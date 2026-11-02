Chiếc máy bay tư nhân Learjet 60 đang trên hành trình từ bang Texas đến Bahamas bất ngờ lao xuống đất với tốc độ cực lớn rồi bùng cháy dữ dội tại bang Florida (Mỹ), khiến toàn bộ 9 người trên máy bay thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều Chủ nhật (1/11, giờ địa phương) tại khu vực Palm Beach County, bang Florida (Mỹ). Theo giới chức địa phương, chiếc máy bay tư nhân Learjet 60 đang trên hành trình đến Bahamas thì bất ngờ gặp nạn và bốc cháy dữ dội sau khi lao xuống mặt đất.

Cả 9 người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng. Danh tính các nạn nhân, cũng như số lượng hành khách và thành viên phi hành đoàn, hiện chưa được công bố.

Nguồn: Facebook/Aki Kuusisto

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis mô tả khoảnh khắc xảy ra tai nạn: “Nó trông giống như một quả tên lửa lao xuống”. Theo ông, vụ việc tạo ra một khu vực mảnh vỡ rộng lớn. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào trên mặt đất thiệt mạng do tai nạn.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận số người tử vong và gọi đây là một “thảm kịch kinh hoàng”.

Theo dữ liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), đây là vụ tai nạn hàng không gây chết người nghiêm trọng thứ hai tại nước này trong năm nay, sau vụ rơi máy bay phục vụ hoạt động nhảy dù ở Butler, bang Missouri hồi tháng 6, khiến 12 người thiệt mạng.

Hiện trường sau vụ tai nạn máy bay tại hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ), ngày 1/11 (Ảnh: Eduin Cruz/Reuters)

Đây cũng là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận liên quan đến dòng máy bay Learjet 60, theo dữ liệu của Tổ chức An toàn Bay (Flight Safety Foundation). Trước đó, năm 2008, một chiếc Learjet 60 trên hành trình đến Los Angeles đã gặp nạn khi cất cánh tại Columbia, bang South Carolina, khiến 4 người tử vong.

Phi công phát tín hiệu khẩn cấp trước khi máy bay lao xuống

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay gặp nạn là Learjet 60, khởi hành từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, để đến Bahamas. Máy bay được đăng ký dưới tên một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) tại bang Delaware và được niêm yết cho thuê chuyến trên mạng.

Đáng chú ý, dữ liệu liên lạc giữa phi công và kiểm soát viên không lưu cho thấy tổ lái đã thông báo về tình trạng thời tiết bất lợi chỉ vài phút trước khi tai nạn xảy ra.

Theo bản ghi âm liên lạc hàng không do trang LiveATC.net ghi lại, phi công báo cáo máy bay xuất hiện hiện tượng đóng băng, nhiệt độ không khí bên ngoài ở mức âm 47 độ C và gặp nhiễu động không khí ở mức trung bình. Máy bay bị xóc, độ cao dao động tới khoảng 700 feet (213 m).

“Chúng tôi gặp tình trạng đóng băng nhẹ, trong và có thể kiểm soát được, cùng nhiễu động không khí ở mức trung bình”, phi công thông báo với Trung tâm Kiểm soát không lưu đường bay Miami.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, khi nhận thấy mưa bắt đầu xuất hiện và đề nghị được tăng độ cao, phi công bất ngờ phát tín hiệu khẩn cấp.

Những mảnh vỡ vương vãi tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đang hạ xuống độ cao 8.000 feet. Mayday, mayday! Chúng tôi đang hạ xuống với tốc độ 10.000 feet/phút”, phi công nói trong tình trạng nguy cấp.

Ngay sau đó, phi công tiếp tục thông báo máy bay đang rơi với tốc độ lên tới 20.000 feet/phút và cảnh báo: “Chúng tôi sắp đâm xuống đất”.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay trên trang ADS-B Exchange cho thấy chiếc Learjet đã mất khoảng 27.000 feet độ cao chỉ trong vòng một phút, trước khi tín hiệu theo dõi bị ngắt.

Hình ảnh do đài WPBF, đơn vị liên kết của CNN, ghi lại tại hiện trường cho thấy mặt đường bị biến dạng nghiêm trọng, xuất hiện một hố lớn tại vị trí máy bay lao xuống.

Khoảng 600 người phải sơ tán, khu vực tai nạn bị phong tỏa

Vụ tai nạn không chỉ gây thiệt hại về người mà còn ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Ông Joel Flores, Ủy viên Hội đồng Palm Beach County, cho biết khoảng 600 người cần được bố trí nơi trú ẩn do những hư hại trên mặt đất sau vụ rơi máy bay.

Ông Flores là quan chức cấp quận đầu tiên có mặt tại hiện trường. Theo ông, những người dân bị ảnh hưởng được chuyển đến hai điểm trú ẩn trong khu vực trong thời gian lực lượng chức năng tiến hành điều tra và xử lý hiện trường.

Một cư dân địa phương tên Andrew Mannino kể lại với CNN rằng ông nghe thấy một tiếng nổ lớn, đồng thời cảm nhận được rung chấn. “Điện lập tức bị mất và đến giờ vẫn chưa có lại”, người này cho biết.

Ông Mannino nói thêm rằng mình ngửi thấy mùi khói và nhìn thấy một đám mây đen lớn bốc lên không trung sau vụ việc.

Ảnh: WPBF

Địa điểm máy bay rơi nằm gần đường Military Trail, đoạn giữa đại lộ Cresthaven Boulevard và đại lộ 10th Avenue North, cách sân bay quốc tế Palm Beach khoảng 4 dặm (6,4 km) về phía nam.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng có mặt tại West Palm Beach vào sáng cùng ngày và rời sân bay trên chuyên cơ Air Force One hơn một giờ trước khi tai nạn xảy ra.

Chuyên gia hàng không Mary Schiavo, cựu Tổng thanh tra Bộ Giao thông Mỹ, nhận định dữ liệu từ camera hành trình của các phương tiện ghi lại vụ tai nạn có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều tra.

Trao đổi với CNN, bà cho rằng những dấu hiệu từ dữ liệu chuyến bay cho thấy đây không phải một quá trình hạ độ cao có kiểm soát. Máy bay đã vượt quá tốc độ và tốc độ hạ độ cao cho phép, cho thấy phi công có thể đã mất khả năng kiểm soát phương tiện.

Theo bà Schiavo, cú lao xuống với tốc độ lớn có thể khiến một số bộ phận của máy bay bị phá hủy, trong khi thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay cũng có nguy cơ bị hư hại hoặc thiêu rụi trong vụ nổ.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa giông rải rác. Chiếc máy bay được cho là đã đi qua một vùng giông mạnh hơn vài phút trước khi bắt đầu lao xuống. Trước đó, FAA cũng phát đi cảnh báo về giông bão và các nguy cơ đối với máy bay tại khu vực này thông qua bản tin SIGMET về đối lưu khí quyển.

Tuy nhiên, hiện chưa có kết luận xác định liệu thời tiết có phải nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hay không.

FAA và NTSB sẽ phối hợp điều tra vụ việc. Các điều tra viên của NTSB dự kiến có mặt tại hiện trường trong ngày Chủ nhật và thứ Hai (2/11). Một cuộc họp báo dự kiến được tổ chức vào thứ Hai để cung cấp thêm thông tin.

Trong khi đó, toàn bộ các làn đường theo cả hai chiều bắc - nam trên tuyến Military Trail đã bị phong tỏa vô thời hạn. Nhà chức trách khuyến cáo người dân tránh khu vực xảy ra tai nạn và lựa chọn các tuyến đường thay thế.

Nguồn: CNN