suốt năm qua. Theo Hội đồng nghệ thuật, những phần trình diễn của Bảo Uyên cho thấy sự ổn định về giọng hát, khả năng làm chủ sân khấu và tinh thần làm việc nghiêm túc.

Gabi Bảo Uyên xuất hiện ấn tượng với đầm dạ hội vàng.

Cô bé nhận giải “Ca sĩ nhí Ấn tượng 2025”.

Dù còn nhỏ tuổi, Gabi Bảo Uyên đã sớm tham gia nhiều hoạt động biểu diễn và để lại dấu ấn rõ nét trên hành trình nghệ thuật của mình. Cô bé từng biểu diễn ca khúc Rock Hạt Gạo cùng vũ đoàn GDT và được trao danh hiệu Talent Tài Năng 2024 của AStar Entertainment.

Bảo Uyên cũng đảm nhiệm vai trò Đại sứ hình ảnh cho chủ đề Wild Host tại Angel's Wish Fashion Show 2025, đồng thời xuất hiện tại sự kiện này với tiết mục đơn ca Mê Ly Hè. Ngoài ra, cô bé còn góp mặt trong phần mở màn của diễn đàn StepUp Mentor Group – Next Gen CEO Vietnam 2025 cùng vũ đoàn GDT.

Vietnam Iconic Awards 2025 đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình của Gabi Bảo Uyên, mở ra cơ hội để cô bé tiếp tục theo đuổi các sân khấu lớn và khẳng định bản thân ở những dự án nghệ thuật tiếp theo.