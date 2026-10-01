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Kinh tế Mỹ có nguy cơ chứng kiến điều chưa từng xảy ra trong 26 năm

Anh Dũng
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Chuyên gia cho rằng đà bán tháo trái phiếu chưa kết thúc, trong khi thị trường chứng khoán có nguy cơ chịu sức ép lớn nếu lợi suất tiếp tục tăng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thể tăng lên 6%, mức chưa từng có kể từ năm 2000, trong bối cảnh giá dầu cao làm gia tăng áp lực lạm phát và nợ công Mỹ ngày càng lớn.

Đây là cảnh báo của Giám đốc đầu tư Dan Ivascyn tại Pimco, một trong những công ty quản lý đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 9/10.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm được xem là thước đo tham chiếu quan trọng đối với chi phí vay vốn và giá tài sản trên toàn cầu. Từ đầu năm đến nay, lợi suất này đã tăng gần 1,2 điểm phần trăm, hiện giao dịch quanh mức 5,29%.

Tuần trước, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm từng chạm 5,34%, cao nhất kể từ năm 2002.

Theo ông Ivascyn, khả năng lợi suất tăng lên 6% trong ngắn hạn là hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt khi một số quỹ đầu cơ và nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính buộc phải đóng các vị thế trái phiếu đang thua lỗ.

Hoạt động bán ra để cắt lỗ có thể khiến giá trái phiếu tiếp tục giảm mạnh, qua đó đẩy lợi suất tăng nhanh hơn.

Ông cảnh báo thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp có thể chịu tác động đáng kể ngay cả khi lợi suất chưa chạm ngưỡng 6%.

"Nếu lợi suất tăng lên 5,5% hoặc cao hơn, thị trường tài sản rủi ro, bao gồm cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp, nhiều khả năng sẽ suy yếu đáng kể", ông Ivascyn nhận định.

Thị trường trái phiếu toàn cầu đã chịu áp lực bán tháo mạnh trong năm nay khi giá năng lượng tăng cao làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài. Cùng lúc, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khiến giới đầu tư phải điều chỉnh kỳ vọng theo hướng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn.

Trong bối cảnh giá trái phiếu giảm, lợi suất đã tăng mạnh tại nhiều thị trường. Riêng trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ghi nhận mức tăng lợi suất quý 3 lớn nhất trong thế kỷ 21.

Theo Reuters

Tags

Mỹ

kinh tế Mỹ

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