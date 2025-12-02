Kỳ Duyên cầu khẩn giữa ồn ào với Minh Triệu

Giữa lúc câu chuyện tình cảm của Kỳ Duyên và loạt ồn ào liên quan đang phủ sóng khắp mạng xã hội, nàng hậu lại tiếp tục có động thái mới khiến dư luận chú ý. Trên Threads, Kỳ Duyên đăng bài đề nghị một vài nơi trên mạng xã hội gỡ bỏ hình ảnh gia đình cô ra khỏi những bài viết đang lan truyền.

Theo chia sẻ của Kỳ Duyên, cô hiểu chuyện liên quan đến nghệ sĩ luôn là đề tài để dư luận bàn tán, nhưng gia đình của cô hoàn toàn không liên quan và không đáng bị kéo vào ồn ào hiện tại.

Kỳ Duyên viết: "Mình hiểu những câu chuyện xoay quanh nghệ sĩ luôn là đề tài để mọi người bàn luận. Nhưng nếu được các admin xoá giùm hình gia đình mình được không ạ? Vì họ là những người không liên quan tới câu chuyện này và mình không muốn họ bị ảnh hưởng, mình cảm ơn rất nhiều".

Kỳ Duyên xin các trang mạng xoá ảnh gia đình và những người không liên quan đến chuyện cá nhân của cô

Dưới bài đăng, đa số khán giả cũng lên tiếng đồng tình. Nhiều người cho rằng việc dùng hình ảnh những cá nhân không làm nghệ thuật lẫn không liễn quan ồn ào sẽ gây ảnh hưởng không tốt.

Bài đăng mới của nàng hậu nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn. Giữa hàng loạt tranh cãi đang diễn ra, động thái này được xem như lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng cứng rắn của Kỳ Duyên.

Nhiều khán giả đồng tình với lời nhắc nhở của Kỳ Duyên giữa drama tình ái

Trước đó, khi làm khách mời trong chương trình AI là ai?, Kỳ Duyên có chia sẻ gây chú ý về lần cãi nhau với người yêu. Nàng hậu cho biết điều tệ nhất từng làm với người yêu đó là tự làm đau mình bằng cách đập tay vào tường. Cốnói: "Trong một cuộc cãi vã, khi tôi đã uất hận nhưng vì tính cách không thể to tiếng hay chửi người yêu thì tôi chỉ có một cách đó là tự làm đau mình. Sau lần đó thì tôi thấy tình hình cũng không tốt hơn, cả hai vẫn không hết căng thẳng".

Những chia sẻ của Kỳ Duyên vốn dĩ chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân trong tình yêu nhưng khiến netizen gọi tên loạt "nửa kia" của nàng hậu. Cho đến khi Minh Triệu có động thái ẩn ý trong broadcast thì ồn ào chính thức bắt đầu.

Dù không gọi thẳng tên ai, nội dung bài đăng của Minh Triệu khiến nhiều người không khỏi cho rằng đây là màn đáp trả Kỳ Duyên. Minh Triệu viết: "Thôi cho xin, không có ai dọng tay vô tường vì tui hết. Tự bình luận rồi tự đồn đoán. Suốt ngà cứ gửi link vớ vẩn trẻ châu rảnh lắm sao trời? Tui thấy nó ảnh hưởng đạo đức cửa tui khi có sự hiểu lầm đó, nó cũng 'trẩu' so với tuổi tui nên bị kì kì, mà nói thì lại dây vào. Tiến thoái lưỡng nan nên thôi tui chốt với ai thân thiết ở đây".

Minh Triệu khẳng định "không có ai dọng tay vào tường vì mình" giữa lúc bị réo tên vào chia sẻ của Kỳ Duyên

Sau động thái của Minh Triệu, Hoa hậu Kỳ Duyên đã có chia sẻ dài trong group chat có hơn 39.000 người. Người đẹp sinh năm 1996 cho biết đã cố né từ nhạy cảm trong chương trình nhưng vẫn bị ồn ào từ "ai đó". Cô chia sẻ: "Tính mình xưa giờ không thích nhắc tới những người không liên quan và cũng không thích những người không liên quan nhắc gì tới mình. Nên trong mọi trường hợp mình luôn cố gắng né nhất để tránh phiền hà rắc rối.

Mình mới tham gia 1 chương trình, anh MC có đặt câu hỏi liên quan tới người yêu cũ, mình thấy từ đó khá nhạy cảm với mình nên trả lời đã cố tình đổi thành từ khác rồi mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi những ồn ào từ ai đó".

Trong tin nhắn, Hoa hậu Kỳ Duyên còn nhắn nhủ cực căng tới ai đó cố điều hướng câu chuyện. "Mình tâm sự những dòng này hy vọng từ nay về sau những người thương mình hoặc không thương mình đừng mention tới nữa nhé. Hoặc nếu ai đó có chủ ý "kiến tạo" hoặc "tạo điều kiện" để điều này tiếp tục diễn ra thì dừng lại ngay đi, không hay ho đâu ạ", cô viết.

Minh Triệu và Kỳ Duyên liên tục có động thái được cho là đáp trả nhau về ồn ào tình cảm

Kỳ Duyên và Minh Triệu từng là cặp đôi được khán giả ngưỡng mộ bởi hành trình đồng hành bên nhau. Tuy nhiên đến tháng 2/2024, cả hai "đường ai nấy đi" sau 5 năm hẹn hò. Kể từ đó, Minh Triệu và Kỳ Duyên hạn chế xuất hiện cùng nhau ở các dịp hội bạn chung của cả hai tụ họp.

Cho đến giữa năm 2024, mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân nhận nhiều bàn tán của cư dân mạng. Nguồn cơn bắt đầu từ một bài viết cho rằng Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Thiên Ân bị bắt gặp ăn mặc gợi cảm, sánh đôi tại một quán bar ở TP.HCM. Cũng kể từ đó, cư dân mạng soi ra loạt hint từ du lịch, dùng đồ đôi,...

Có thời điểm cả hai từng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Thiên Ân dương như "không còn muốn giấu giếm". Không chỉ đồng hành xuyên suốt từ sự kiện trong nước đến ngoài nước, cả hai còn "dính như sam" trên mạng xã hội khi người này đăng bài thì người kia tương tác ngọt ngào.