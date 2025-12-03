Kỳ Duyên - Thiên Ân sống chung từ lâu

Thời gian qua, mối quan hệ giữa 2 nàng hậu là Kỳ Duyên và Thiên Ân ngày càng rõ mồn một. Không chỉ thường xuyên cùng nhau đi sự kiện, cả hai còn liên tục tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội khiến netizen cho rằng giữa họ không có gì mới lạ.

Khi loạt hint hẹn hò nở rộ thì mọi chi tiết liên quan đến Kỳ Duyên và Thiên Ân đều lọt vào tầm ngắm của dân tình. Theo đó, các fan còn soi được những chi tiết cực thú vị dấy lên nghi vấn cả hai đã dọn về cùng một mái nhà.

Đầu tiên, cư dân mạng so sánh hình ảnh chụp trong nhà được cả hai đăng trên trang cá nhân. Nếu như Kỳ Duyên quay góc rộng, thấy rõ rèm cửa màu kem sau lưng thì Thiên Ân lại chọn góc quay cận mặt nhưng cũng không thể che rèm cửa y hệt trong clip của đàn chị. Chi tiết nhỏ nhưng lại khiến cộng đồng fan đứng ngồi không yên vì quá trùng hợp.

Các "thánh soi" phát hiện chi tiết rèm cửa na ná nhau trên trang cá nhân của Kỳ Duyên và Thiên Ân

Chưa dừng lại ở đó, trong đoạn clip Kỳ Duyên chia sẻ thử món sứa đầu đạn hồi cuối tháng 8, điều khiến dân tình chú ý lại là giọng của người cầm máy. Dù đã được chỉnh méo để tránh nhận diện, khán giả vẫn nhanh chóng "bóc" ra đó là giọng của Thiên Ân. Dưới phần bình luận, tên của nàng hậu sinh năm 2000 được réo liên tục, ai cũng khẳng định chỉ cần nghe vài chữ là ra ngay danh tính.

Bên cạnh đó, các "thánh soi" cũng để ý việc cả hai liên tục di chuyển chung một xe và thường xuyên có lịch trình trùng nhau. Khi ghép tất cả chi tiết lại, cộng đồng mạng đặt ra giả thuyết Thiên Ân đã dọn sang sống cùng Kỳ Duyên.

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng việc bạn bè thân thiết qua nhà chơi, quay clip giúp nhau là chuyện rất bình thường. Nhưng chỉ là vì tin đồn hẹn hò đã nổ ra quá mạnh, nên bất kỳ điểm chung nhỏ nào cũng lập tức bị soi đến nơi đến chốn.

Cư dân mạng soi giọng nói bị bóp méo trong clip của Kỳ Duyên là Thiên Ân

Cả hai không ngại công khai hình ảnh ngồi chung xe với nhau

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân nhận nhiều bàn tán của cư dân mạng. Nguồn cơn bắt đầu từ giữa năm 2024, mạng xã hội xuất hiện bài viết cho rằng Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Thiên Ân bị bắt gặp ăn mặc gợi cảm, sánh đôi tại một quán bar ở TP.HCM. Cũng kể từ đó, cư dân mạng soi ra loạt hint từ du lịch, dùng đồ đôi,...

Có thời điểm cả hai từng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Thiên Ân dương như "không còn muốn giấu giếm". Không chỉ đồng hành xuyên suốt từ sự kiện trong nước đến ngoài nước, cả hai còn "dính như sam" trên mạng xã hội khi người này đăng bài thì người kia tương tác ngọt ngào.

Kỳ Duyên và Thiên Ân lộ cả rổ hint hẹn hò trong suốt thời gian qua

Không chỉ bị soi dùng đồ đôi, cả hai gần đây rất thoải mái thể hiện tình cảm hoặc tương tác mập mờ trên mạng xã hội