Kỳ tích 2 tháng đạt được 2 cột mốc triệu tỷ, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Vingroup tiếp tục theo đuổi con số triệu tỷ thứ ba

Ảnh minh họa

Diễn biến trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối cùng tháng 11/2025 đã đi vào lịch sử khi lần đầu tiên thị trường ghi nhận một doanh nghiệp có vốn hóa đạt 1 triệu tỷ đồng.

Với mức tăng 5% lên hơn 260.000 đồng/cp, vốn hóa Vingroup đạt hơn 1 triệu tỷ đồng.﻿ Sau đà tăng tốc 10 phiên liên tiếp, vốn hóa thị trường của Vingroup đã chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tương đương tổng giá trị của ba ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV và VietinBank cộng lại.

Cách đây đúng 1 tháng, Vingroup cũng công bố báo cáo tài chính quý 3, ghi nhận tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán cũng chạm ngưỡng 1,08 triệu tỷ đồng, đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp đầu tiên thiết lập trạng thái "kép" về quy mô tài chính và định giá.

Không tính các ngân hàng, hiện chỉ có PVN có tổng tài đạt trên 1 tỷ đồng.﻿

Hiệu ứng từ đà tăng phi mã này cũng ngay lập tức phản ánh vào giá trị tài sản ròng của Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng. Theo dữ liệu thời gian thực từ Forbes cập nhật ngày 28/11/2025, khối tài sản của ông Vượng đã vọt lên mức 23,6 tỷ USD , tăng tới 1,2 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch. Thành tích ấn tượng này đã đưa người đứng đầu Vingroup thăng hạng mạnh mẽ, chính thức lọt Top 97 người giàu nhất hành tinh, xác lập một kỷ lục mới về tài sản cá nhân của một doanh nhân Việt Nam.

Sau 2 cột mốc triệu tỷ đã đạt được, giờ đây tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Vingroup chắc chắn sẽ dồn tâm huyết và nguồn lực để theo đuổi một mục tiêu triệu tỷ khác: dự án đường sắt cao tốc.

Vingroup đang dồn lực kiến tạo trụ cột kinh doanh thứ 3 xoay quanh hạ tầng giao thông và công nghiệp nặng, bên cạnh hai trụ cột truyền thống là Thương mại dịch vụ và Công nghiệp công nghệ.

Tham vọng này được hiện thực hóa rõ nét qua sự xuất hiện của VinSpeed – đơn vị đang xúc tiến đề xuất siêu dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá hơn 61 tỷ USD. Để chuẩn bị cho cuộc chơi lớn này, VinSpeed đã liên tục tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng và nhận chuyển nhượng lượng lớn cổ phần từ Chủ tịch Phạm Nhật Vượng nhằm đảm bảo năng lực đối ứng vốn.

Để hỗ trợ cho trụ cột hạ tầng, bài toán tự chủ nguyên vật liệu đang được Vingroup giải quyết rốt ráo thông qua pháp nhân VinMetal. Động thái đáng chú ý nhất vừa được công bố là việc Vingroup cam kết hỗ trợ Công ty Cổ phần Thép Pomina vay vốn lưu động với lãi suất 0% trong tối đa 2 năm. Quyết định này không chỉ giúp "vua thép" một thời khôi phục chuỗi cung ứng đang đứt gãy do nợ vay mà còn biến Pomina trở thành nhà cung cấp ưu tiên cho toàn bộ hệ sinh thái Vingroup.

Cái bắt tay này được giới chuyên môn đánh giá là bước đi đầy tính toán của VinMetal trong bối cảnh đơn vị này mới được thành lập vào tháng 10/2025. Việc tận dụng năng lực sản xuất sẵn có của Pomina – doanh nghiệp từng chiếm 14% thị phần thép xây dựng – sẽ giúp VinMetal đi tắt đón đầu, nhanh chóng đảm bảo nguồn cung thép cho các dự án xây dựng, xe điện và đặc biệt là hạ tầng đường sắt sắp tới. Đáng chú ý, vị trí Tổng giám đốc VinMetal hiện được giao cho ông Phạm Nhật Quân Anh – con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của mảng luyện kim trong định hướng tương lai của tập đoàn.

Chiến lược của Vingroup còn được thể hiện qua sự phân bổ dòng vốn đầu tư trọng điểm tại hai địa bàn chiến lược là Hà Tĩnh và Hải Phòng. Tại Hà Tĩnh, tập đoàn đang kiến tạo một thủ phủ công nghiệp nặng và năng lượng khép kín. Trong đó, nhà máy thép VinMetal quy mô 5 triệu tấn/năm tại Vũng Áng đóng vai trò hạt nhân, kết hợp cùng tổ hợp sản xuất ô tô VinFast và các dự án điện gió của VinEnergo tạo nên chuỗi giá trị liên hoàn.

Trong khi đó, tại đầu cầu Hải Phòng, Vingroup tiếp tục củng cố vị thế cửa ngõ logistics và sản xuất xuất khẩu. Bên cạnh tổ hợp sản xuất ô tô lớn nhất khu vực đang vận hành ổn định, tập đoàn đang xúc tiến siêu dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics Nam Đồ Sơn với tổng vốn đầu tư lên tới 14 tỷ USD.

Sự cộng hưởng giữa năng lực sản xuất thép tại miền Trung và khả năng logistics quốc tế tại miền Bắc được xem là bệ phóng vững chắc để Vingroup hiện thực hóa giấc mơ đường sắt cao tốc Bắc Nam, hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng trong hệ sinh thái tỷ đô của mình.