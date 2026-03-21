'Kỳ tích' máy bay không người lái FPV Ukraine bắn hạ trực thăng tấn công Ka-52 của Nga

Hoạt động tác chiến thành công này được thực hiện bởi các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 "Những Kẻ Săn Mồi Trên Đỉnh Cao" của Lữ đoàn Tấn công Độc lập số 59 - Lực lượng Hệ thống Không người lái.

Sau khi bị trúng đạn, chiếc Ka-52 đã hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV đã gây ra hỏa hoạn trong máy bay, dẫn đến việc phá hủy hoàn toàn trực thăng nói trên.

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga bị máy bay không người lái FPV Ukraine tiêu diệt.

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine - ông Robert “Magyar” Brovdy cho biết trực thăng Ka-52 nói trên đã bị một máy bay không người lái FPV quang học truy đuổi gần làng Nadiyivka thuộc vùng Donetsk.

Các nguồn tin quân sự cho biết, máy bay không người lái FPV này đã bắn trúng một cụm rocket không điều khiển S-8 trên giá treo, làm đạn phát nổ và từ đó tăng cao thiệt hại.

Chiếc trực thăng Ka-52 của Nga bốc cháy trên mặt đất sau khi bị một máy bay không người lái FPV của Ukraine bắn trúng.

Do phải hạ cánh khẩn cấp, phi hành đoàn trực thăng đã cố gắng thoát thân, nhưng một số máy bay không người lái tấn công cảm tử khác đã được điều động nhằm vào các phi công Nga, khiến cả hai người điều khiển thiệt mạng.

"Những chiếc máy bay không người lái của các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Phi đội 414, biệt danh "Những chú chim Magyar", đã đến hỗ trợ và hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt", ông Robert “Magyar” Brovdy cho biết thêm.

Vị trí trực thăng tấn công Ka-52 của Nga bị rơi.

Các nhà phân tích từ nhóm nghiên cứu In Factum cho rằng Quân đội Nga đã gửi trực thăng Ka-52 để hỗ trợ bộ binh tấn công ở ngay tiền tuyến cách đó 6km.

Máy bay lên thẳng vũ trang Ka-52 được thiết kế để trinh sát và tiêu diệt các phương tiện bọc thép, mục tiêu trên không và trên mặt đất.