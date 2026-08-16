Kỷ lục của VinFast – Trống Đồng: Lớn hơn mọi “thánh địa” bóng đá, vượt xa sân nhà MU, Barca, Real…

Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, VinFast – Trống Đồng sẽ có một vị trí rất đặc biệt trên bản đồ sân vận động toàn cầu, vượt xa những “thánh địa” bóng đá mang tính biểu tượng như Camp Nou, Wembley, Bernabéu, Old Trafford hay San Siro...

Sân vận động VinFast – Trống Đồng đang được Vingroup phát triển tại phía Nam Hà Nội không chỉ là một công trình thể thao có quy mô đặc biệt lớn đối với Việt Nam, mà còn được đặt vào nhóm những sân vận động lớn nhất từng được xây dựng trên thế giới.

Nếu hoàn thành đúng thiết kế, công trình này sẽ vượt qua hàng loạt sân vận động nổi tiếng về sức chứa, từ Narendra Modi Stadium của Ấn Độ đến Camp Nou, Wembley hay những “thánh địa” bóng đá tại Manchester, Madrid và Milan….

Theo công bố mới nhất của Vingroup, VinFast – Trống Đồng có diện tích 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ, được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của FIFA, sử dụng hệ thống mái che đóng mở tự động và tích hợp công nghệ AI. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Vượt qua sân vận động lớn nhất thế giới hiện nay

Để hình dung con số 135.000 lớn đến mức nào, có thể đặt VinFast – Trống Đồng cạnh Narendra Modi Stadium tại Ahmedabad, Ấn Độ – sân vận động thường được xếp lớn nhất thế giới hiện nay với sức chứa khoảng 132.000 người.

Nếu được xây dựng đúng thiết kế, sân tại Hà Nội sẽ có sức chứa lớn hơn khoảng 3.000 chỗ, tương đương hơn 2% so với Narendra Modi Stadium.

Khoảng cách này đáng chú ý bởi Narendra Modi vốn đã bỏ xa phần lớn các sân vận động lớn khác trên thế giới. Rungrado 1st of May ở Bình Nhưỡng được nhiều nguồn thống kê ở khoảng 114.000 chỗ, trong khi Michigan Stadium của Mỹ có 107.601 chỗ.

Điều đó có nghĩa, VinFast – Trống Đồng không chỉ vượt qua một kỷ lục cũ một cách sít sao, mà còn tạo ra một chuẩn quy mô mới ở ngưỡng 135.000 chỗ.

Một “sân khấu khổng lồ” trong thế giới bóng đá

Khoảng cách càng lớn hơn nếu chỉ so sánh với những sân vận động nổi tiếng của bóng đá.

Camp Nou – sân nhà của Barcelona – hiện có sức chứa lịch sử 99.354 chỗ và dự án tái thiết hướng tới khoảng 105.000 chỗ khi hoàn thiện.

Nếu lấy con số 105.000 làm mốc, VinFast – Trống Đồng vẫn lớn hơn 30.000 chỗ, tương đương gần 29% sức chứa Camp Nou sau tái thiết.

Với Wembley, sân vận động quốc gia của Anh có sức chứa 90.000 chỗ, khoảng cách lên tới 45.000 chỗ.

Sức chứa của VinFast – Trống Đồng thậm chí còn vượt xa sân nhà của các CLB bóng đá nổi tiếng như Signal Iduna Park (Borussia Dortmund), Giuseppe Meazza/San Siro (Inter Milan/AC Milan), Allianz Arena (Bayern Munich), Old Trafford (Manchester United)…

Tương lai gần chưa có "đối thủ"

Đáng chú ý, cuộc đua về những sân bóng đá khổng lồ trong vài năm tới cũng đang xuất hiện thêm nhiều dự án mới.

Morocco đang xây dựng Hassan II Stadium gần Casablanca với mục tiêu sức chứa khoảng 115.000 chỗ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Reuters cho biết nếu hoàn thành, đây sẽ là một trong những sân bóng đá lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Ngay cả khi tính cả dự án này, VinFast – Trống Đồng với 135.000 chỗ vẫn lớn hơn khoảng 20.000 chỗ.

Camp Nou cũng dự kiến đạt 105.000 chỗ, trong khi Bernabéu sau cải tạo có quy mô khoảng 83.000 chỗ.

Điều này cho thấy quy mô 135.000 chỗ không đơn thuần là lớn hơn các sân bóng đá nổi tiếng hiện nay, mà còn tạo ra khoảng cách đáng kể với nhiều dự án sân vận động quy mô lớn đang được triển khai trên thế giới.

Quy mô không chỉ nằm ở sức chứa

VinFast – Trống Đồng còn đáng chú ý ở quy mô tổng thể. Sân là tâm điểm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, một quần thể rộng hơn 400 ha, được định hướng kết hợp thể thao chuyên nghiệp, văn hóa, giải trí và thương mại. Bên cạnh sân 135.000 chỗ còn có sân Olympic 40.000 chỗ cùng nhiều hạng mục thể thao khác.

Riêng diện tích 73,3 ha của sân đã cho thấy đây không phải một sân bóng đá thông thường được mở rộng tối đa về khán đài, mà là một tổ hợp thể thao quy mô rất lớn.

Tất nhiên, cần phân biệt giữa sức chứa thiết kế và sức chứa thực tế khi công trình hoàn thành và được đưa vào khai thác. VinFast – Trống Đồng hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng. Vì vậy, danh hiệu “lớn nhất thế giới” ở thời điểm hiện tại nên được hiểu là kỷ lục dự kiến theo thiết kế, thay vì một kỷ lục đã được xác lập bởi một sân đang vận hành.

Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, VinFast – Trống Đồng sẽ đưa Việt Nam vào một vị trí rất đặc biệt trên bản đồ sân vận động toàn cầu, vượt xa những “thánh địa” bóng đá mang tính biểu tượng như Camp Nou, Wembley, Bernabéu, Old Trafford hay San Siro... Từ góc độ quy mô, 135.000 chỗ không chỉ là một con số lớn, đó là một cấp độ hoàn toàn khác của hạ tầng sân vận động hiện đại.