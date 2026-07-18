Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng 17/7 đã khiến nhiều khu vực ở tỉnh Lai Châu xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất nghiêm trọng. Nước lũ dâng nhanh cuốn trôi nhiều nhà dân, ô tô, xe máy cùng nhiều tài sản, hàng chục hộ dân bị cô lập, trong khi nhiều tuyến giao thông trọng yếu như Quốc lộ 32 và Quốc lộ 12 bị chia cắt hoặc tê liệt.

Kinh hoàng lũ quét tràn vào nhà ở Lai Châu, cuốn phăng xe SH, két sắt và nhiều tài sản chỉ trong tích tắc

Giữa thời điểm thiên tai diễn biến phức tạp, đoạn video ghi lại khoảnh khắc dòng lũ dữ bất ngờ ập về, tràn vào nhà dân được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng hơn 8h sáng 17/7, khi phát hiện dòng nước lũ bất ngờ đổ về, một người phụ nữ đã vội vàng kéo cửa cuốn rồi chạy vào bên trong nhà để đảm bảo an toàn.

Chỉ ít giây sau, dòng lũ cuồn cuộn dâng cao, xô bật cửa cuốn, tràn thẳng vào căn nhà và cuốn phăng một chiếc xe máy SH cùng két sắt và một số tài sản của gia đình. Toàn bộ sự việc diễn ra trong chớp mắt, khiến người chứng kiến không khỏi bàng hoàng trước sức tàn phá dữ dội của trận lũ quét.

Mưa lũ cuốn trôi tài sản của người dân ở Lai Châu. Ảnh: Viettel Lai Châu

Xã Mường Than tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng. Ảnh: Viettel Lai Châu

Một chiếc ô tô hư hỏng nặng sau trận lũ. Ảnh: Viettel Lai Châu

Chia sẻ trên trang cá nhân, anh Hùng Bá cho biết, "Lũ quá nhanh quá nguy hiểm. Biết là của đi thay người nhưng em vẫn đăng tìm xe SH 160i màu trắng biển ks 25B1-95784 và 1 cái két sắt có đầy đủ giất tờ bên trong, mọi người thấy nó trôi dạt vào đâu nhắn lại giùm em với ạ. Gia đình em xin cảm ơn và hậu tạ".

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Hùng cho biết, đến chiều nay (17/7) nước lũ vẫn chảy cuộn cuộn và xiết. Khu vực tôi sinh sống là khu vực đội 11 Phúc Than, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu có mưa lớn từ đêm qua. Đến khoảng sáng 17/7 thì lũ bất ngờ đổ về khiến người dân không kịp trở tay. "Lũ lên quá nhanh, người trong nhà chỉ kịp chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn, còn tài sản thì đành bất lực nhìn nước cuốn đi hết", anh Hùng kể.

Theo anh Hùng, gia đình bị dòng lũ cuốn trôi một chiếc xe máy, ba bàn bi-a, ba tủ lạnh và một két sắt cùng nhiều tài sản khác. "Người còn an toàn là may mắn rồi, nhưng gần như toàn bộ tài sản có giá trị trong nhà đều mất hết", anh xót xa nói.