Kinh hoàng thời khắc hai máy bay suýt lao thẳng vào nhau, lộ đoạn ghi âm khiến tất cả sửng sốt

Phạm Trang |

Một tình huống suýt thảm họa đã được ngăn chặn nhờ chỉ đạo bình tĩnh của kiểm soát viên không lưu.

Một đoạn ghi âm vừa được công bố đã ghi lại khoảnh khắc một nữ kiểm soát viên không lưu xử lý cực kỳ bình tĩnh, giúp ngăn chặn nguy cơ va chạm giữa hai máy bay tại Sân bay quốc tế Newark Liberty.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 17/3 khi một máy bay của Alaska Airlines và một máy bay chở hàng của FedEx cùng lúc tiếp cận hạ cánh trên hai đường băng giao nhau.

Khoảnh khắc hai máy bay suýt va chạm tại sân bay Newark Liberty - Ảnh 1.

Theo nội dung ghi âm, kiểm soát viên đã nhanh chóng yêu cầu chuyến bay 294 của Alaska Airlines, khởi hành từ Portland (bang Oregon), hủy hạ cánh khẩn cấp để tránh va chạm với chuyến bay 721 của FedEx đang tiếp cận từ Memphis (bang Tennessee).

“294, bay vòng lại”, kiểm soát viên ra lệnh, yêu cầu phi công thay đổi hướng bay và thực hiện một vòng tiếp cận mới. Đồng thời, cô cũng chỉ đạo máy bay FedEx chuyển hướng phù hợp để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Dù giọng nói trong đoạn ghi âm giữ được sự điềm tĩnh, dữ liệu radar cho thấy hai máy bay đã tiến lại gần nhau ở khoảng cách đáng báo động trong quá trình tiếp cận. Theo dữ liệu từ Flightradar24, khoảng cách giữa hai máy bay chỉ còn khoảng 300 feet (khoảng 91 mét), tương đương chiều dài một sân bóng bầu dục Mỹ.

Ngay sau sự cố, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã xác nhận đang tiến hành điều tra.

Đại diện Alaska Airlines và FedEx cho biết các phi hành đoàn đã phản ứng đúng quy trình, giúp cả hai máy bay hạ cánh an toàn.

Theo Alaska Airlines, tại thời điểm xảy ra sự cố, trên chuyến bay có tổng cộng 171 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Nguồn: New York Post

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

