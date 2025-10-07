Xôn xao thông tin trường THPT ở Hà Nội mưa vẫn điểm danh, lệch 1 phút tính đi muộn: Hiệu trưởng lên tiếng

Sáng 7/10, nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội lại bị "nhấn chìm" trong nước do mưa lớn từ đêm 6/10 ảnh hưởng của bão số 11 Matmo. Trước tình hình này, nhiều trường đã bố trí cho học sinh học online hoặc nghỉ, học bù vào ngày khác.

Tuy nhiên, sáng 7/10 trên mạng xã hội lại xuất hiện bài đăng phàn nàn: "Mưa đã không cho nghỉ rồi thì du di cho học sinh đến muộn chút cũng không cho, bắt 7h15 phải đến quét mặt? Lệch 1 phút bị đánh đi học muộn". Ngôi trường được nhắc đến trong bài đăng nói trên được cho là Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh (xã Đại Áng, TP Hà Nội). Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin này.

Hiệu trưởng nhà trường khẳng định thông tin trên mạng xã hội là sai sự thật. (Ảnh: Fanpage Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh)

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo VietNamNet, ông Ngô Văn Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh khẳng định thông tin trên là sai sự thật, gây hiểu lầm lớn.

Ông Nghĩa cho biết, hiện khu vực trường và lân cận không bị ngập, song học sinh nhà trường tới từ nhiều địa bàn xã, phường khác nhau ở Hà Nội nên việc tổ chức dạy học được nhà trường thực hiện linh hoạt với từng nhóm học sinh, trên tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên là trên hết. Học sinh ở những khu vực ngập úng thì cần báo cáo giáo viên chủ nhiệm và được nghỉ ở nhà, tham gia học trực tuyến.

Bên cạnh đó, do phần đông học sinh của trường ở các khu vực lân cận trường, không gặp cảnh mưa ngập nên nhà trường vẫn tổ chức dạy học trực tiếp để đáp ứng như cầu của học sinh, phụ huynh. Ông Nghĩa cho rằng, nếu trường không tổ chức dạy học, đón học sinh cho những gia đình khu vực gần trường thì phụ huynh cũng khó chấp nhận.

Vị hiệu trưởng khẳng định, trong tình hình những ngày như hôm nay, nhà trường không tính thi đua hay kỷ luật gì đối với việc đến muộn của học sinh. Ông Nghĩa nói thêm, bản thân cũng đứng ở sân trường, hướng dẫn học sinh hôm nay lên lớp không thực hiện điểm danh nhận diện khuôn mặt theo quy định. Ngoài ra, nhà trường có thống kê số học sinh ở những vùng ngập úng để chia sẻ, động viên các em. Các trưởng ban phụ huynh đều biết, thầy cô đều nắm rõ việc này.