Kỳ tích sau lũ quét Nepal: Hai người sống sót được giải cứu sau 10 ngày

Hai người sống sót vừa được giải cứu khỏi các khu vực bị lũ quét và bùn đất vùi lấp ở Nepal, thắp lên tia hy vọng giữa thảm họa khiến ít nhất 1.362 người thiệt mạng và khoảng 900 công nhân thủy điện vẫn mất tích.

Thêm hai người sống sót đã được giải cứu tại Nepal hôm thứ Bảy (5/9), khoảng 10 ngày sau trận lũ quét kinh hoàng cuốn theo băng, đất đá và bùn đất, phá hủy nhiều cộng đồng ven sông. Những cuộc giải cứu hiếm hoi này mang đến tia hy vọng giữa thảm họa vẫn đang gây thiệt hại nặng nề.

Một trong hai người là công dân Trung Quốc Lu Hai Tao, được tìm thấy bên trong một đường hầm thủy điện, nơi hàng trăm công nhân khác vẫn đang mất tích. Người còn lại là Chandika Shrestha, 60 tuổi, được phát hiện ở tầng trên cùng của một tòa nhà bốn tầng tại khu dân cư Betrawati, khu vực bị lũ quét tàn phá nghiêm trọng.

Quân đội Nepal giải cứu công nhân mắc kẹt trong hầm thuỷ điện. Nguồn: Nepali Army

Một quan chức địa phương cho biết, do đã nhiều ngày trôi qua kể từ thảm họa, gia đình bà Shrestha thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị các nghi lễ cuối cùng vì tin rằng bà không còn sống.

Trong khi đó, hàng nghìn gia đình ở Nepal và Trung Quốc vẫn mòn mỏi chờ tin người thân. Giới chức Nepal cho biết ít nhất 1.362 người đã thiệt mạng, trong khi khoảng 900 người vẫn mất tích, phần lớn là công nhân tại các nhà máy thủy điện dọc sông Trishuli.

Theo các nhà chức trách, một khối băng khổng lồ tách khỏi sông băng đang tan chảy, kéo theo đất đá và gây ra lở đất, lũ quét. Dòng nước dữ dội đã nhấn chìm và vùi lấp nhiều khu dân cư chỉ trong vài phút.

Ông Lu kể rằng mình đã tuyệt vọng tìm cách thu hút sự chú ý của lực lượng cứu hộ trong nhiều ngày. Mỗi khi nhìn thấy ánh đèn của họ, ông lại hét lớn để cầu cứu.

"Mỗi khi nhìn thấy đèn, tôi đều hét lên Này! Thật to, thật to! Có lẽ họ không nghe thấy tôi", ông nói với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV.

"Khi họ đến cứu tôi hôm nay, ngay cả khi đèn của họ chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình", ông Lu chia sẻ.

Trước đó, hôm thứ Sáu, hai công nhân khác cũng được giải cứu khỏi một nhà máy thủy điện khác sau khi lực lượng cứu hộ làm việc suốt ngày đêm trong điều kiện nguy hiểm để tìm kiếm người sống sót.

Tuy nhiên, những cuộc giải cứu kỳ diệu này diễn ra trong bối cảnh hy vọng ngày càng mong manh. Hai thi thể khác đã được tìm thấy tại chính địa điểm nơi ông Lu được giải cứu và các gia đình khác vẫn đang mòn mỏi chờ đợi nhận tin tức về người thân mất tích.

Krishna Poudel đã đưa hình ảnh em trai mình là Ishwor, một công nhân thủy điện 26 tuổi, vào một bảng thông báo cùng với hàng loạt các áp phích khác về những người mất tích cách đây tám ngày, nhưng anh vẫn chưa biết số phận của em trai mình.

Một số công nhân được giải cứu khỏi đường hầm nói với Poudel rằng em trai anh có thể vẫn còn ở bên trong. "Họ nói rằng họ có thể nghe thấy tiếng la hét của khoảng 200-300 người từ bên trong", Poudel kể với Reuters.

Các đội cứu hộ Nepal, với sự hỗ trợ của lực lượng chuyên gia từ Ấn Độ và Trung Quốc, đang tập trung tìm kiếm những người mắc kẹt tại các nhà máy thủy điện. Quân đội Nepal cũng triển khai lực lượng giải cứu người dân bị cô lập do lũ lụt và dựng các cầu tạm để khôi phục kết nối giữa những khu vực bị chia cắt.

Bộ Ngoại giao Nepal cho biết hơn 7.500 ngôi nhà và khoảng 55 km đường sá trên cả nước đã bị hư hại. Hàng nghìn người đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi việc tiếp cận những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề vẫn gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, khoảng 35.000 người cần nơi ở tạm thời an toàn, còn 43.000 người đang đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng.