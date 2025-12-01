Kỳ Duyên đã căng khi drama với Minh Triệu bùng nổ: "Dừng lại ngay đi, không hay ho đâu!"

Từng dính như sam trong suốt 5 năm nhưng Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu đã không còn xuất hiện bên nhau từ tháng 2/2024. Cho đến mới đây, lùm xùm xảy ra giữa cặp đôi nhận được sự bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Trong một chương trình, Kỳ Duyên chia sẻ điều tệ nhất từng làm với người yêu đó là tự làm đau mình bằng cách đập tay vào tường. Sau đó, siêu mẫu Minh Triệu liên tục có chia sẻ ẩn ý trong group chat riêng khiến netizen cho rằng đang phản hồi chia sẻ của Kỳ Duyên.

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên đã có chia sẻ dài trong group chat có hơn 39.000 người. Người đẹp sinh năm 1996 cho biết đã cố né từ nhạy cảm trong chương trình nhưng vẫn bị ồn ào từ "ai đó". Cô chia sẻ: "Tính mình xưa giờ không thích nhắc tới những người không liên quan và cũng không thích những người không liên quan nhắc gì tới mình. Nên trong mọi trường hợp mình luôn cố gắng né nhất để tránh phiền hà rắc rối.

Mình mới tham gia 1 chương trình, anh MC có đặt câu hỏi liên quan tới người yêu cũ, mình thấy từ đó khá nhạy cảm với mình nên trả lời đã cố tình đổi thành từ khác rồi mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi những ồn ào từ ai đó".

Hoa hậu Kỳ Duyên và Minh Triệu được réo gọi những ngày vừa qua

Minh Triệu liên tục có chia sẻ ẩn ý, được cho là đáp trả Kỳ Duyên

Hoa hậu sinh năm 1996 có chia sẻ thẳng thắn trong group chat có hơn 39.000 người theo dõi

Trong tin nhắn, Hoa hậu Kỳ Duyên còn nhắn nhủ cực căng tới ai đó cố điều hướng câu chuyện. "Mình tâm sự những dòng này hy vọng từ nay về sau những người thương mình hoặc không thương mình đừng mention tới nữa nhé. Hoặc nếu ai đó có chủ ý "kiến tạo" hoặc "tạo điều kiện" để điều này tiếp tục diễn ra thì dừng lại ngay đi, không hay ho đâu ạ", cô viết.

Chia sẻ của Hoa hậu Kỳ Duyên đang nhận được sự quan tâm của công chúng giữa lùm xùm

Trước đó, Minh Triệu viết trong group chat với fan: "Thôi cho xin, không có ai dọng tay vô tường vì tui hết. Tự bình luận rồi tự đồn đoán. Suốt ngà cứ gửi link vớ vẩn trẻ châu rảnh lắm sao trời? Tui thấy nó ảnh hưởng đạo đức cửa tui khi có sự hiểu lầm đó, nó cũng 'trẩu' so với tuổi tui nên bị kì kì, mà nói thì lại dây vào. Tiến thoái lưỡng nan nên thôi tui chốt với ai thân thiết ở đây".

Ngay sau khi Minh Triệu có động thái ẩn ý, Kỳ Duyên và Thiên Ân liền gây xôn xao khi có màn tung hứng qua lại trên Threads. Hoa hậu 9x bất ngờ đăng status nhắc thẳng đến chuyện yêu đương, thừa nhận mình đã từng yêu 5 người và hài hước hỏi liệu cả 5 có được xem là người yêu cũ hay không. Ngay dưới bài đăng, Thiên Ân lập tức để lại bình luận "cà khịa nhẹ": "Nhưng mà cũng đâu phải người yêu cũ nào cũng dám nhắc để bị réo chi đâu".

Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên có màn tung hứng qua lại gây chú ý trên mạng xã hội

Vào tháng 2/2024, Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu vướng thông tin đã rạn nứt. Cặp đôi sau đó còn bị phát hiện không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Trước khi trục trặc, Kỳ Duyên và Minh Triệu đã gắn bó bên nhau 5 năm.

Minh Triệu từng hé lộ mối quan hệ hiện tại với Hoa hậu Kỳ Duyên sau khi đường ai nấy đi. Theo đó, cô khẳng định không ganh ghét đối phương. "Mỗi người có lựa chọn phát triển riêng không có nghĩa mình phải ghét hay bất ổn với nhau đâu ạ. Ít gì vẫn còn đang làm ăn chung nên người trong cuộc tự biết dàn xếp", cô chia sẻ.

Minh Triệu và Kỳ Duyên từng có khoảng thời gian hơn 5 năm gắn bó khăng khít trước khi đường ai nấy đi