Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài, đường sắt bổ sung 20.000 vé

Tổng Công ty Đường sắt cho biết, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày từ 1/1 đến hết 4/1, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt triển khai kế hoạch chạy tàu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này.

Đường sắt bổ sung 20.000 vé cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, duy trì các tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày gồm: 4 đôi tàu khách Thống Nhất SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 (Hà Nội - Sài Gòn); 1 đôi tàu SE19/20 (Hà Nội - Đà Nẵng); 1 đôi tàu NA1/2 (Hà Nội - Vinh); 1 đôi tàu SE22/21 (Sài Gòn - Đà Nẵng); 2 đôi tàu Di sản miền Trung (Huế - Đà Nẵng); 1 đôi tàu SNT2/1 (Sài Gòn - Nha Trang); tàu SPT2/1 (Sài Gòn - Phan Thiết); 02 đôi tàu SP (Hà Nội - Lào Cai); 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ (Hà Nội - Hải Phòng).

Ngoài ra, chạy thêm các chuyến tàu khách khu đoạn và nối thêm toa xe vào các tàu chạy thường xuyên. Theo đó, ngành đường sắt chạy thêm các chuyến tàu khu đoạn: Tuyến Sài Gòn - Nha Trang: Chạy thêm tàu SNT6 ngày 31/12/2025 và tàu SNT5 ngày 4/1/2026 (2 chuyến).

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, chạy thêm tàu SPT4 ngày 1/1/2026 và tàu SPT3 ngày 4/1/2026 (2 chuyến).

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng: Chạy thêm 8 chuyến tàu: LP9, HP3 các ngày 1, 2, 3/1/2026; LP10, HP4: các ngày 2, 3, 4/1/2026; HP3 ngày 1/1/2026; HP4 ngày 4/1/2026;

Tuyến Hà Nội - Lào Cai: Chạy thêm 4 chuyến, tàu SP1 các ngày 31/12/2025, 2/1/2026 và tàu SP2 các ngày 1, 4/1/2026. Tổng số chỗ các tàu lập thêm: khoảng 13.400 chỗ.

Ngoài ra, ngành đường sắt còn nối thêm toa xe vào các chuyến tàu chạy hàng, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách. Số lượng chỗ cụ thể như sau: Tàu Thống nhất Bắc - Nam (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8) bổ sung thêm khoảng 2.260 chỗ; Tàu SE22/21 (Sài Gòn - Đà Nẵng) thêm 840 chỗ; Tàu SNT2/1 (Sài Gòn - Nha Trang) thêm 896 chỗ; Tàu SPT2/1 (Sài Gòn - Phan Thiết) bổ sung thêm 848 chỗ; Tuyến Hà Nội - Vinh: nối thêm toa xe vào tàu NA1/NA2, cung cấp thêm 1.000 chỗ; Tuyến Hà Nội - Hải Phòng: nối thêm toa xe vào tàu Hoa Phượng đỏ, cung cấp thêm khoảng 1.000 chỗ.

Như vậy, tổng số chỗ ngành đường sắt bổ sung thêm trong đợt vận tải Tết Dương lịch 2026 là khoảng 20.000 chỗ ngồi.