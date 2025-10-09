Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân nhắc đến Ly Kute, bị dân mạng phản ứng

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn chia sẻ của vợ chồng Mạc Hồng Quân – Kỳ Hân, trong đó cả hai bất ngờ nhắc tên Ly Kute – bạn gái cũ của nam cầu thủ. Dù chỉ là phản hồi lại một số bình luận mang tính công kích, nhưng động thái này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng tranh luận dữ dội.

Khi đọc bình luận của cư dân mạng, Kỳ Hân quay sang hỏi chồng: "Bạn ấy hỏi anh biết Ly Kute là ai không?"

Không né tránh, Mạc Hồng Quân đáp trả ngay: "Thì hỏi Ly Kute biết bố (ý chỉ là anh/tôi/Mạc Hồng Hồng Quân-PV) là ai không? Cứ hỏi hoài à".

Vợ chồng Mạc Hồng Quân livestream và nhắc đến Ly Kute khi dân tình bình luận

Phần lớn ý kiến cho rằng Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân không nên nhắc lại tên người cũ, bởi chuyện tình giữa họ và Ly Kute đã qua hơn 8 năm, khi mỗi người đều có cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng.

"Mọi chuyện đã cũ rồi, nhắc lại chỉ khiến người trong cuộc bị khơi lại vết thương cũ", một khán giả bình luận.

Nhiều người cho rằng việc Kỳ Hân trực tiếp đáp trả bình luận xúc phạm là điều dễ hiểu, song việc gắn tên Ly Kute trong phản ứng của mình lại vô tình khiến dư luận "đào lại quá khứ". Trong khi đó, một bộ phận nhỏ bênh vực Kỳ Hân, cho rằng cô chỉ đang bảo vệ chồng và gia đình trước những lời lẽ tiêu cực, chứ không hề có ý "gọi tên người cũ" để gây chú ý.

Vợ chồng Mạc Hồng Quân đã cưới nhau được 8 năm và có 2 con trai

Trước đây, Kỳ Hân từng khẳng định cô không muốn nhắc đến quá khứ và mong mọi người ngừng so sánh. Chính vì vậy, phần lớn cư dân mạng khuyên vợ chồng Mạc Hồng Quân nên giữ bình tĩnh và tránh nhắc đến người thứ ba trong bất kỳ phản ứng nào, để tránh làm dấy lên những tranh luận không đáng có.