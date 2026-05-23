Khi những em bé nhỏ xíu lần lượt được y tá bế ra ngoài, nhiều người không giấu được sự xúc động. Sau gần 3 tháng điều trị đặc biệt, 4 trong số 5 em bé sinh non cực hiếm tại Trung Quốc đã đủ điều kiện xuất viện.

Ngày 26/2 vừa qua, chị Dilirehumar Maimaitijiang, 24 tuổi, đến từ Tân Cương - Trung Quốc, đã sinh hạ ngũ bào thai gồm 1 bé trai và 4 bé gái tại Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán (Trung Quốc). Trường hợp này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội bởi xác suất mang thai tự nhiên ngũ bào thai được cho là chỉ khoảng 1/60 triệu.

Sau 86 ngày chăm sóc đặc biệt, các bé tăng cân gấp 2,5 lần

Theo bệnh viện, sau 86 ngày được chăm sóc tích cực trong khoa sơ sinh, các chỉ số sức khỏe của 5 em bé hiện đều ổn định.

Bốn bé gái gồm Miheraya, Miherema, Zamire và Zarefa đã được xuất viện trong ngày 22/5. Bé trai đầu lòng tên Yunus do có triệu chứng cảm nhẹ nên cần ở lại theo dõi thêm vài ngày.

Các bác sĩ cho biết cân nặng trung bình của 5 em bé hiện đã tăng gấp khoảng 2,5 lần so với lúc mới sinh.

“Việc một trẻ sinh non 28 tuần sống sót đã không dễ dàng. Nhưng cả 5 bé đều có thể khỏe mạnh xuất viện thực sự là điều kỳ diệu”, bác sĩ Hà Bỉnh Yến, chuyên gia khoa Nhi của bệnh viện, chia sẻ.

Ông bà vượt gần 5.000km để đón các cháu

Hai ngày trước khi các bé xuất viện, ông bà nội và ông bà ngoại đã bay từ Tân Cương tới Vũ Hán, vượt quãng đường gần 5.000km để đón các cháu.

5 em bé được sinh bằng phương pháp mổ lấy thai vào rạng sáng 26/2. Khi chào đời, các bé nặng từ 870g đến 1.030g - đều thuộc nhóm sinh non cực nhẹ cân.

Các bé được đặt tên với nhiều ý nghĩa tốt đẹp:

Yunus (bé trai): bình an và hy vọng

Miheraya: dịu dàng, lương thiện

Miherema: dịu dàng

Zamire: có chí hướng

Zarefa: thành công và kiên cường

Gia đình cho biết sẽ tiếp tục ở lại Vũ Hán thêm khoảng 6 tháng để theo dõi sức khỏe các con trước khi trở về Tân Cương.

Từng được khuyên giảm thai vì nguy cơ quá cao

Người mẹ cho biết cô mắc hội chứng buồng trứng đa nang nên rất khó mang thai và từng có nguy cơ sảy thai cao. Sau thời gian điều trị, cô may mắn mang thai tự nhiên vào tháng 8 năm ngoái.

Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng đi kèm áp lực khi bác sĩ thông báo cô mang đa thai hiếm gặp với nguy cơ biến chứng rất lớn cho cả mẹ lẫn con.

“Sau khi tìm hiểu trên mạng, tôi biết trường hợp của mình rất dễ gặp tai biến như băng huyết nên vô cùng lo lắng” , cô nhớ lại.

Trong lần tư vấn đầu tiên, các bác sĩ từng khuyên gia đình cân nhắc giảm thai để giảm nguy cơ thai kỳ. Tuy nhiên, hai vợ chồng không nỡ đưa ra quyết định này vì cho rằng “mỗi sinh mệnh đều quý giá”.

Sau đó, bệnh viện đã thành lập đội ngũ đa chuyên khoa gồm sản khoa, nhi sơ sinh, gây mê, siêu âm và trung tâm chẩn đoán trước sinh để theo dõi thai kỳ cho sản phụ.

Cuộc “chạy đua sinh tử” kéo dài suốt 1 giờ đồng hồ

Tối 25/2, khi thai được 28 tuần 6 ngày, sản phụ có dấu hiệu vỡ ối sớm. Bệnh viện lập tức kích hoạt phương án mổ cấp cứu.

Chỉ trong vòng 15 phút, hơn 20 nhân viên y tế thuộc nhiều khoa đã có mặt đầy đủ.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc khoảng 2h sáng ngày 26/2. Các bác sĩ lần lượt đưa 5 em bé ra ngoài an toàn trước khi chuyển ngay vào lồng ấp đặc biệt.

Theo đội ngũ y tế, cả 5 em bé đều có điểm sinh tồn trên 6 - kết quả rất khả quan đối với trẻ sinh non cực nhẹ cân.

“Các bé vẫn phải vượt qua nhiều thử thách như hô hấp, nhiễm trùng, dinh dưỡng… nhưng hiện sức khỏe đã ổn định ”, bác sĩ Dương Phác, khoa Nhi sơ sinh, cho biết.

Trong khi đó, các bác sĩ sản khoa cũng áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa băng huyết sau sinh cho người mẹ, bao gồm thuốc co hồi tử cung và truyền máu tự thân.

Sau khoảng một giờ “căng mình” cấp cứu, ca sinh hiếm gặp đã kết thúc an toàn, không phải sử dụng tới các phương án khẩn cấp dự phòng.

Nguồn: Tổng hợp