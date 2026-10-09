Vượt Thái Lan, "sản vật" của Việt Nam vừa được vinh danh Top 2 thế giới: Nước ta nhiều lần lập kỳ tích

Đây là sản vật nổi tiếng của Việt Nam, nhiều lần được vinh danh top đầu thế giới.

Ông Hồ Quang Cua (thứ hai từ trái sang) cùng ông Lê Phú Cường, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Philippines, tại cuộc thi sáng 9/10. Ảnh: Gạo Ông Cua

Sản vật này là gạo Ông Cua ST25.

Ngày 9/10, cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2026 khép lại tại Manila (Philippines), với giải Nhất thuộc về Myanmar. Tiếp đó, gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam xếp thứ hai, Philippines đứng thứ ba, Ấn Độ và Thái Lan đồng hạng tư.

Kết quả cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2026 được công bố trong khuôn khổ Hội nghị Lúa gạo thế giới do The Rice Trader (Mỹ) tổ chức. Cuộc thi này quy tụ nhiều mẫu gạo từ các quốc gia trên thế giới. Tiêu chí đánh giá gạo ngon của cuộc thi như độ đồng đều, chiều dài hạt, hương thơm, độ mềm dẻo và hương vị; ở cả trạng thái sống và sau khi nấu thành cơm.

Hội đồng giám khảo của cuộc thi này bao gồm các đầu bếp và chuyên gia quốc tế.

Đây không phải là lần đầu gạo ST25 của Việt Nam được vinh danh. Trước đó, gạo ST25 giành giải Nhất vào các năm 2019, 2023 và 2025. Ngoài ra, năm 2017, gạo ST24 vào nhóm ba loại gạo hàng đầu của cuộc thi.

Gạo ST25 của Việt Nam có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới

Trên thực tế, ST25 là thành quả của hơn 30 năm nghiên cứu, chọn lọc và lai tạo của Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua cùng các cộng sự. Ông Hồ Quang Cua là người gắn với quá trình phát triển các giống lúa thơm ST (trong đó có ST24 và ST25) tại vùng lúa - tôm Đồng bằng sông Cửu Long.

Gạo Ông Cua ST25 do doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí ở Sóc Trăng sản xuất. Theo doanh nghiệp công bố, nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu, Australia, Hong Kong và Trung Quốc. Loại gạo này cũng được phân phối tại Mỹ, Australia và Canada.

Đáng chú ý, theo doanh nghiệp, mỗi năm, mẫu gạo dự thi thuộc vụ mùa tương ứng. Vậy nên, việc liên tục góp mặt trong nhóm dẫn đầu qua nhiều năm đòi hỏi nhà sản xuất duy trì chất lượng giữa các vụ.

Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua phát biểu tại Lễ nhận cúp "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2025. Ảnh: VGP

Trước đó, theo Cổng TTĐT tỉnh An Giang, vào ngày 2/2/2026, tại TP Cần Thơ, Tổ chức The Rice Trader tổ chức lễ trao cúp “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025 cho Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua (cha đẻ giống lúa ST25 của Việt Nam).

Chia sẻ tại buổi lễ, Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, ông đã tham gia cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” trong nhiều năm, không chỉ ba lần đoạt giải nhất mà còn nhiều lần lọt vào top 3 ở các kỳ thi khác.

Mỗi cuộc thi với ông không đơn thuần là tranh tài mà còn là cách để giữ vững niềm tin của người tiêu dùng toàn cầu đối với thương hiệu gạo Việt.

“Nếu còn sức khỏe, chúng tôi sẽ tiếp tục đi thi. Nếu tôi đi thi không được thì có người khác đi thi để gia cố cho ST25 trong tâm thức người tiêu dùng ở Việt Nam và thế giới”, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua khẳng định.

Trong khi đó, ở góc độ ngành hàng, theo ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong vụ đông xuân 2025 - 2026, diện tích gieo trồng các giống lúa ST đã đạt gần 200.000 ha, tăng hơn 60% so với cùng kỳ, với sản lượng dự kiến tăng mạnh trong nửa đầu năm nay.

Ngoài ra, hơn 70% sản lượng gạo ST25 hiện được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Australia, Trung Quốc và Đông Nam Á. Điều này cho thấy gạo chất lượng cao của Việt Nam ngày càng được thị trường quốc tế tin tưởng.