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Kinh hoàng: Máy bay rơi sát đường đông xe, bùng thành cầu lửa, 9 người thiệt mạng

Đồng An
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Chiếc Learjet 60 đang trên hành trình từ Mỹ tới Bahamas bất ngờ lao xuống khu dân cư ở Florida. Video ghi lại cảnh máy bay chúi xuống rồi bùng cháy gần dòng xe đang lưu thông.

Cú lao xuống kinh hoàng giữa khu dân cư

Một chuyến bay tới Bahamas đã kết thúc trong thảm kịch vào ngày 1/11, khi chiếc máy bay phản lực thương gia Learjet 60 rơi gần khu vực Cresthaven, thuộc hạt Palm Beach, bang Florida, Mỹ.

Theo Forbes, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận tai nạn xảy ra khoảng 12 giờ 50 phút, giờ địa phương. Toàn bộ 9 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Đoạn video được BNO News chia sẻ ghi lại vụ tai nạn đang thu hút sự chú ý. Theo mô tả của Sky News, máy bay chúi mũi từ trên trời xuống, rồi bùng thành một quả cầu lửa gần tuyến đường lớn, sát những phương tiện đang di chuyển. Vị trí va chạm nằm gần các ngôi nhà và để lại một hố lớn trên mặt đường.

Khoảnh khắc máy bay lao xuống và bùng cháy. Video: BNO News/X.
Máy bay rơi bùng thành cầu lửa, 9 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Máy bay bùng cháy gần đường đang có xe lưu thông. Ảnh cắt từ video Aki Kuusisto, do BNO News chia sẻ.

Giảm độ cao hơn 8.200 m trong một phút

Theo thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc Learjet 60 xuất phát từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, để tới sân bay North Eleuthera tại Bahamas.

CNN đưa tin, dữ liệu trên nền tảng theo dõi chuyến bay ADS-B Exchange cho thấy máy bay giảm khoảng 27.000 feet, tương đương hơn 8.200 m, chỉ trong một phút trước khi tín hiệu dữ liệu bị ngắt. Đây là diễn biến được ghi nhận qua dữ liệu theo dõi, chưa phải kết luận về nguyên nhân tai nạn.

ABC News cho biết máy bay gặp nạn là một chiếc Learjet 60 hai động cơ, đã 22 năm tuổi. Hiện chưa có kết luận cho thấy tuổi đời máy bay có liên quan đến vụ rơi.

Theo đài địa phương WFLX, hình ảnh tại hiện trường cho thấy lửa, khói đen dày đặc cùng nhiều mảnh vỡ văng trên đường. Lực lượng cứu hỏa hạt Palm Beach thông báo đóng đường Military Trail, đoạn giữa Cresthaven Boulevard và 10th Avenue North, đồng thời đề nghị người dân tránh khu vực để phục vụ công tác ứng phó.

Hiện trường sau vụ rơi máy bay ở Palm Beach. Video do tài khoản @ferozwala chia sẻ trên X.

Danh tính những người trên máy bay chưa được công bố trong các bản tin được đối chiếu. Thương vong dưới mặt đất và mức độ thiệt hại đối với các ngôi nhà xung quanh cũng chưa được xác nhận rõ.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ chủ trì điều tra với sự tham gia của FAA. Nhà chức trách lưu ý thông tin ban đầu còn có thể thay đổi. Câu hỏi vì sao chiếc máy bay đang trên hành trình tới Bahamas lại lao xuống khu dân cư vẫn đang chờ lời giải từ cuộc điều tra.

Nguồn: AP, Forbes, Sky News, CNN, ABC News, WFLX. Video: BNO News và @ferozwala trên X.

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Tags

máy bay

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