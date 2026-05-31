Đang khiêng quan tài vào tang lễ, người thân bỗng la hét vì cảnh tượng kinh hoàng

Chiếc quan tài bất ngờ bung đáy giữa tang lễ

Một sự cố tang lễ gây xôn xao dư luận quốc tế vừa xảy ra tại Guyana – quốc gia nói tiếng Anh nằm ở Nam Mỹ. Trong lúc linh cữu được khiêng từ xe tang vào khu vực tổ chức tang lễ, phần đáy của chiếc quan tài bất ngờ bung ra ngay trước sự chứng kiến của đông đảo người thân và khách viếng.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nhóm người khiêng quan tài vừa di chuyển được vài bước thì chiếc quan tài màu xanh bất ngờ gặp sự cố. Thi thể bên trong lập tức rơi xuống bãi cỏ khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt la hét. Không khí tang lễ vốn đã nặng nề càng trở nên hỗn loạn sau cảnh tượng bất ngờ.

Một số người khiêng quan tài đứng chết lặng trong vài giây trước khi vội vàng xử lý tình huống. Sau đó, họ cố gắng nâng thi thể trở lại và tìm cách sửa chữa tạm thời chiếc quan tài nhằm giữ gìn sự trang nghiêm cho buổi lễ cũng như bảo vệ phẩm giá của người đã khuất.

Theo một số nguồn tin quốc tế, sự việc xảy ra hôm 24/5 và nhanh chóng lan truyền trên Facebook sau khi video được đăng tải. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng.

Nhiều người cho biết họ chưa từng chứng kiến tình huống tương tự trong một tang lễ. Một tài khoản mạng xã hội bình luận: "Hơn 50 năm sống ở Guyana, tôi chưa từng thấy chiếc quan tài nào mục nát đến mức bung đáy như vậy, dù là loại rẻ tiền nhất".

Nguyên nhân vẫn chưa được xác định

Hiện nguyên nhân chính xác khiến chiếc quan tài gặp sự cố vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trên mạng cho rằng phần đáy có thể được lắp ráp không chắc chắn hoặc sử dụng vật liệu kém chất lượng nên không chịu được trọng lượng bên trong khi di chuyển.

Dù không gây thương vong, sự cố vẫn để lại cú sốc lớn đối với gia đình người đã khuất và những người tham dự tang lễ. Không ít cư dân mạng cho rằng đây là một trong những tình huống đau lòng và khó xử nhất có thể xảy ra trong một nghi thức tiễn đưa.

Câu chuyện cũng làm dấy lên tranh luận về chất lượng dịch vụ tang lễ, đặc biệt là việc kiểm tra kỹ lưỡng quan tài trước khi sử dụng để tránh những sự cố đáng tiếc tương tự.

Theo NYP, The Sun, DM