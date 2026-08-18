Kinh tế lao đao vì ‘quay lưng' với Moscow và viện trợ Ukraine, chính trị gia nước châu Âu kêu gọi quay lại làm ăn với Nga, đòi EU hỗ trợ tiền

Chính trị gia này cho rằng không thể tiếp tục phớt lờ những hậu quả kinh tế phát sinh từ việc cắt đứt quan hệ với Nga và thực thi các biện pháp trừng phạt của EU.

Latvia đang chịu tổn thất kinh tế đáng kể do chính sách hỗ trợ Ukraine và các lệnh trừng phạt Nga, ông Ainārs Šlesers, lãnh đạo đảng Latvia First (Latvia trên hết) cho biết.

“Chúng tôi đang mất tiền. Chúng tôi nói về việc hỗ trợ Ukraine, nhưng chính Latvia lại là nạn nhân”, ông Šlesers, nguyên phó Thủ tướng Latvia, nói với POLITICO.

Chính trị gia này cho rằng Latvia không thể tiếp tục phớt lờ những hậu quả kinh tế phát sinh từ việc cắt đứt quan hệ với Nga và thực thi các biện pháp trừng phạt của EU.

Theo ông Šlesers, mỗi khi EU xem xét gia hạn các lệnh trừng phạt Nga, Latvia cần nhận được sự hỗ trợ tương xứng để bù đắp những thiệt hại kinh tế mà nước này phải gánh chịu. Ông không loại trừ khả năng Latvia có thể sử dụng quyền phủ quyết nếu các yêu cầu của nước này không được đáp ứng, dù khẳng định chưa muốn đề cập cụ thể đến việc phủ quyết.

“Tôi không muốn nói về quyền phủ quyết vào lúc này. Tôi cho rằng chúng ta sẽ tìm được một giải pháp ổn thỏa”, ông nói.

Latvia, thành viên EU và NATO, là một trong những quốc gia có lập trường cứng rắn đối với Moscow kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, ông Šlesers cho rằng Latvia không thể tiếp tục gánh chịu các chi phí liên quan trong thời gian dài mà không nhận được hỗ trợ tài chính từ EU.

Ông nhấn mạnh rằng Latvia vẫn ủng hộ Ukraine và lên án chiến dịch quân sự của Nga, nhưng cho rằng chính sách hiện tại cần tính đến lợi ích kinh tế của các quốc gia thành viên.

Šlesers cũng cho rằng Latvia về lâu dài cần khôi phục quan hệ kinh tế với Nga và kêu gọi chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Theo ông, do có chung đường biên giới và mối liên hệ lịch sử với Nga, Latvia cần tìm một mô hình quan hệ phù hợp với Moscow sau xung đột.

“Có những thứ chúng ta không thể thay thế bởi Nga là một quốc gia láng giềng và hai bên có mối liên hệ lịch sử”, ông nói.

Lập trường của Šlesers được đưa ra trong bối cảnh Latvia và các nước Baltic tiếp tục chịu tác động kinh tế từ việc giảm mạnh quan hệ thương mại với Nga. Trong khi đó, các quốc gia thành viên EU đang phải cân bằng giữa việc duy trì sức ép trừng phạt Moscow, hỗ trợ Ukraine và phân bổ nguồn lực cho quốc phòng trong bối cảnh an ninh châu Âu thay đổi sâu sắc.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs cho biết nước này cần được EU cấp thêm khoảng 7 tỷ euro trong 7 năm tới để hỗ trợ chi phí quốc phòng và bù đắp những tác động kinh tế từ việc cắt đứt quan hệ với Nga.

Theo Tass, Politico﻿