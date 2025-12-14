Kỳ tích gọi tên Trung Quốc: Trồng 100 tỷ cây xanh dựng ‘vạn lý trường thành’ chặn đà mở rộng của 2 sa mạc khổng lồ, tăng 10% diện tích rừng của Trái Đất

Từ năm 1978, Trung Quốc đã trồng hơn 66 tỷ cây dọc biên giới với Mông Cổ, Kazakhstan và Kyrgyzstan - và chính quyền Trung Quốc dự định trồng thêm 34 tỷ cây nữa trong 25 năm tới. Nếu thành công, Vạn Lý Trường Thành Xanh sẽ làm tăng diện tích rừng của Trái đất thêm 10% so với cuối những năm 1970.

Vạn Lý Trường Thành Xanh - tên chính thức là Chương trình Rừng Phòng hộ Ba miền Bắc, được thiết kế để làm chậm quá trình xói mòn đất và bồi đắp cát, vốn đã gia tăng từ những năm 1950 do quá trình đô thị hóa và mở rộng đất nông nghiệp mạnh mẽ. Những thay đổi này đã làm trầm trọng thêm tình trạng khô hạn vốn có của khu vực, từ đó tạo điều kiện cho nhiều cơn bão cát hơn. Bão cát thổi bay lớp đất mặt và bồi đắp cát, làm suy thoái đất và làm tăng ô nhiễm bụi mịn ở các thành phố.

Miền Bắc Trung Quốc từng khô hạn trước thời kỳ đô thị hóa bùng nổ vào những năm 1950, bởi vì dãy Himalaya tạo ra vùng chắn mưa trên biên giới với Mông Cổ, hạn chế lượng mưa trong khu vực. Đó là lý do tại sao sa mạc Gobi và Taklamakan lại rộng lớn đến vậy; tổng diện tích của chúng là 618.000 dặm vuông (1,6 triệu km vuông), nhỏ hơn một chút so với Alaska, theo Hiệp hội Địa lý Hoàng gia.

Trước những nỗ lực của Trung Quốc trong năm thập kỷ qua, sa mạc Gobi và Taklamakan vẫn đang tiếp tục mở rộng. Ví dụ, sa mạc Gobi nuốt chửng khoảng 1.400 dặm vuông (3.600 km vuông) đồng cỏ của Trung Quốc mỗi năm. Theo Hiệp hội Địa lý Hoàng gia, sa mạc hóa đang tàn phá hệ sinh thái và đất nông nghiệp, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm ở các thành phố như Bắc Kinh.

Năm ngoái, các đại diện chính phủ tuyên bố Trung Quốc đã hoàn thành việc trồng cây bao quanh dãy Taklamakan, giúp ổn định các cồn cát và tăng diện tích rừng từ khoảng 10% diện tích Trung Quốc năm 1949 lên hơn 25% hiện nay. Việc trồng cây sẽ tiếp tục được thực hiện xung quanh Taklamakan để duy trì và mở rộng rừng, các đại diện cho biết.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Vạn Lý Trường Thành Xanh sẽ dài 4.500 km vào năm 2050. "Bức tường" này là khu rừng được gieo trồng lớn nhất thế giới - nhưng hiệu quả của nó trong việc làm chậm quá trình sa mạc hóa vẫn chưa rõ ràng.

Trong khi một số nghiên cứu cho thấy Vạn Lý Trường Thành đã làm giảm tần suất bão cát, những nghiên cứu khác lại cho rằng sự giảm này chủ yếu là do các yếu tố khí hậu.

Các nhà phê bình cho rằng tỷ lệ sống sót của cây và bụi cây được trồng quá thấp để cho thấy kết quả đáng tin cậy, có thể là do những vùng rộng lớn của bức tường chỉ bao gồm một hoặc hai loài cây — chủ yếu là cây dương và cây liễu, theo Hiệp hội Địa lý Hoàng gia — khiến bức tường dễ bị xâm phạm. Ví dụ, vào năm 2000, 1 tỷ cây dương đã bị mất do một mầm bệnh duy nhất ở tỉnh Ninh Hạ. Tỷ lệ cây chết cũng cao vì Trung Quốc đang trồng cây ở những nơi không có đủ nước để chúng phát triển. Nếu không có sự can thiệp liên tục của con người, nhiều cây sẽ không sống sót.

“Người dân đổ xô vào các cồn cát tự nhiên và sa mạc Gobi để trồng cây, điều này đã gây ra sự suy giảm nhanh chóng độ ẩm của đất và mực nước ngầm”, Xian Xue, một chuyên gia hàng đầu về sa mạc hóa do xói mòn tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nói với National Geographic vào năm 2017. “Thực tế, điều này sẽ gây ra sa mạc hóa ở một số vùng”.

Vì là độc canh, Vạn Lý Trường Thành Xanh cũng không thúc đẩy đa dạng sinh học theo cách mà sự kết hợp đa dạng hơn của các loài thực vật bản địa sẽ làm được. Tuy nhiên, chương trình này đã truyền cảm hứng cho Bức tường Xanh Vĩ đại của Châu Phi, một vành đai cây xanh dài 8.000 km trải khắp lục địa nhằm làm chậm quá trình suy thoái đất và sa mạc hóa.