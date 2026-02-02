Kỳ tích Vietlott Max 3D Pro: Trúng 15 giải đặc biệt cùng lúc, nam thanh niên "ẵm" 36 tỷ đồng

Vietlott “nổ” giải liên tiếp: Nam thanh niên TP.HCM trúng hơn 36 tỷ đồng

Những ngày đầu năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ của các giải thưởng Vietlott khi hàng loạt người chơi may mắn trên cả nước liên tục "rinh" về những khoản tiền thưởng khổng lồ, từ Max 3D Pro cho đến Mega 6/45 và Lotto 5/35.

Kỳ tích Max 3D Pro: Trúng 15 lần giải Đặc biệt một lúc

Mở màn cho chuỗi tin vui là sự kiện ngày 30/01/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã chính thức trao giải cho anh T.B, một chủ thuê bao MobiFone tại TP.HCM. Anh B. đã xác lập một kỷ lục thú vị khi trúng cùng lúc 15 giải Đặc biệt, 15 giải phụ Đặc biệt cùng hàng chục giải phụ khác của sản phẩm Max 3D Pro (kỳ QSMT số 00678).

Tổng giá trị giải thưởng mà anh nhận được lên tới 36.036.040.000 đồng . Chia sẻ về bí quyết chiến thắng, anh B. cho biết mình có thói quen mua 15 lần cho cùng một dãy số yêu thích. Dãy số mang lại may mắn lần này thực chất là bộ số anh đã mua ở kỳ trước nhưng không trúng; quyết tâm "nuôi" lại bộ số cũ đã giúp anh trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, anh B. đã trích ngay 500 triệu đồng đóng góp vào quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Vietlott liên tục tạo ra các tỷ phú từ đầu năm 2026.

Không dừng lại ở đó, chỉ trong ngày 01/02/2026, cộng đồng người chơi lại một lần nữa xôn xao trước hai tin vui liên tiếp:

Jackpot Mega 6/45 hơn 42 tỷ đồng: Tại kỳ quay số 01466, hệ thống đã xác định một tấm vé may mắn tại TP.HCM trúng giải Jackpot trị giá 42.413.161.000 đồng . Đây là một trong những giải thưởng lớn nhất của dòng Mega 6/45 trong giai đoạn đầu năm.

Độc đắc Lotto 5/35 tại Gia Lai: Cùng ngày, sản phẩm Lotto 5/35 cũng tìm thấy chủ nhân giải Độc đắc trị giá hơn 6,5 tỷ đồng tại tỉnh Gia Lai (kỳ 00436).

Việc nổ giải liên tiếp tại nhiều địa phương từ TP.HCM đến Tây Nguyên cho thấy sức hút và cơ hội trúng thưởng chia đều cho mọi người chơi trên toàn quốc.

Nhìn lại năm 2025: Một năm trả thưởng "khủng" của Vietlott

Chuỗi thắng lớn đầu năm 2026 dường như là sự nối tiếp hoàn hảo cho phong độ ấn tượng của Vietlott trong năm 2025. Theo báo cáo tổng kết, năm 2025 là năm kỷ lục về số lượng tỷ phú mới được tạo ra. Tổng số tiền trả thưởng trong năm qua ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với hàng loạt giải Jackpot 1 của Power 6/55 vượt ngưỡng 100 tỷ, 200 tỷ đồng.

Năm 2025, Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), đạt doanh thu hơn 9.686 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Về đóng góp ngân sách các địa phương, Vietlott đóng góp hơn 2.495 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Vietlott ghi nhận hơn 32 triệu lượt trúng thưởng và đã trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, tăng 25%.

Về hệ thống phân phối, Vietlott hiện đang triển khai kinh doanh tại 02 kênh: thiết bị đầu cuối và điện thoại. Hệ thống kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối duy trì sự ổn định trong năm qua. Sau hơn 9 năm kinh doanh, Vietlott đã có hệ thống 6.230 điểm bán hàng, phủ rộng trên 34 tỉnh, thành phố.

Kênh phân phối qua điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) đã có hơn 3,7 triệu tài khoản tham gia dự thưởng, tăng trưởng gần 1,2 triệu tài khoản so với đầu năm. Để giúp người chơi có thể dễ dàng giải trí với các sản phẩm xổ số tự chọn, Vietlott SMS đã bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ người dùng, cũng như mở rộng liên kết với hơn 30 ứng dụng ví điện tử, ngân hàng như Momo, Zalopay, VnPay, Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money, Vietcombank, BIDV …