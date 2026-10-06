Kinh tế Mỹ sắp lập kỷ lục chưa từng có trong 66 năm

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đang tiến gần chuỗi tháng dưới 5% dài nhất lịch sử, dù cho thị trường lao động tháng 9 phát đi một số tín hiệu suy yếu.

Chi phí sinh hoạt tăng cao có thể khiến nhiều hộ gia đình Mỹ không cảm nhận rõ sức khỏe của nền kinh tế. Tuy nhiên, xét trên thị trường lao động, Mỹ đang tiến gần một cột mốc chưa từng xuất hiện kể từ giữa thập niên 1960 đến nay.

Giám đốc chiến lược Keith Lerner tại Truist cho biết tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đang tiến sát kỷ lục về số tháng liên tiếp duy trì dưới 5%. Kỷ lục hiện tại đã tồn tại từ giữa thập niên 1960.

Cột mốc này đáng chú ý trong bối cảnh báo cáo việc làm tháng 9 vừa công bố thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng.

Các doanh nghiệp Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp xa dự báo khoảng 90.000 việc làm của giới kinh tế và cả mức tăng bình quân 45.000 việc làm/tháng trong 12 tháng trước đó.

Số liệu của những tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm. Mức tăng 21.000 việc làm của tháng 7 chuyển thành giảm 10.000, trong khi tháng 8 được hạ từ 162.000 xuống 133.000 việc làm. Tổng cộng, số việc làm trong hai tháng bị điều chỉnh giảm 60.000 so với báo cáo trước.

Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp chỉ tăng nhẹ từ 4,1% lên 4,2%, trong khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giữ nguyên ở mức 61,8%. Diễn biến này cho thấy thị trường việc làm đang hạ nhiệt nhưng chưa xuất hiện sự suy giảm đột ngột.

Giám đốc đầu tư trái phiếu toàn cầu Rick Rieder tại BlackRock nhận định dữ liệu gần đây tiếp tục phản ánh trạng thái doanh nghiệp tuyển dụng ít nhưng cũng sa thải ít. Một số lĩnh vực đã suy yếu, song thị trường lao động nói chung vẫn tương đối ổn định.

Nếu tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục duy trì dưới 5%, nền kinh tế Mỹ có thể sớm thiết lập một kỷ lục mới về độ ổn định của thị trường lao động.

Theo Yahoo Finance