KOC VIETNAM 2023 mở bát gay cấn: Mai Ngô trắng tay, Luna Đào áp đảo với dàn thí sinh đạt điểm tối đa

Sau một thời gian “nhá hàng” KOC VIETNAM mùa 2 với chủ đề Best Version Of My Sell đã chính thức lên sóng. Năm nay, host của chương trình là Hoa hậu Kỳ Duyên và đồng hành với cô là 2 master Luna Đào và Mai Ngô.

Giống với mùa 1, các thí sinh hội tụ tại KOC Camp - xưởng sáng tạo nội dung, đón nhận sản phẩm đề bài tại Magic Mall. Nhưng không chỉ giữ vững phong độ chuyên nghiệp với không gian được đầu tư hiện đại bắt mắt hay dàn thí sinh chất lượng cao, tập đầu tiên còn hé lộ những thay đổi mới mẻ về thử thách cũng như luật chơi, tạo nên diễn biến kịch tính.

Màn lộ diện ấn tượng của 20 thí sinh và lời khuyên chí lý từ BGK

Mở màn tập 1 của KOC VIETNAM 2023 chính là màn lộ diện đặc biệt của 20 thí sinh. Tại đây các thí sinh sẽ được sắp xếp vị trí theo số lượng người theo dõi và lượng yêu thích, từ hàng chục nghìn đến hàng triệu đều đủ cả. Trong đó gây tò mò nhất là nhân tố 11 triệu người theo dõi: “Ai vậy ta? Đáng sợ! Dữ thần! Chấn động!” .

Vị trí đứng của các thí sinh được sắp xếp theo lượng theo dõi

Tạ Công Bằng

Đương nhiên những con số này gây không ít áp lực cho các thí sinh. “Vy thực rất choáng ngợp khi thấy mọi người có số follower và lượng thích áp đảo luôn, vừa nổi da gà vừa shock” - Vy Cát Lai nói. Đây cũng là tâm sự của Thảo Quyên: “Khi vào phải tìm lượng follow của mình em cũng hơi choáng ngợp, nhìn các bạn toàn 2 triệu rồi 11 triệu follower, em hơi hơi sợ một chút”.

Cuối cùng KOC 11 triệu người theo dõi cũng xuất hiện và khiến mọi người trầm trồ. Đó là Reency Ngô (Ngô Thuỳ Linh, sinh năm 2000). “Mình cũng không hồi hộp lắm vì qua những phần đã thể hiện thì không thể nào mình bị loại được” - cô nàng khá tự tin.

Reency Ngô gây tò mò với lượng theo dõi khủng

Sau cùng host Kỳ Duyên đã xuất hiện và công bố các cặp các thí sinh để chuẩn bị bước vào thử thách đầu tiên - Một mất một còn. Đây cũng là cách để chia các thí sinh về 2 đội với sự hướng dẫn của 2 đội trưởng Luna Đào và Mai Ngô. Ngoài ra tập 1 của chương trình còn chào đón sự xuất hiện của giám khảo khách mời là siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Từ trái qua: Võ Hoàng Yến, Kỳ Duyên, Mai Ngô và Luna Đào

Giám khảo khách mời Võ Hoàng Yến

Trước khi chính thức bước vào thử thách, siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng có những chia sẻ với các thí sinh: “Nền công nghiệp livestream đang rất bùng nổ, mang lại doanh thu khủng không chỉ riêng cho các bạn mà còn là sân chơi lớn cho tất cả các bạn nên sự cạnh tranh rất cao. Ở đây có nhiều bạn rất giỏi, nhiều kinh nghiệm nhưng làm sao để chúng ta giữ được mood đó đi con đường dài thì các bạn phải biết cách quản lý hình ảnh trước - trong - sau livestream, cách giữ mối quan hệ với nhãn hàng,... Nếu chúng ta không đổi mới, không cập nhật xu hướng thì chúng ta chỉ giậm chân tại chỗ và người khác sẽ vượt qua mình” .

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng là người công bố nội dung thử thách đầu tiên của KOC VIETNAM mùa 2. Các thí sinh sẽ thực hiện 1 video review dưới hình thức hoá thân thành sản phẩm đề bài, qua đó giới thiệu bản thân “Bạn là ai?”. Thời gian thực hiện thử thách là 45 phút. Các cặp thí sinh sẽ review chung 1 sản phẩm, người thắng được quyền chọn đội trưởng mà mình mong muốn, người thua sẽ phải nhận hình phạt chưa được tiết lộ.

Các cặp thí sinh nhận đề bài từ Magic Mall

Dàn thí sinh “chơi chiêu” ngay từ phần thi đầu tiên

Ở thử thách đầu tiên của KOC VIETNAM, 20 thí sinh được chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm gồm 10 thành viên tương đương với 5 cặp đấu. Tất cả phải "chạy đua" với thời gian để cạnh tranh với các đối thủ "nặng ký".

Với nhóm thi đấu thứ nhất, Phương Oanh Daily khiến cả Mai Ngô lẫn Võ Hoàng Yến khó hiểu khi chọn set quay ở tủ quần áo để review nồi chiên không dầu. Ngược lại Luna Đào lại chốt đơn ngay trên set quay khi thấy Phương Oanh mang một chú vịt quay mô phỏng để chứng minh cho người xem về công dụng và kích thước.

Phương Oanh Daily và Thiện Nhân đối đầu ở đề bài review nồi chiên không dầu

Đạo cụ cô chuẩn bị từ nhà phát huy tác dụng

Điểm nhấn của nhóm là màn đối đầu của Vy Cát Lai và Đan Chi. Dù đã biết nhau và đồng hành trước đây nhưng khi trở thành đối thủ tại KOC VIETNAM, cả hai bất ngờ quay lưng.

Cụ thể Vy Cát Lai hỗ trợ Đan Chi mặc đồ nhưng khi Vy Cát Lai mượn boot thì Đan Chi lại không đồng ý với lý do “đang quay”. “Trong phần thi mình có nhờ bạn nhưng bạn không giúp mà mình lại dại, trước đó giúp bạn hơi nhiều. Ngày hôm nay em phát hiện đây là nghiệt duyên rồi nên thôi. Kết thúc! Lần sau bạn nhờ thì cứ nhờ nhưng mình sẽ giúp theo cách của mình” - Vy nói.

Phản bác lại điều này, Đan Chi cho biết: “Trong set quay chúng ta có thể hỗ trợ nhau và khi mọi người chiến thắng và đạt được mục đích thì đó là sự may mắn và do tư duy của mỗi người. Còn sự giúp đỡ người khác là sự cộng hưởng thôi” .

Vy Cát Lai khẳng định mình khá hiền nhưng lại cũng rất lì nên sẽ không bỏ qua chuyện này.

Vy Cát Lai

Đan Chi

Ngoài ra các cặp đấu khác trong nhóm 1 gồm Jimmy Trịnh - Minh Trường, Thảo Quyên - Mẹ Zô, Ron Tran - Naky cũng nỗ lực hết mình để thể hiện khả năng của mình và có sản phẩm tốt nhất.

Ở nhóm thi thứ 2, câu chuyện về sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thí sinh được lặp lại với cặp Bnat và Reency Ngô. Bnat dành nhiều thời gian hỗ trợ Reency Ngô khiến BGK khá lo lắng cho bài thi của cô. “Thi thoảng những người làm tốt cũng cần được nhắc nhở để có thể tập trung vào phần thi của mình hơn. Hồi nãy Bnat có hơi dành thời gian hỗ trợ các bạn xung quanh một chút trong khi chưa biết có quay xong hay không” . Tuy nhiên Bnat lại rất thoải mái, cô nói nếu Reency Ngô nhờ hỗ trợ thêm thì vẫn sẵn sàng. Song song với đó cô nàng cũng rất căng thẳng vì thời gian chỉ có 45 phút, thậm chí còn nghĩ có nên bỏ cuộc, hát 1 bài tặng BGK rồi về.

Về Reency Ngô, host Kỳ Duyên và đội trưởng Luna Đào cũng có những nhận định riêng. Luna Đào cho biết mình theo dõi rất kỹ các thí sinh có nhiều lượt theo dõi nhưng cô thấy chưa chắc những người như vậy sẽ hiểu được cái cần cho clip quảng bá sản phẩm: “Luna thấy Reency Ngô như đang có những nỗi lo riêng, có lẽ bạn ấy chưa phối hợp tốt với chương trình và với người bạn được cạnh tranh với mình. Luna không nói đâu là đúng hay sai mà nghĩ rằng bạn ấy phải đưa ra quyết định sớm hơn nữa” . Kỳ Duyên đồng tình: “Cảm giác như hơi tách biệt ra đúng không” .

Reency Ngô

Huỳnh Bảo là nhân vật gây ấn tượng nhất ở nhóm thi thứ 2 nhưng lại là ấn tượng không được tốt. Trong quá trình quay, Bảo nói khá lớn, khiến mọi người xung quanh bị ảnh hưởng. Host Kỳ Duyên và siêu mẫu Hoàng Yến phải đến tận nơi nhắc nhở nam thí sinh điều chỉnh giọng nói vừa phải, không bị ảnh hưởng đến người khác.

Các thí sinh thi cùng nhóm cũng bày tỏ sự không hài lòng. Thảo Quyên chia sẻ vì giọng nói của Bảo quá to như vậy mà mình không thể thu voice được, phải tranh thủ từng chút một để thu. Zii cho biết không khí rất căng thẳng, giọng nói của Huỳnh Bảo càng khiến mọi người áp lực hơn. Ngoài ra Zii cũng cho rằng Bảo đang làm chiến thuật nhưng có vẻ như không hiệu quả. “Mình ở đây là đã sẵn sàng tuyên chiến rồi nên nếu có drama sẽ chơi theo kiểu drama” - Zii nói.

Tuy nhiên từ quan điểm của mình, Huỳnh Bảo khẳng định giọng nói là điểm mạnh của mình, không có gì phải kiểm soát. Anh chàng cho rằng đây cũng là thử thách cho các thí sinh khác, nếu như Bảo nói to thì mọi người cũng có thể nói to.

Zii

Giọng nói khá lớn của Huỳnh Bảo khiến nhiều thí sinh bị ảnh hưởng

Thử thách đầu tiên cũng chứng kiến những giọt nước mắt của Thu Trà. Cô cho biết hành trình của mình tại cuộc thi có nhiều trở ngại, bản thân lại khá tự ti và yếu đuối nên lúc nào cũng bị căng thẳng. Dẫu vậy cô vẫn cố gắng quyết tâm để không bị loại, được ở lại lâu nhất với chương trình.

Thu Trà

KOC có phiên livestream tiền tỷ gây thất vọng

Phần cuối tập 1, các thí sinh bước vào phần chấm điểm và nhận xét với BGK. Mỗi thành viên BGK có bảng điểm từ 1 - 5 ngôi sao, tương ứng với sự yêu thích và ấn tượng dành cho thí sinh.

Cặp đầu tiên là thí sinh “nghìn máu” Ngọc Kem và Bé Đăng - người có kinh nghiệm tham gia KOC VIETNAM từ mùa 1. Ngọc Kem bất ngờ gây thất vọng với phần thi của mình, khiến host Kỳ Duyên nhận xét: “Profile của em so với sản phẩm này là một tai nạn” còn Mai Ngô lại nói khi nghe voice của Ngọc Kem lại muốn tăng xông. Ở phần chia sẻ thêm, Ngọc Kem không ngăn được nước mắt: “Em chưa bao giờ khoe doanh thu. Đương nhiên em tự hào nhưng không khoe bao giờ hết. Lúc vào set quay tay em rất run, mọi người đứng xung quanh đều biết. Em không muốn đâu nhưng…” . Cuối cùng Ngọc Kem giành được 13 điểm.

Về phần Bé Đăng, anh chàng có sản phẩm ấn tượng hơn hẳn so với Ngọc Kem, nhận về nhiều lời khen từ BGK và đội trưởng. Bé Đăng giành điểm tuyệt đối, 20 điểm và chọn về team Luna Đào.

Ngọc Kem và Bé Đăng lắng nghe nhận xét và chấm điểm từ BGK

Cặp tiếp theo là Phương Oanh Daily và Thiện Nhân cũng có sự chênh lệch rõ rệt. Thiện Nhân giữ được phong độ hài hước, làm ra clip vừa đầy đủ thông tin vừa lôi cuốn còn Phương Oanh không hoàn thiện được clip review. Kết quả không khó đoán, Thiện Nhân giành chiến thắng với 20 điểm và chọn về team Luna Đào.

Ở cặp đấu tiếp theo, Jimmy Trịnh thành thí sinh giành điểm tối đa còn Minh Trường được 16 điểm. “Khi đến với cuộc thi, em luôn luôn tìm kiếm những thử thách mới cho bản thân và trau dồi những gam màu khác. Vì vậy master mà em mong được về đội là chị Luna Đào” - Jimmy Trịnh chia sẻ.

Với Naky và Ron Tran, Naky được BGK khen cả về chất lượng clip lẫn vẻ ngoài đẹp trai, ưa nhìn nên được 20 điểm. Trong khi đó Ron Tran cũng có những điểm cộng nhưng vẫn kém hơn 1 chút so với Naky, được 16 điểm.

Jimmy Trịnh và Minh Trường cùng giải quyết đề bài review áo

Ron Tran và Naky

Đến thời điểm này, cả 4 thí sinh đầu tiên giành chiến thắng ở tập 1 KOC VIETNAM đều chọn về đội Luna Đào, đội Mai Ngô chưa chiêu mộ được gương mặt nào. Điều này tạo nên thế trận không cân bằng với lợi thế nghiêng về phía Luna Đào.

Luna Đào đang giành ưu thế

Sau tập 1, Mai Ngô vẫn chưa có thí sinh nào

Cặp đôi cuối cùng của tập 1 là Bnat và Reency Ngô. Cả 2 đều có những điểm trừ và khiến BGK phải đưa ra nhiều nhận xét trái chiều. Cũng với cặp đôi này, một người đã phải nhận 1 sao của Kỳ Duyên vì sản phẩm quá tệ.

Bnat hay Reency Ngô là nhân tố khiến Kỳ Duyên phải nhận xét tệ như vậy? Liệu Mai Ngô có thể lật ngược tình thế? Hãy đón xem tập 2 của chương trình sẽ lên sóng vào lúc 20h30 ngày 10/11/2023 để có câu trả lời.

Bước sang mùa thứ hai, KOC VIETNAM 2023 đã tái xuất với một phiên bản hoàn toàn mới. Giống như chủ đề “Best Version Of My Sell”, chương trình đem đến hành trình nâng cấp bản thân của 20 thí sinh - 20 KOC đầy triển vọng. Dưới sự dẫn dắt của host Kỳ Duyên, các thí sinh được chia thành 2 đội master Mai Ngô và master Luna Đào. Ai sẽ là người giành được ngôi vị quán quân chung cuộc - The Premier KOC?

Đón xem KOC VIETNAM 2023, phát sóng vào 20h30 thứ Sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 3/11/2023, trên kênh YouTube SuperShow Official và fanpage Kenh14.vn.

Chương trình được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp và đơn vị đồng tổ chức TikTok Shop, kết hợp cùng Nhà tài trợ chính thức: Công ty cổ phần Mỹ phẩm quốc tế Thùy Dung, Ví điện tử ZaloPay, CANIFA; Đơn vị đồng hành: Dear, Klairs, SKIN1004, Dr.G, Nature Republic và Nhà tài trợ MAPUTI.