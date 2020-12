Kỳ án Trung Hoa cổ đại: Cái chết bí ẩn của hai tân nương chung chồng

Vụ án xảy ra vào thời kỳ Hoàng đế Thuận Trị của nhà Thanh tại vị, tại huyện Long Nam, phủ Cống Châu, tỉnh Giang Tây. Một ngày nọ Triệu Tri huyện nhận được lời kêu oan của ông chủ tạp hóa Ngô Quý. Được biết con gái của ông là Diệu Cô, xuất giá chưa đến 10 ngày đã bị giết hại không rõ nguyên do.

Nhận thấy đây là một vụ án mạng, Triệu Tri huyện lập tức phái người đến hiện trường điều tra. Hiện trường vẫn được bảo quản rất tốt, Diệu Cô nằm ngửa, trên cơ thể không có vết thương nào ngoài vết thương chí mạng ở cổ.

Chồng của Diệu Cô là Hà Anh Sính khai rằng: Hà gia và Ngô Gia đã liên hôn nhiều đời, Hà Anh Sính và Diệu Cô cách nhau 10 tuổi và đã được đính hôn từ khi Diệu Cô chỉ là một đứa bé sơ sinh. Khi tròn 18 tuổi Diệu Cô chính thức lên kiệu hoa về Hà gia nhưng chưa đến 10 ngày đã qua đời.

Ngoài cha mẹ thì anh ta còn có một chị gái đã xuất giá và một anh trai bị ngờ nghệch từ nhỏ, luôn cần sự chăm sóc của người thân. Do đó, trong nhà Hà Anh Sính chỉ có 6 người sinh sống là cha mẹ, vợ chồng anh trai, Hà Anh Sính và Diệu Cô.

Ảnh minh họa.

Vào hôm xảy ra sự việc, Hà Anh Sính đã đi cùng nhạc phụ (cha vợ) lên thành để mang của hồi môn về nhà. Đến sáng hôm sau, khi vừa về đến cổng họ đã nghe thấy tiếng khóc lớn vọng ra. Vừa bước vào sảnh đã thấy chị dâu đang khóc nức nở ôm xác Diệu Cô.

Chị dâu của Hà Anh Sính là Tồn Cô thật thà kể lại mọi chuyện: Cô vốn là chị họ của Diệu Cô nên rất thân thiết với nhau. Sáng hôm đó, cô định đến phòng gọi Diệu Cô xuống bếp cùng nấu ăn thì phát hiện Diệu Cô đã chết trên giường.

Nghe xong lời khai của họ, Triệu Tri huyện liền hạ lệnh lục soát phòng riêng của người chị dâu nhưng không phát hiện khả nghi nào. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, Triệu Tri huyện tìm được một bức thư dưới gối của nha hoàn Mai Hương.

Trong bức thư có nhắc đến "Chiêu Tỷ" và "Vu" có viết: "Ở đây có quá nhiều tai mắt, những chuyện mà Tồn Cô nói cũng không có cách nào giải quyết, tỷ phải chú ý, đợi thời cơ đến rồi mới hạ thủ. Sau này, ta và Tồn Cô, tuyệt đối không phụ đại ân đại đức của tỷ. Những chuyện này đừng tiết lộ cho Diệu Cô biết".

"Chiêu Tỷ" chính là tên cũ của Mai Hương trước khi được Hà gia mua về làm nha hoàn. Nhưng Mai Hương một mực cho rằng mình không biết chữ, chưa từng đọc qua bức thư kia, cũng như không biết tại sao bức thư kia lại nằm dưới gối mình. Nhưng lúc Triệu Tri huyện gặng hỏi về những gì Tồn Cô đã nói, Mai Hương lại ấp úng không nói nên lời.

Lúc này Ngô Quý mới bước lên trước: "Đại lão gia, mọi chuyện đã rõ rồi, Tồn Cô thông dâm với gã đàn ông họ Vu, bị Diệu Cô phát hiện nên đã xúi giục nhân tình sát hại Diệu Cô". Nhưng dù Triệu Tri huyện có tra tấn đến thế nào thì Tồn Cô và Mai Hương cũng không nhận tội.

Ảnh minh họa.

Không còn cách nào khác, Triệu Tri huyện đành giam giữ họ đến khi có thêm manh mối khác. Nhưng mãi đến 3 tháng sau, vụ án cũng không có thêm tiến triển nào. Theo quy định, nếu không thể kết thúc vụ án trong 3 tháng thì phải thả tự do cho nghi phạm và Triệu Tri huyện sẽ bị cách chức. Do đó, Triệu Tri huyện đã tự ý kết luận vụ án này là giết người diệt khẩu, Diệu Cô phát hiện Tồn Cô thông dâm với người khác nên bị giết chết và Mai Hương là đồng phạm.

Cha của Tồn Cô khi biết chuyện đã tố cáo vượt cấp, thông dâm là tội nghiêm trọng và ông không muốn con gái phải bị kết án khi không có đủ bằng chứng. Chính vì lời tố cáo này mà quan trên đã rà soát lại hồ sơ vụ án, phát hiện có nhiều lỗ hổng nên đã cách chức Triệu Tri huyện và bổ nhiệm vị quan khác tiếp tục điều tra. Nhưng vụ án quá phức tạp đến mức vị quan mới cũng không thể xử lý và cũng bị cách chức ngay sau đó.

Hai năm sau, khi một Tri huyện mới được bổ nhiệm, vụ án đã được lật lại. Tri huyện đã bắt giữ tất cả đàn ông có họ Vu ở địa phương để điều tra. Sau đó, Tri huyện đã phát hiện một người tên là Vu Hữu Thành rất đáng nghi. Người này là một người theo nghề giáo và thường xuyên đến thăm Hà gia. Anh ta thừa nhận mình thích nha hoàn Mai Hương nhưng không viết bức thư kia vì biết Mai Hương không biết chữ.

Cảm thấy Vu Hữu Thành dường như không muốn khai ra sự thật, Tri huyện đã cho người tra tấn dã man. Đến khi không thể chịu đựng thêm đòn roi, Vu Hữu Thành đành thừa nhận mình là kẻ sát nhân nhưng giết người là vì bị người khác xúi giục. Kẻ chủ mưu là Hà Anh Sính và chính Hà Anh Sính đã chỉ dẫn Vu Hữu Thành đặt bức thư lên giường Mai Hương.

Ảnh minh họa.

Nhưng Tri huyện hoàn toàn không tin những lời này, ông cho rằng Vu Hữu Thành không cam tâm chịu tội một mình nên kéo theo người khác chết cùng. Do đó ông lại cho người tiếp tục tra tấn, đến khi Vu Hữu Thành thừa nhận vụ án mạng chỉ do một mình hắn gây ra. Tại thời điểm này, vụ án gần như đã có thể khép lại. Tuy nhiên, điều bất ngờ là khi chưa giải quyết xong vụ án này thì Tri huyện đã rời đi vì một số lý do cá nhân.

Vị Tri huyện tiếp theo đã phát hiện những điểm đáng ngờ khi đọc các tài liệu vụ án mà những Tri huyện trước để lại. Một vụ án phức tạp được đến 4 vị Tri huyện phụ trách.

Trong quá trình điều tra, Tri huyện nhận thấy Vu Hữu Thành chỉ là một thư sinh nhu nhược, không giống kẻ giết người. Dựa theo suy đoán của mình, Tri huyện lệnh cho Vu Hữu Thành chép lại bức thư trên và kết quả là nét chữ không trùng khớp. Tri huyện không khỏi kinh ngạc: Tại sao trước đây Tri huyện cũ không kiểm tra nét chữ?

Ngay sau đó, Tri huyện tiếp tục đề nghị Hà Anh Sính chép lại bức thư nhưng sắc mặt anh ta đột ngột thay đổi và từ chối làm theo. Lúc này Tri huyện mới nói: "Vu Hữu Thành từng chỉ điểm ngươi là kẻ hướng dẫn hắn đem bức thư đặt lên giường Mai Hương, nếu bây giờ ngươi không chép lại bức thư đó thì làm sao thoát khỏi sự hoài nghi của mọi người?".

Không thể thoái thác được nữa, Hà Anh Sính đành cầm bút lên, mặc dù đã cố gắng viết khác đi nhưng nét chữ vẫn rất giống với bức thư tang chứng. Chính sự việc này đã biến Hà Anh Sính trở thành nghi phạm quan trọng nhất trong vụ án sát hại Diệu Cô.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ngoài bức thư thì không còn bất cứ bằng chứng nào được tìm thấy nữa. Do đó Tri huyện đành tạm giam Hà Anh Sính trong khi tìm kiếm thêm manh mối. Điều này khiến dân chúng lo ngại vụ án sẽ tiếp tục kéo dài thêm vài năm nữa. Nhưng may mắn thay, trong một lần điều tra vụ án khác thì Tri huyện lại có được manh mối liên quan đến cái chết của Diệu Cô.

Đó là cái chết kỳ quặc của một tân nương và tân lang trong vụ án này vẫn là Hà Anh Sính.

Hóa ra, sau khi Diệu Cô chết, Hà Anh Sính đã thành thân với một cô nương họ Liêu thông qua mai mối. Nhưng khi rước dâu về đến nhà thì Hà gia mới phát hiện Liêu thị đã chết ngay trên kiệu hoa.

Khám nghiệm tử thi cho thấy tân nương chết vì bị đầu độc. Điều tra tất cả những người khả nghi thì phát hiện, vào ngày thành hôn, trước khi lên kiệu hoa, chị gái kết nghĩa của Liêu thị đã đến chúc mừng. Người này là Hạ thị, vì Hạ thị và tân nương rất thân thiết nên đã trò chuyện trong phòng rất lâu. Trong thời gian này, tân nương có ăn gì hay không thì không ai rõ.

Ngay lập tức, Tri huyện cho người đưa Hạ thị đến huyện phủ để thẩm vấn. Đứng trước Tri huyện, Hạ thị biết không thể giấu giếm mọi chuyện nên đã kể rõ: Cô ta và Liêu thị vốn là chị em kết nghĩa, đã từng thề nguyền sẽ không lấy chồng, cả đời sẽ mãi là chị em tốt. Nhưng nay Liêu thị đã phản bội lời thề nên đã hạ độc vào bánh trong ngày vu quy.

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân khiến Hạ thị đầu độc Liêu thị thật sự khó tin. Rất nhiều câu hỏi đã xuất hiện trong đầu Tri huyện mà ông không thể giải đáp: Tại sao vợ của Hà Anh Sính luôn chết thê thảm khi vừa thành thân? Cái chết của Diệu Cô có liên quan đến Hạ thị hay không? Hạ thị và Hà Anh Sính liệu có quan hệ gì không?

Tiếp tục thẩm vấn Hạ thị và Hà Anh Sính rồi xâu chuỗi tất cả manh mối có được, Tri huyện đã tìm ra chân tướng khủng khiếp.

Hóa ra, Hà Anh Sính và Hạ thị đã yêu thương nhau từ lâu nhưng Hà Anh Sính bị ép thành thân với Diệu Cô. Vào ngày rước dâu, Hạ thị đã mang thuốc độc đến Hà gia với mục đích đầu độc tân nương nhưng đã bị Hà Anh Sính cản lại. Hắn nói: "Nàng dùng độc giết người, nếu lỡ bị phát hiện chắc chắn sẽ phải đền tội".

Theo kế hoạch Hà Anh Sính đưa ra, hắn sẽ dụ dỗ Vu Hữu Thành để bức thư lên giường Mai Hương để đánh lạc hướng điều tra. Sau đó, trong ngày đi cùng nhạc phụ đi lấy của hồi môn, Hà Anh Sính sẽ lẻn về nhà giết chết Diệu Cô.

Nhưng điều chúng không ngờ là sau khi Diệu Cô chết, cha mẹ Hà Anh Sính vẫn không chấp nhận cho hắn cưới Hạ thị mà còn làm mai với một cô nương khác, đó là em kết nghĩa của Hạ thị.

Lúc này Hạ thị đã rất điên cuồng, luôn uất hận vì bọn chúng đã giết một mạng người nhưng vẫn không thể đến với nhau. Nếu giết thêm một người nữa, cô ta không tin mình vẫn không thể cưới Hà Anh Sính. Sau đó, Hạ thị đã tự ý hành động mà không hỏi ý Hà Anh Sính trước nhưng cũng chính vì vậy mà đã để lộ nhiều manh mối.

Biết rõ chân tướng sự việc, Tri huyện ngay lập tức cho chặt đầu Hạ thị và Hà Anh Sính, đồng thời cho hạ lệnh thả Tồn Cô và Mai Hương.