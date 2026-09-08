Kỹ sư Nga phát minh động cơ "phá vỡ giới hạn thiết kế truyền thống hàng thập kỷ"

Đây là cách người Nga vẽ lại "trái tim" của động cơ tuabin khí sau nhiều thập kỷ.

Suốt hàng chục năm qua, nếu mở nắp bất kỳ động cơ tuabin khí nào - từ động cơ máy bay, tàu biển cho đến các tổ máy phát điện công nghiệp - người ta gần như chắc chắn sẽ thấy một buồng đốt hình trụ.

Đó là "chuẩn mực bất thành văn" mà cả ngành công nghiệp đã mặc định suốt nhiều thế hệ kỹ sư. Đơn giản vì nó dễ tính toán, dễ chế tạo và đã được kiểm chứng qua thời gian.

Đầu năm 2026, truyền thông Nga đưa tin về một ý tưởng táo bạo đã được đăng ký bản quyền tại Cục Sở hữu Trí tuệ Liên bang Nga (FIPS), âm thầm thách thức chuẩn mực tưởng chừng bất biến ấy.

Thay vì giữ nguyên hình trụ quen thuộc, các kỹ sư Nga đề xuất chế tạo buồng đốt theo dạng hình cầu.

Theo tài liệu đã công bố trên FIPS, thiết kế mới nhằm mục đích tăng cường độ bền của buồng đốt, tăng áp suất không khí và tăng hiệu suất năng lượng của động cơ.

Ảnh minh họa: Reve Art

Nghe qua có vẻ chỉ là một thay đổi thẩm mỹ, nhưng về bản chất kỹ thuật, đây lại là một bước ngoặt lớn: Hình cầu vốn là dạng hình học phân bổ áp suất đều nhất trong tự nhiên - giống như cách một quả bóng chịu lực nén tốt hơn nhiều so với một chiếc ống trụ có cùng chất liệu và độ dày thành.

Nhờ đặc tính này, buồng đốt hình cầu có thể chịu được áp suất cao hơn và môi trường nhiệt độ khắc nghiệt hơn mà không dễ biến dạng hay nứt vỡ. Đây là hai "kẻ thù" lớn nhất gây hỏng hóc cho tuabin khí truyền thống.

Hình ảnh thiết kế buồng đốt hình trụ (phía trên) và hình cầu phía dưới của tuabin khí. Ảnh do AI thực hiện

Truyền thông Nga vì thế đã không ngần ngại gọi đây là loại động cơ "không thể phá hủy", một mỹ từ có phần khoa trương, nhưng phần nào phản ánh đúng tinh thần của ý tưởng tăng độ bền và độ tin cậy đến mức vượt xa những gì thiết kế cũ từng đạt được.

Phát minh này đã được đăng ký trong cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu Trí tuệ Liên bang (FIPS) vào tháng 12/2025.

Không chỉ bền hơn, mà còn hiệu quả hơn

Điều đáng nói là thiết kế mới này không đánh đổi độ bền lấy hiệu suất mà ngược lại, khả năng chịu áp suất cao hơn đồng nghĩa với việc buồng đốt có thể vận hành ở điều kiện áp suất và nhiệt độ tối ưu hơn cho quá trình cháy, từ đó cải thiện hiệu suất năng lượng tổng thể của toàn bộ động cơ.

Đây chính là điểm khiến giới chuyên môn chú ý: Một cải tiến hình học tưởng như đơn giản lại có thể mở khóa đồng thời cả hai bài toán khó nhất của ngành tuabin khí - độ bền và hiệu suất - vốn thường phải đánh đổi lẫn nhau trong các thiết kế truyền thống.

Buồng đốt hình cầu của động cơ tuabin khí. Ảnh: FIPS

Nếu những tính toán trong hồ sơ đăng ký tại FIPS được xác nhận qua thử nghiệm thực tế và đưa vào sản xuất, phạm vi ứng dụng của công nghệ này không hề nhỏ, từ động cơ hàng không, động cơ đẩy tàu biển, cho đến các nhà máy điện chạy tuabin khí công nghiệp.

Đây đều là những lĩnh vực vốn đang chịu áp lực rất lớn về việc vừa tăng hiệu suất, vừa giảm chi phí bảo trì và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Độ bền động cơ cũng là một dạng "tiết kiệm carbon"

Nghe có vẻ nghịch lý khi nói một cải tiến về độ bền cơ khí lại liên quan đến năng lượng xanh, nhưng thực ra hai điều này gắn bó chặt chẽ với nhau hơn người ta tưởng.

Thứ nhất, hiệu suất đốt cháy càng cao đồng nghĩa với việc cùng một lượng nhiên liệu sẽ sinh ra nhiều điện năng hoặc lực đẩy hơn.

Điều này trực tiếp làm giảm lượng nhiên liệu hóa thạch tiêu thụ trên mỗi đơn vị năng lượng tạo ra, kéo theo giảm phát thải khí nhà kính tương ứng.

Trong bối cảnh tuabin khí vẫn đóng vai trò xương sống của nhiều hệ thống điện và giao thông trên thế giới, chỉ cần cải thiện vài phần trăm hiệu suất cũng có thể tạo ra tác động cộng dồn khổng lồ ở quy mô toàn cầu.

Thứ hai, một động cơ bền hơn, ít hỏng hóc hơn cũng chính là một động cơ "xanh" hơn theo nghĩa vòng đời.

Mỗi lần thay thế linh kiện hay đại tu động cơ đều tiêu tốn thêm vật liệu, năng lượng chế tạo và phát thải liên quan đến sản xuất công nghiệp. Kéo dài tuổi thọ thiết bị đồng nghĩa với việc giảm tần suất sản xuất mới, giảm rác thải công nghiệp và giảm dấu chân carbon trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Thứ ba, khả năng chịu áp suất và nhiệt độ cao hơn của buồng đốt hình cầu cũng mở ra tiềm năng thích ứng tốt hơn với các loại nhiên liệu thay thế đang được thế giới theo đuổi như hydro hay amoniac vốn thường đòi hỏi điều kiện đốt cháy khắc nghiệt hơn nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Đây cũng là hướng đi mà nhiều tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới đang ráo riết theo đuổi để khử carbon cho ngành tuabin khí.

Dĩ nhiên, từ một hồ sơ đăng ký sáng chế đến một sản phẩm thương mại hóa rộng rãi là một chặng đường dài, đòi hỏi hàng loạt vòng thử nghiệm thực tế để kiểm chứng những con số lý thuyết.

Nhưng nếu ý tưởng buồng đốt hình cầu thực sự chứng minh được hiệu quả như kỳ vọng, đây có thể là một trong những mảnh ghép nhỏ nhưng bền bỉ, âm thầm góp phần vào hành trình dài hơi của nhân loại, đó là làm cho những cỗ máy đốt nhiên liệu đã và đang tồn tại trở nên sạch hơn, bền hơn và ít lãng phí hơn, ngay cả trước khi thế giới hoàn toàn chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo.

Tham khảo: FT