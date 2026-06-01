Kinh hoàng vụ bạo lực hẹn hò của kẻ cuồng yêu 60 tuổi, phục kích tra tấn người tình suốt 2 giờ

Mới đây, một vụ án bạo lực hẹn hò nghiêm trọng xảy ra tại Busan (Hàn Quốc) đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ.

Cụ ông 60 tuổi đã liên tục thực hiện chuỗi hành vi khủng bố tinh thần lẫn thể xác đối với người phụ nữ đang hẹn hò với mình, từ việc dùng hung khí đe dọa ép viết di chúc cho đến phục kích, giam giữ và hành hung nạn nhân dã man suốt nhiều giờ đồng hồ.

Bản chất xảo quyệt của kẻ thủ ác

Hồ sơ vụ án cho thấy, bị cáo A và nạn nhân B có mối quan hệ hẹn hò thông qua sự giới thiệu của một người quen. Sau thời gian tìm hiểu, nhận thấy những dấu hiệu bất ổn và tính cách cực đoan của ông A, bà B đã chủ động né tránh, cắt đứt liên lạc nhằm chấm dứt mối quan hệ độc hại này. Tuy nhiên, sự kiên quyết của người phụ nữ không làm gã đàn ông tỉnh ngộ mà trái lại, nó còn kích động bản tính ích kỷ, tàn bạo ẩn giấu bên trong ông ta.

Vào tháng 7 năm 2023, để thực hiện mưu đồ của mình, ông A dựng lên kịch bản lừa dối hoàn hảo. Ông ta gọi điện cho bà B, giả vờ than vãn rằng chân mình bị thương rất nặng, đau đớn không thể di chuyển được và cầu xin bà đến nhà riêng của ông ta ở quận Yeonje-gu, Busan để giúp đỡ.

Vì lòng trắc ẩn và sự nhẹ dạ, bà B đã đến nơi mà không hề hay biết cạm bẫy đang chờ đón mình. Ngay khi nạn nhân vừa bước chân vào nhà, ông A liền khóa chặt cửa, lập tức thay đổi sắc mặt, rút hung khí nguy hiểm ra đe dọa. Dưới sự uy hiếp của vũ khí, bà B bị ép buộc phải viết một bản di chúc với nội dung giao toàn bộ tài sản và hàng hóa cho các con của mình dưới quyền định đoạt của ông ta.

Đỉnh điểm của sự tàn bạo

Nỗi ám ảnh của bà B vẫn chưa dừng lại ở đó. Vào khoảng tháng 5 năm 2024, gần một năm sau vụ ép buộc viết di chúc, ông A tiếp tục lên kế hoạch khủng bố nạn nhân với mức độ bạo lực leo thang tàn nhẫn hơn.

Biết rõ lịch trình sinh hoạt của bà B, ông A đã âm thầm đến ẩn nấp tại khu vực cầu thang gần căn hộ của nạn nhân ở quận Yeonje-gu, Busan. Khi thấy bà B vừa mở cửa bước ra ngoài, gã đàn ông thình lình lao ra từ góc tối, thẳng tay tát mạnh vào đầu khống chế và dùng vũ lực ép buộc cô phải quay ngược trở vào trong nhà

Sau khi đẩy được nạn nhân vào bên trong, ông A lập tức giật lấy và cướp điện thoại di động của bà B nhằm triệt tiêu hoàn toàn cơ hội cầu cứu ra bên ngoài. Trong suốt 2 giờ đồng hồ bị giam lỏng tại đây, người phụ nữ tội nghiệp đã phải hứng chịu những trận đòn roi, tát tai và những lời thóa mạ cay nghiệt từ người tình cũ. Trận đòn roi kéo dài liên tục khiến nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần.

Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 18 tháng 6 năm 2024, ông A tiếp tục mò đến nhà bà B. Lần này, lợi dụng lúc nạn nhân đi vắng, ông ta liên tục nhấn thử mật khẩu cửa trước cho đến khi mở được khóa. Sau khi vào nhà, ông A thản nhiên thay đổi toàn bộ mật khẩu cửa để ngăn chặn hoàn toàn không cho bà B vào nhà, rồi tự ý chiếm dụng, sinh hoạt tại đây như nhà riêng của mình suốt một tháng trời.

Bản án đích đáng

Bị cáo A thực hiện hành vi phạm tội với một sự tính toán kỹ lưỡng, gian xảo, cố tình dùng vũ khí để tước đoạt quyền tự do và ép buộc nạn nhân viết di chúc nhằm trục lợi tài sản. Đặc biệt hơn, cơ quan công tố phát hiện ra ông A là kẻ có nhiều tiền án hình sự phức tạp và loạt hành vi hành hung, giam giữ bà B dạo gần đây được thực hiện ngay trong thời gian ông ta đang phải chấp hành án quản chế của một tội danh trước đó.

Cho đến khi phiên tòa diễn ra, bị cáo vẫn không hề thể hiện thái độ ăn năn hối cải thực sự và hoàn toàn không nhận được sự tha thứ từ phía nạn nhân. Do đó, một hình phạt cách ly nghiêm khắc khỏi đời sống xã hội là hoàn toàn đích đáng để răn đe.

Bản án 1 năm 10 tháng tù giam dành cho gã đàn ông 60 tuổi không chỉ là sự trừng phạt thích đáng dành cho kẻ thủ ác, trả lại công lý cho nạn nhân, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của các cơ quan thực thi pháp luật đối với vấn nạn bạo lực hẹn hò. Phụ nữ hay bất kỳ cá nhân nào trong một mối quan hệ tình cảm đều có quyền được bảo vệ an toàn về cả tính mạng lẫn danh dự.